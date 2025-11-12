Quần 150 triệu của Alessandra Ambrosio gây sốc vì như không mặc gì

Tham dự show Balenciaga trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris vừa qua, Alessandra Ambrosio - siêu mẫu Brazil từng là thiên thần của Victoria's Secret đã khiến giới mộ điệu phải bàn tán không ngớt với diện mạo táo bạo bậc nhất sự kiện.

Đoạn clip siêu mẫu Brazil trên đường tới sự kiện đang gây chú ý. Nguồn: Instagram.

Thay vì lựa chọn một bộ đầm couture hay phong cách thanh lịch thường thấy, Alessandra xuất hiện trong bộ pantalegging mô phỏng da trần, đi kèm quần lót ren và đai garter tông đen, tạo nên hiệu ứng ảo giác quang học trompe-l'œil – kỹ thuật đặc trưng mà Balenciaga đang theo đuổi.

Alessandra Ambrosio tại show Balenciaga.

Thoạt nhìn, nhiều người tưởng như siêu mẫu không mặc quần mà chỉ có nội y và tất, nhưng thực chất đây là một thiết kế liền thân đặc biệt của nhà mốt Tây Ban Nha, trong đó phần quần, giày cao gót và garter đều được đính liền. Sản phẩm này có tên gọi pantalegging, hiện được bán với giá khoảng 5.890 USD, tương đương hơn 150 triệu đồng.

Sản phẩm hiện được bán với giá hơn 150 triệu đồng.

Khoảnh khắc siêu mẫu bước ra xe với thiết kế táo bạo nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, trở thành một trong những hình ảnh được bàn tán nhiều nhất mùa fashion week năm nay, và hiện vẫn thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Dưới phần bình luận, netizen chia làm hai luồng ý kiến: một bên khen ngợi thần thái và sự tự tin của Alessandra, trong khi bên còn lại cho rằng outfit này quá táo bạo, dễ gây hiểu lầm khi xuất hiện ở nơi công cộng.