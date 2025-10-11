Park Min Young lấy lại nhan sắc

Thời gian gần đây, Park Min Young liên tục trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện với diện mạo gầy gò đáng báo động. Nhiều khoảnh khắc được ghi lại cho thấy gương mặt cô hốc hác, thiếu sức sống, thân hình trơ xương do ép cân quá đà khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Không những thế, màn trở lại với bộ phim Confidence Queen của minh tinh Kbiz cũng có thành tích "thảm" khi rating nội địa chỉ quanh quẩn ở mức 1%. Tuy nhiên, nếu như gây thất vọng với thân hình gầy gò tại các sự kiện thì mới đây, 1 cảnh quay lại giúp Park Min Young lấy lại thiện cảm trong lòng cộng đồng mạng.

Vóc dáng của Park Min Young trở thành chủ đề bàn tán trên MXH gần đây. Việc ép cân quá gầy khiến gương mặt cô trở nên hốc hác, thậm chí đôi lúc biến dạng khó nhận ra.

Nữ diễn viên trong 1 buổi tuyên truyền phim lọt thỏm giữa 2 bạn diễn, thân hình như chỉ còn da bọc xương, tay chân khẳng khiu, mất cân đối.

Một cảnh quay trong bộ phim Confidence Queen của Park Min Young đang thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. (Nguồn: journeyofmypark)

Park Min Young được ví như "như công chúa" với mái tóc hồng pastel nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào vừa sang chảnh. Sắc tóc này không chỉ tôn trọn làn da trắng mịn đặc trưng của nữ diễn viên mà còn giúp cô trông trẻ trung hơn hẳn, rạng rỡ và đầy tươi tắn. Khuôn mặt Park Min Young cũng rất cân đối, có da có thịt, từng đường nét trở nên mềm mại và căng tràn sức sống. Ánh mắt long lanh, làn da căng bóng và nụ cười nhẹ nhàng giúp "nữ hoàng dao kéo" xứ Hàn ghi điểm nhan sắc. Đáng chú ý, đây cũng là màu tóc nổi hiếm thấy trong "kho tàng" phim ảnh của Park Min Young nhưng lại mang đến diện mạo mới mẻ, và hơn hết rất hợp với visual nữ diễn viên.

Visual của Park Min Young thêm phần thăng hạng với mái tóc hồng. Lối trang điểm tông hồng trong trẻo giúp nữ diễn viên thêm phần ngọt ngào, hút mắt.

Netizen Việt và quốc tế dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Park Min Young, cho rằng màu tóc này rất hợp với cô.

Các vai diễn của Park Min Young thường gắn với kiểu tóc tối màu, mang vẻ nữ tính, nhẹ nhàng. Hiếm thấy cô xuất hiện với mái tóc tẩy nổi bật.