Kiểu giảm cân độc hại khiến nữ ca sĩ đang biểu diễn thì ngất xỉu, chị em học theo chẳng hóa "tàn phá" nội tiết

Trong một đêm diễn gần đây, khán giả vô cùng hoang mang khi chứng kiến nữ ca sĩ HyunA bất ngờ ngất xỉu ngay trên sân khấu. Hình ảnh cô gục xuống khi đang biểu diễn khiến người hâm mộ lo lắng tột độ. Theo truyền thông Hàn Quốc, nguyên nhân được cho là HyunA đã nhịn ăn suốt nhiều ngày liền để ép cân trước khi lên sân khấu, dẫn đến tụt huyết áp và kiệt sức.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về xu hướng giảm cân cực đoan bằng cách nhịn ăn, vốn đang được nhiều cô gái trẻ áp dụng mà không lường trước hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nhịn ăn giảm cân là "con dao hai lưỡi" tàn phá cơ thể phụ nữ

Trong nhiều năm qua, không ít người nổi tiếng, đặc biệt là giới idol Hàn, đã trở thành "nạn nhân" của văn hóa ép cân. Tuy nhiên, giảm cân bằng cách nhịn ăn không chỉ phản khoa học mà còn tiềm ẩn hàng loạt rủi ro.

Theo các chuyên gia y tế, khi cơ thể bị thiếu hụt năng lượng trong thời gian dài, quá trình trao đổi chất sẽ bị rối loạn. Cơ thể không còn đủ glucose để hoạt động, buộc phải "đốt" cơ bắp để tạo năng lượng, khiến người giảm cân mất sức, chóng mặt, thậm chí ngất xỉu như trường hợp của HyunA.

Nhịn ăn kéo dài còn gây rối loạn nội tiết tố, đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ. Nồng độ estrogen bị suy giảm có thể làm kinh nguyệt không đều, rụng tóc, da xỉn màu và tăng nguy cơ loãng xương. Bên cạnh đó, việc bỏ bữa liên tục còn làm giảm khả năng miễn dịch, khiến cơ thể dễ nhiễm bệnh và phục hồi chậm sau ốm.

Hệ tiêu hóa cũng là "nạn nhân thầm lặng". Khi dạ dày phải chịu cảnh trống rỗng nhiều giờ, axit dạ dày vẫn tiết ra, gây viêm loét, đau thượng vị, buồn nôn, thậm chí loét dạ dày mạn tính.

Giảm cân bằng cách nhịn ăn chỉ khiến cơ thể dần suy yếu

Theo HLV Phạm Hoàng Vũ (làm việc tại Đà Nẵng), rất nhiều chị em hiện nay đang áp dụng chế độ nhịn ăn hoặc ăn càng ít calo càng tốt, với hi vọng giảm cân nhanh. Tuy nhiên, đây là sai lầm lớn vì kết quả nhận được là mất cơ, mất nước, trong khi không giảm được lạng mỡ nào.

"Mặc dù việc hạn chế lượng calo nạp vào sẽ nhanh chóng giúp giảm cân, nhưng chủ yếu là do giảm khối lượng cơ, mất nước thay vì giảm mỡ trong cơ thể. Khi khối lượng cơ giảm, cơ thể sẽ tự động thích nghi bằng cách làm chậm quá trình trao đổi chất lại.

Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã cho biết, trao đổi chất giảm thấp có thể giải thích cho một phần lý do tại sao mọi người lại tăng cân trở lại sau khi họ không duy trì chế độ ăn giống giai đoạn muốn giảm cân. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến, công cuộc giảm cân trở nên khó hơn trước rất nhiều do trao đổi chất đã bị giảm", HLV Phạm Hoàng Vũ cảnh báo.

Không chỉ khó duy trì cân nặng mong muốn, thực tế cho thấy nhiều người tăng cân trở lại, thậm chí nhiều hơn trước – hiện tượng gọi là hiệu ứng yo-yo. Việc cắt giảm calo quá mức khiến cơ thể "ghi nhớ" giai đoạn đói khát và tự động tích trữ mỡ nhiều hơn sau khi quay lại chế độ ăn bình thường.

"Hiểu đơn giản là khi chúng ta bắt đầu giảm cân, ví dụ từ 100kg xuống còn 70kg thì ngay lúc này, bằng mọi cách cơ thể sẽ khiến bạn lấy lại số cân nặng đã mất để quay lại con số 100kg, thậm chí nặng hơn thế", HLV Phạm Hoàng Vũ giải thích.

Giảm cân đúng cách: Không cần nhịn ăn vẫn có vóc dáng mong muốn

Thay vì ép xác bằng những phương pháp cực đoan, các chuyên gia khuyến nghị phụ nữ nên lựa chọn chiến lược giảm cân lành mạnh, khoa học và bền vững:

- Ăn nhiều thực phẩm chứa ít calo nhưng giàu dinh dưỡng như rau xanh, trái cây, các loại hạt, cá, thịt nạc… để vừa no lâu, vừa duy trì năng lượng hoạt động.

- Tuyệt đối không bỏ bữa sáng. Đây là bữa ăn giúp khởi động quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt năng lượng hiệu quả hơn trong ngày.

- Duy trì tập luyện thể dục thể thao ít nhất 150 phút mỗi tuần, đặc biệt trong 6 tháng đầu giảm cân. Các bài tập như đi bộ nhanh, yoga, pilates hay tập tạ nhẹ đều giúp đốt mỡ và giữ cơ hiệu quả.

- Tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng thực đơn và chế độ tập luyện phù hợp với thể trạng, tránh tự ý cắt giảm calo quá mức.

- Và quan trọng nhất giảm cân không phải là cuộc đua, mà là hành trình đòi hỏi kỷ luật và sự tự giác.

Câu chuyện của HyunA là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang mải mê chạy theo chuẩn đẹp "mình hạc xương mai". Một thân hình thon gọn không đáng đánh đổi bằng sức khỏe. Đẹp là khi bạn khỏe mạnh, tự tin và yêu bản thân đúng cách, chứ không phải bằng cách ép cơ thể phải chịu đựng những phương pháp giảm cân đầy rủi ro.

