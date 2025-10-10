Lão hóa là vấn đề không của riêng ai, bất kỳ ai đến tuổi cũng không thể tránh khỏi tình trạng da dẻ "xuống sắc". Mặc dù ai cũng phải đối mặt với vấn đề này, nhưng nếu biết cách điều chỉnh, bạn cần có thể cải thiện những dấu hiệu lão hóa như: thâm nám, nếp nhăn, da sần sùi thô ráp...

Tiến sĩ, Bác sĩ da liễu Blanc: - Trung tâm Da liễu You & I, chi nhánh Anyang, Hàn Quốc. - Kênh Youtube: Blanc (hơn 144 nghìn người theo dõi)

Bác sĩ da liễu Blanc khẳng định, chị em có thể cải thiện khá nhiều dấu vết tuổi tác, đặc biệt là nếp nhăn, thâm nám nếu biết những điều cơ bản dưới đây. Và bác sĩ cũng chấm điểm từng điều, chỉ rõ đâu là điều cần kíp nhất cho làn da lão hóa của mọi người.

Tiến sĩ, Bác sĩ da liễu Blanc nói về các thành phần chống lão hóa da.

1. Dưỡng ẩm với Hyaluronic Acid (HA) và Ceramide

* Chấm điểm: 7/10

Dấu vết lão hóa đầu tiên phải kể đến là nếp nhăn. Dr.Blanc khẳng định: "Nếp nhăn xuất hiện là do da khô sạm, da mất nước. Đó chính là lý do vì sao bạn cần dưỡng ẩm đầy đủ cho da. Khi quá trình lão hóa diễn ra, khả năng giữ ẩm của da bị giảm sút, da mỏng dần và mất đi sự đàn hồi, khiến các nếp nhăn hình thành nhiều hơn, khiến bạn nhìn già hơn. Dưỡng ẩm là điều cơ bản trong hành trình cải thiện nếp nhăn tuổi tác của làn da".

Nói đến dưỡng ẩm, Dr.Blanc chỉ rõ 2 thành phần mà mọi người cần lưu tâm khi muốn dưỡng ẩm đầy đủ cho làn da. Đó là: Hyaluronic Acid (HA) và Ceramide. Nếu bạn thường xuyên sử dụng 2 thành phần này thì có thể làm chậm quá trình lão hóa của da.

2. Dưỡng trắng, trị thâm nám với Niacinamide

* Chấm điểm: 7/10

Thành phần mà Dr.Blanc nhắc đến đầu tiên chính là Niacinamide. Đây là một thành phần mang lại nhiều lợi ích cho làn da như: Dưỡng trắng, giảm bã nhờn, thu nhỏ lỗ chân lông, tăng cường hàng rào bảo vệ da, ngoài ra còn giảm nếp nhăn, chống lão hóa. Tuy nhiên, Niacinamide có thể gây kích ứng, mẩn đỏ trên da nếu dùng với hàm lượng cao.

Vậy nên nếu có làn da nhạy cảm hay lần đầu dùng Niacinamide, bạn nên chọn sản phẩm có nồng độ thấp khoảng 2-3%.

3. Dưỡng trắng da với Vitamin C

* Chấm điểm: 6/10

Theo Dr.Blanc, Vitamin C có đặc tính chống oxi hóa, làm trắng da, và tạo collagen, Vitamin C tốt với làn da nhưng cũng gây kích ứng và khó sử dụng. Những người có làn da nhạy cảm có thể bị đỏ, rát khi dùng Vitamin C, đây là triệu chứng khá phổ biến.

Khi đó bạn cần chú trọng đến bước dưỡng ẩm. Dùng Vitamin C cho bước chống lão hóa là một quá trình lâu dài chứ không phải một sớm một chiều là có kết quả ngay.

4. Loại bỏ da chết, tái tạo tế bào da với AHA/ BHA... (dẫn xuất Vitamin A)

* Chấm điểm 4/10

Các dẫn xuất của Vitamin A đóng vai trò loại bỏ tế bào da chết, kích thích tế bào mới phát triển, hoạt động hữu ích ở lớp sừng và lớp biểu bì. Dùng các dẫn xuất của Vitamin A (AHA/BHA...) một thời gian, bạn có thể thấy da sáng và mịn hơn. Nhưng với khả năng chống lão hóa thì lại xảy ra từ lớp hạ bì của da nên về các vấn đề như nếp nhăn, độ đàn hồi, da chảy xệ... gần như không có hiệu quả.

5. Thành phần chính của quá trình chống lão hóa: Retinol

* Chấm điểm 8/10

Một thành phần phố biến được dùng trong quá trình chống lão hóa. Nếu so sánh với các thành phần khác thì Retinol có thể coi là toàn diện trong lĩnh vực chống lão hóa da, giúp cải thiện từ nếp nhăn, kết cấu da, sắc tố da...

Dr.Blanc chấm Retinol mức 8/10 hơn hẳn các thành phần ở trên, nhưng Retinol vẫn có một vài điểm cần lưu ý, nó có thể gây kích ứng da và khó dùng.

So với Niacinamide, AHA/BHA hay Vitamin C thì Retinol dễ kích ứng hơn và khó chiều hơn, đặc biệt với những người lần đầu sử dụng. Retinol có thể gây bong chóc da, mẩn đỏ, nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời và ánh sáng xanh từ máy tính, điện thoại, và có thể kích ứng với một vài thành phần như Vitamin C, AHA/BHA...

6. Chống nắng bảo vệ da

* Chấm điểm 10/10

Dùng kem chống nắng đều đặn và đầy đủ là bước bảo vệ da, chống lão hóa vừa cho hiệu quả tối ưu vừa không tốn quá nhiều chi phí. Đối với Dr.Blanc, dùng kem chống nắng là bước bảo vệ da hoàn hảo.

Nguyên nhân chính khiến da lão hóa nhanh chính là tia UV, nó phá vỡ hàng rào bảo vệ da, khiến collagen trong da suy giảm khiến nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn, da chảy xệ... Dù trời mưa hay nắng, dù bạn ở trong nhà hay ngoài trời, tia UV vẫn sẽ có thể tác động vào làn da của bạn, làn da vẫn lão hóa âm thầm mà bạn không hề hay biết.

Vậy nên kem chống nắng nên được dùng 356 ngày trong năm, bất kể ngày mưa hay nắng, ra ngoài hay ở nhà. Và hãy bắt đầu "chấn chỉnh" lại bước bôi kem chống nắng ngay từ hôm nay để sau này không bị hối hận.