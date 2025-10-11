Isaac xuất hiện bùng nổ trong đêm Fashion Show - khi thời trang, thể thao và âm nhạc hòa chung nhịp thở

Không khí bùng nổ với sự xuất hiện của thần tượng giới trẻ - ca sỹ Isaac

Ngay khi sân khấu sáng rực, Isaac xuất hiện và đem đến những bản hit quen thuộc, giai điệu mới mẻ, cuốn hút mọi ánh mắt hướng về.

Isaac mang đến những bản hit quen thuộc khuấy động chương trình

Isaac hiện là Đại sứ thương hiệu Li-Ning tại Việt Nam. Anh là biểu tượng âm nhạc trẻ trung, phong cách sống năng động, niềm đam mê bền bỉ, đây những giá trị trùng khớp với tinh thần Li-Ning. Anh đã cùng kết hợp với đội ngũ thiết kế của Li-Ning cho ra mắt nhiều sản phẩm thời trang ấn tượng, và gần đây nhất là đôi giày The Rizz, đôi giày đã xuất hiện trong Fashion Show lần này, mang đậm tinh thần "khơi bật chất riêng".

Isaac giới thiệu đôi giày The Rizz do chính anh lên ý tưởng thiết kế

Li-Ning giới thiệu 2 bộ sưu tập nổi bật trong mùa thu đông năm nay

Bộ sưu tập đầu tiên là dòng thể thao chuyên nghiệp. Với các thiết kế thời thượng, được ứng dụng công nghệ chất liệu tiên tiến, tạo nên những trang phục, phụ kiện và giày thể thao đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của từng bộ môn như: cầu lông, bóng rổ, chạy bộ, golf hay bóng đá, giúp tối ưu hiệu suất thi đấu và vẫn đảm bảo sự thoải mái.

Màn trình diễn sẽ có sự góp mặt của các vận động viên chuyên nghiệp đến từ những đội tuyển và câu lạc bộ mà Li-Ning đã đồng hành trong suốt nhiều năm qua.

Trang phục trong BST Li-Ning Sport cho bộ môn cầu lông

Tiếp đến là bộ sưu tập Li-Ning Lifestyle, trẻ trung, phóng khoáng, thời thượng.Từ những form dáng khoẻ khoắn, chất liệu cao cấp, đến cách phối layer linh hoạt và bảng màu thời thượng, tất cả tạo nên một bộ sưu tập vừa độc đáo, vừa ấm áp để bạn tự tin sải bước giữa tiết trời se lạnh mà vẫn không đánh mất chất riêng.

Thời trang lifestyle trẻ trung, năng động

Hoạt động tương tác, giao lưu cùng các vận động viên nổi tiếng

Một trong những điểm nhấn đáng nhớ của đêm diễn là phần giao lưu cùng các vận động viên nổi tiếng, những gương mặt đại diện cho tinh thần thể thao Việt Nam như VĐV Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Hoàng Thanh Giang, Nguyễn Trung Cường đến từ Liên đoàn điền kinh Việt Nam, cầu thủ Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Ngọc Tú, Đặng Văn Trâm, Damian Vu An đến từ CLB bóng đá Thể Công - Viettel và các tay vợt Phạm Văn Hải, Thân Vân Anh, Trần Quốc Khánh đến từ CLB Cầu lông Bắc Ninh. Các vận động viên đã cùng xuất hiện trên sân khấu với các bộ trang phục Li-Ning trong không khí hào hứng của khán giả và chia sẻ những câu chuyện hậu trường về tập luyện, thi đấu khi đồng hành cùng những bộ trang phục Li-Ning.

Vận động viên điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên, cầu thủ Nguyễn Hữu Thắng và tay vợt Trần Quốc Khánh giao lưu cùng khán giả

Một đêm đáng nhớ, nơi thời trang không chỉ được nhìn ngắm mà còn được sống, được trải nghiệm, đúng tinh thần "Move in Style" của Li-Ning.