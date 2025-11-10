5 kiểu giày bệt hack dáng cho nàng có chiều cao khiêm tốn, biết rồi là không muốn đi giày cao gót nữa

Không phải ai sinh ra cũng sở hữu đôi chân dài miên man, nhưng điều đó không có nghĩa là những cô nàng "nấm lùn" không thể trông cao ráo và thanh thoát hơn. Chìa khóa nằm ở việc lựa chọn đúng đôi giày. Nếu bạn không thích đi giày cao gót vì sợ đau chân hay muốn có phong cách thoải mái hơn, những đôi giày bệt hoàn toàn có thể giúp bạn "ăn gian" chiều cao một cách tinh tế. Dưới đây là 5 mẫu giày bệt vừa tôn dáng vừa dễ phối đồ mà các cô gái có chiều cao khiêm tốn nên thử.

Giày búp bê đơn giản

Giày búp bê luôn là "người bạn thân" của các quý cô yêu sự nhẹ nhàng, nữ tính. Với kiểu dáng gọn gàng, phần mũi tròn hoặc hơi nhọn, đôi giày này mang lại cảm giác nhỏ nhắn, giúp bàn chân trông thon hơn. Đặc biệt, nếu bạn chọn những đôi giày búp bê có phần mũi thuôn dài và thiết kế đơn giản, không quá nhiều chi tiết rườm rà, bạn sẽ tạo được hiệu ứng thị giác khiến đôi chân có vẻ dài hơn thực tế.

Giày búp bê dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau: đi cùng váy hoa ngắn, chân váy chữ A hay quần jean lửng. Một đôi giày búp bê màu trơn như đen, be hoặc trắng sữa cũng sẽ dễ phối hơn nhiều so với kiểu có họa tiết cầu kỳ.

Giày hở gót

Giày hở gót là một lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn vừa thoải mái, vừa tôn dáng. Thiết kế hở phần gót giúp đôi chân trông nhẹ nhàng và dài hơn, đồng thời mang đến cảm giác hiện đại, phóng khoáng.

Kiểu giày này đặc biệt phù hợp khi phối cùng quần culottes, quần ống suông hoặc váy midi. Đừng lo rằng váy dài sẽ "nuốt" chiều cao của bạn, chính phần gót hở của đôi giày sẽ cân bằng lại tổng thể, giúp phần chân lộ ra nhiều hơn, tạo cảm giác thanh mảnh. Bạn có thể chọn chất liệu da bóng hoặc da lộn để tăng thêm phần sang trọng, hoặc kiểu có quai mảnh để giữ được nét tinh tế mà không bị thô.

Giày Mary Jane

Giày Mary Jane nổi bật với đặc trưng là một hoặc hai quai bắt ngang bàn chân. Mẫu giày này thường mang vẻ cổ điển, hơi retro, nhưng khi được phối khéo léo lại trở nên cực kỳ đáng yêu và trẻ trung.

Với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn, hãy ưu tiên chọn giày Mary Jane có quai mảnh, phần mũi nhọn hoặc hơi thuôn. Điều này giúp bàn chân không bị nặng nề, đồng thời kéo dài thị giác của chân. Phiên bản Mary Jane bằng da bóng hoặc có gót nhỏ (khoảng 1–2cm) cũng là lựa chọn lý tưởng để vừa thoải mái vừa "ăn gian" chiều cao nhẹ nhàng.

Bạn có thể phối giày Mary Jane cùng chân váy xòe, quần culottes ngắn hoặc quần ống đứng lửng mắt cá. Những tông màu cơ bản như đen, trắng ngà, hoặc pastel sẽ giúp tổng thể trông thanh lịch và dễ phối hơn rất nhiều.

Giày màu be

Nếu bạn chỉ có thể chọn một đôi giày bệt duy nhất, hãy chọn giày màu be. Màu be có khả năng "đánh lừa" thị giác, khiến đôi chân trông dài hơn. Đó là lý do vì sao các stylist luôn khuyên những cô nàng nhỏ nhắn nên có ít nhất một đôi giày màu be trong tủ.

Giày màu be phù hợp với mọi kiểu dáng — từ búp bê, loafer đến slingback. Khi kết hợp cùng váy ngắn hoặc quần cạp cao, hiệu ứng kéo dài đôi chân càng rõ rệt hơn. Nếu bạn yêu thích phong cách thanh lịch, hãy chọn giày be trơn, chất liệu da mềm hoặc da lộn. Còn nếu muốn thêm chút cá tính, kiểu giày be có chi tiết nơ nhỏ hoặc mũi nhọn sẽ giúp bạn nổi bật mà vẫn tinh tế.

Giày mũi nhọn

Không cần phải có gót cao, chỉ cần mũi giày nhọn là đủ để tạo ảo giác chân dài hơn. Giày bệt mũi nhọn là item "must-have" cho mọi cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Hình dáng mũi nhọn hướng về phía trước giúp kéo dài tỷ lệ bàn chân, khiến dáng đi trông thanh thoát và sang hơn hẳn.

Giày mũi nhọn có thể phối linh hoạt với cả trang phục công sở lẫn phong cách dạo phố. Một đôi giày mũi nhọn màu trung tính như đen, be hoặc nâu sẽ dễ kết hợp với hầu hết quần áo trong tủ. Còn nếu muốn tạo điểm nhấn, hãy thử gam màu nổi như đỏ gạch, xanh olive hoặc họa tiết da báo vừa tôn dáng, vừa thể hiện cá tính thời trang.

Ảnh: Sưu tầm