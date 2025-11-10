Mỹ nhân đẹp nhất nước Anh giờ chỉ còn lại bộ xương khô

Từng khiến cả thế giới say đắm với vẻ đẹp cổ điển trong Trân Châu Cảng , Kate Beckinsale - người được mệnh danh là "mỹ nhân đẹp nhất nước Anh" ở tuổi 52 giờ đây lại khiến người hâm mộ lo lắng khi xuất hiện với thân hình gầy đến mức trơ xương. Trong những bài đăng trên Instagram thời gian gần đây, Kate lộ vóc dáng tiều tụy, xương sườn lộ rõ. Nhiều fan thảng thốt khi không nhận ra cô nữa.

Kate Beckinsale gầy rộc cùng phong cách thời trang nổi loạn ở tuổi 52 khiến khán giả không nhận ra.

Là một trong những sao nữ nổi tiếng "trẻ mãi không già", Kate Beckinsale khi ở ngưỡng ngoài 40 được nhận xét trẻ trung như phụ nữ mới 30. Thế nhưng cũng vì hành trình nhan sắc bất khả chiến bại quá lâu, cô từng bị nghi lạm dụng sử dụng filler do gương mặt càng lúc càng căng cứng. Kate nhiều lần phủ nhận, khẳng định bản thân mắc hội chứng hoạt hóa tế bào mast nên không thể dùng một số sản phẩm hay liệu pháp làm đẹp.

Kate Beckinsale lúc 38 tuổi (trái) trông như mới ngoài 20 và khi 43 tuổi (phải) vẫn vô cùng phong độ và thu hút.

Một bức ảnh được cô đăng tải vào tháng 3 năm nay - ở tuổi 52 làn da căng cứng của Kate bị nghi ngờ có can thiệp tiêm chích thẩm mỹ dù cô một mực bác bỏ.

Sự thật đằng sau ngoại hình đáng báo động gần đây của Kate Beckinsale được cho là bắt nguồn từ chuỗi bi kịch gia đình liên tiếp: cha mất sớm khi cô mới 5 tuổi, chỉ trong hai năm 2024 - 2025, Kate lần lượt tiễn biệt mẹ và cha dượng, kể cả ly hôn rồi chia tay những mối tình sau đó. Ngoài nhan sắc, Kate còn nổi bật ở trí tuệ cao vút với mức IQ 152. Tuy nhiên, tính nhạy cảm của một nghệ sĩ cũng dễ dẫn cô tới những tổn thương sâu sắc. Nhiều bất ổn về tinh thần kéo dài khiến nữ diễn viên tái phát chứng biếng ăn từng mắc ở tuổi 15, từ đó ngoại hình cô trông cũng gầy guộc, hao mòn hơn.

Vẻ đẹp cổ điển, tóc xoăn, môi đỏ từng gây sốt khi xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh Trân Châu Cảng (2001).

Kate Beckinsale trong loạt phim Underworld giúp cô gắn liền với biệt danh Ma Cà Rồng đẹp nhất.

Ngoài ra, phong cách ăn mặc của nữ diễn viên thời gian gần đây cũng thường xuyên là lý do khiến cô bị công chúng chê bai. Không biết từ lúc nào đó, Kate Beckinsale dần chuyển sang phong cách gợi cảm, cô diện những đôi boot da độn đế khủng, ưa trang phục ngắn, trễ nãi, ngày càng khác so với vẻ đẹp cổ điển, thanh lịch ngày xưa của chính mình. Nhiều người tiếc nuối cho Kate vì một nhan sắc từng quá hoàn hảo đã dần phai tàn.

Gương mặt ngày càng mất đi vẻ đẹp tự nhiên cùng body khô khốc của Kate Beckinsale khiến công chúng tiếc nuối.

"Đúng, tôi thừa nhận. Tôi đang trải qua một trong những quãng thời gian đau đớn nhất đời mình." - nữ diễn viên nhiều lần đáp trả gay gắt những bình luận công kích, đồng thời nhắn gửi đến những người còn hay bình phẩm về mình: "Lần sau muốn chê bai ngoại hình người khác thì hãy im đi."

Ảnh: IGNV