Idol 2K5 bước xuống xe tạo nên trend bùng nổ, loạt gái xinh đang phải follow

Mỗi tạo hình của các sao Hàn từ lâu đã trở thành “sách mẫu” của đông đảo giới trẻ. Từ kiểu tóc, trang phục cho đến phong cách makeup, chỉ cần một lần xuất hiện là đủ để tạo nên xu hướng mới. Mới đây, cái tên khiến mạng xã hội bùng nổ chính là Jiwoo – thành viên nhóm NMIXX. Kiểu tóc của cô bất ngờ trở nên viral khắp cõi mạng, đặc biệt là ở xứ tỷ dân. Trước đó, tạo hình này của mỹ nhân sinh năm 2005 cũng từng gây sốt với hơn 800 triệu lượt xem trên Weibo chỉ với 1 khoảnh khắc bước xuống xe. Dù không phải là gương mặt nổi bật sở hữu lượng fan khủng của Gen 4, Jiwoo vẫn chứng minh sức hút riêng nhờ nhan sắc trong trẻo cùng vẻ ngoài tràn đầy năng lượng.

Loạt khoảnh khắc xuống xe viral cõi mạng xứ tỷ dân của Jiwoo.

Kiểu tóc giống cô đang được nhiều gái xinh hưởng ứng.

Jiwoo gây ấn tượng với khoảnh khắc bước xuống xe chớp nhoáng. Đôi mắt to tròn lấp lánh, môi chúm chím căng mọng, làn da trắng hồng phát sáng - tất cả hòa quyện thành một gương mặt tựa "búp bê sống". Biểu cảm ngây thơ khi bước xuống xe của nữ idol cũng khiến người xem thích thú. Cô diện outfit Y2K nhẹ nhàng, với gam màu trắng tươi sáng, ôm sát vóc dáng thanh thoát, giúp toát lên khí chất tiểu thư nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại.

Một trong những điểm sáng trong tạo hình này của Jiwoo chính là kiểu tóc. Mái dài uốn sóng lơi, chia ngôi giữa, với 2 lọn tóc được tết khéo léo đã mang tới vibe ngọt ngào, ngây thơ pha chút tinh nghịch. Kiểu tóc này không chỉ giúp khoe khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, làm đôi mắt to tròn thêm phần long lanh, mà còn khiến làn da trắng hồng của nữ idol nổi bật hơn, gợi nhớ đến phong cách những năm 2000.

Hot girl Trung "bắt trend" theo kiểu tóc của Jiwoo. (Nguồn: Xiahongsu)

Để làm được kiểu tóc giống Jiwoo khá đơn giản. Bạn chỉ cần uốn xoăn phần đuôi tóc, tết 2 lọn to tóc sát chân đỉnh đầu, cố định ra sau bằng kẹp ghim. Sau đó, sử dụng thêm gôm cố định tóc cùng với chổi chuốt để tạo kiểu cho phần tóc mai thừa trông không bị lởm chởm. Kiểu tóc này sẽ vô cùng phù hợp với những layout makeup tông hồng trong trẻo, son môi bóng căng mọng cùng hàng mi cong vút để tăng thêm vẻ ngây thơ, dễ thương.

Chỉ mất vài phút, bạn có thể tạo kiểu tóc giống như Jiwoo.

Thời điểm mới debut, Jiwoo từng bị miệt thị ngoại hình với vóc dáng đầy đặn, vượt ngoài chuẩn mực thường thấy ở các idol. Sau đó, nữ idol sinh năm 2005 đã tích cực giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn. Kết hợp với lối makeup phù hợp đã giúp mỹ nhân nhà JYP thăng hạng nhan sắc đáng kể. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng vẻ đẹp ngọt ngào, tràn đầy năng lượng của Jiwoo xứng đáng là tiêu chuẩn sắc đẹp mới của Kpop.

Jiwoo lột xác hậu giảm cân.