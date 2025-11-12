Đôi khuyên tai 2,6 tỷ đồng của Vương phi Kate

Trong sự kiện được tổ chức tại National Memorial Arboretum (Staffordshire, Anh), Vương phi xuất hiện trong bộ váy khoác màu đen thanh lịch của Catherine Walker cùng mũ Jane Taylor tông tiệp. Nổi bật trên nền trang phục trầm là đôi khuyên tai ruby và kim cương rực rỡ, như điểm sáng mang ý nghĩa sâu sắc cho ngày tưởng niệm các binh sĩ đã hi sinh.

Theo chuyên gia trang sức Maxwell Stone của thương hiệu Steven Stone Jewelers , thiết kế này là dạng “drop earring” cổ điển với viên ruby đỏ rực ở trung tâm , bao quanh là vòng kim cương nhỏ tinh xảo , thêm một viên kim cương ở phần nối trên tạo nên nét sang trọng, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.

Đây có thể là một thiết kế đặt làm riêng , không chỉ vì giá trị vật chất mà còn vì thông điệp tượng trưng. Ruby từ lâu đã đại diện cho sức mạnh, lòng can đảm và tinh thần lãnh đạo hoàn toàn phù hợp trong buổi lễ tôn vinh những người lính đã ngã xuống.

Viên đá mang màu của ký ức và tình yêu

Theo chuyên gia Nilesh Rakholia , người sáng lập thương hiệu Abelini , việc chọn ruby trong dịp tưởng niệm không chỉ đơn thuần là thẩm mỹ. Ông lý giải: "Ruby gắn liền với tình yêu, sự bảo vệ và nghị lực , còn sắc đỏ đặc trưng lại trùng với màu của hoa anh túc (poppy) biểu tượng của Ngày Đình chiến. Vương phi chọn loại đá này như một cách tưởng nhớ đầy dụng ý, vừa trang trọng vừa chan chứa cảm xúc".

Không chỉ dừng ở ý nghĩa quốc gia, đôi khuyên này còn mang ý nghĩa cá nhân đặc biệt. Theo Rakholia, ruby chính là đá hộ mệnh của tháng 7 – tháng sinh của Hoàng tử George , con trai cả của Vương phi. "Kate thường chọn những món trang sức có gắn đá sinh của các con trong những dịp quan trọng. Đó là cách cô giữ các con ‘ở bên mình’ trong mọi khoảnh khắc trước công chúng", ông chia sẻ.

Có lẽ vì vậy mà trong ngày tưởng niệm mang nhiều cảm xúc này, Vương phi đã chọn ruby không chỉ để tôn vinh người đã khuất mà còn để thể hiện tình mẫu tử âm thầm nhưng sâu sắc .

Đôi khuyên bí ẩn và giá trị khiến giới sưu tập tò mò

Điều thú vị là nguồn gốc đôi khuyên đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Lần đầu tiên Vương phi Kate đeo chúng là vào tháng 5 , trong lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng châu Âu (VE Day) . Sau đó, cô một lần nữa sử dụng khi đón tiếp vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Donald và Melania Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước vào tháng 9.

So với nhiều món trang sức khác trong bộ sưu tập hoàng gia, đôi khuyên ruby này xuất hiện rất ít, nhưng mỗi lần lại là trong những dịp mang tính biểu tượng , gắn với các sự kiện lịch sử hoặc quốc gia.

Chuyên gia Maxwell Stone tiết lộ thêm: "Đôi khuyên của Vương phi có thiết kế khá giống với một phiên bản mà Công nương Sophie (Nữ Công tước xứ Edinburgh) từng sở hữu, chỉ khác ở chỗ của Sophie có đến ba viên ruby lớn và trị giá khoảng 300.000 USD . Từ đó, có thể ước tính đôi khuyên của Kate rơi vào khoảng 100.000 USD , tương đương hơn 2,6 tỷ đồng".

Rakholia cũng đồng tình: “Nếu những viên ruby này có nguồn gốc từ Miến Điện hoặc Mozambique , và đạt độ trong suốt cao nhất, thì giá trị thật sự của chúng có thể lên tới 105.000 – 158.000 USD".

Trong mắt công chúng, Vương phi Kate luôn giữ hình ảnh điềm đạm, kiên định, và có phong thái chuẩn mực của một người phụ nữ hoàng gia hiện đại. Nhưng những ai quan sát kỹ đều nhận ra cô luôn lồng ghép cảm xúc riêng trong từng chi tiết nhỏ , nhất là qua trang sức.

Đôi khuyên ruby lần này không chỉ thể hiện sự đồng cảm với tinh thần quả cảm của các cựu chiến binh , mà còn là một cách tinh tế để gợi nhắc về tình mẹ khi cô mang theo viên đá tượng trưng cho con trai cả bên mình. Trong sự tĩnh lặng của buổi lễ tưởng niệm, sắc đỏ ấy vừa là biểu tượng của máu, của ký ức, vừa là ánh sáng của tình yêu gia đình, ấm áp và kiên định như chính phong thái của Vương phi xứ Wales.