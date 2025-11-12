Bức ảnh cả lớp đu trend khiến hội 9X cười sảng: Hỏi sao xưa thầy cô ngứa mắt tụi mình!

Mới đây, một đoạn video cũ kỹ nhuốm màu thời gian ghi lại cảnh lớp học những năm 2000 bất ngờ viral mạng xã hội, kèm theo là dòng trạng thái đầy cảm xúc của chủ nhân: "Hỏi sao ngày xưa thầy cô ngứa mắt tụi mình!". Chỉ trong thời gian ngắn, clip đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận trên TikTok Việt Nam.

Nội dung vô cùng ngắn gọn là khung cảnh một lớp học thêm rất đỗi thân quen với thế hệ 9X, điều thú vị là cả lớp như đang mặc chung một "đồng phục" là mái đầu sư tử huyền thoại. Tóc tai ai cũng "xù xụ", che kín mặt mũi, mái dày cộp phủ trán, hai bên mai tóc dài lượn sóng. Nhìn lại giờ mới thấy sao mà độc lạ đến vậy!

Khung cảnh cả lớp bắt trend nhưng đến nay xem lại lại thấy hài hước (Nguồn @huongnoilamketoan).

Đầu sư tử không chỉ đơn thuần là một kiểu tóc, mà là cả một hiện tượng văn hóa làm đẹp của thế hệ 8X, 9X ở Việt Nam. Đây là kiểu tóc kết hợp nhiều yếu tố: với nam tóc được uốn bằng máy ép nhiệt để tạo độ phồng, sau đó cố định bằng một lượng keo xịt khủng khiếp để giữ dáng. Với nữ, điểm đặc trưng nhất là mái dày cộp che trán hoặc để che một bên mắt, hai bên là tóc mai dài thượt. Tóc càng dày thì càng chuẩn chỉnh.

Nguồn gốc khiến đầu sư tử nở rộ nhất trước năm 2010, chính bởi những làn sóng văn hoá, giải trí từ Kbiz, Jbiz, Cbiz với các bộ phim thần tượng, các girl group/boy group, đã khiến hàng triệu chàng trai, cô gái muốn bắt chước. Tất cả những yếu tố đó kết hợp lại tạo nên một cơn bão thẩm mỹ mà giới trẻ Việt háo hức đón nhận.

Ngay tại "sân nhà", Bảo Thy hay HKT được réo tên như những người đã gián tiếp lan truyền phong cách này cho thế hệ trẻ bởi sức ảnh hưởng lớn của mình khi đó. Bằng chứng là bên dưới phần bình luận video nhanh chóng trở thành "đại hội" thổ lộ của 9X:

- Tại chị Bảo Thy, chị Minh Hằng và HKT mà nó thành ra vầy.

- Tất cả là tại chị Bảo Thy.

- 9X không ai thoát khỏi cám dỗ của tóc Bảo Thy đâu.

Netizen đặc biệt là thế hệ 9X đổ tại Bảo Thy vì lăng xê quá thành công kiểu tóc này.

Bảo Thy - một trong những nữ hoàng hot teen của thế hệ 8X, 9X đúng là "thủ phạm" số một. Giai đoạn Công Chúa Bong Bóng, Bảo Thy hầu như không rời khỏi đầu sư tử: mái dài che trán, đỉnh đầu phồng cao, nhuộm màu đỏ rượu vang. Kết hợp makeup đậm mắt, môi hồng son bóng, Bảo Thy tạo nên chuẩn mực làm đẹp mà hàng vạn fan girl muốn copy.

Bảo Thy

Hết đổ lỗi cho thần tượng, không ít 9X cũng tự ngẫm với nhau câu hỏi: "Sao 8X thì sang, 2K thì slay, bọn mình lại lạ vậy?". 9X đúng là lứa tuổi có thời trang nhiều thị phi nhất như một netizen bình luận. Bởi họ là thế hệ kẹt ở giữa trong cuộc chuyển mình thẩm mỹ và phong cách. Nếu thế hệ 8X được nhớ đến với phong cách thanh lịch, tối giản hơn, còn 2K đã có gu thẩm mỹ hiện đại thì 9X lại rơi vào giai đoạn "thử nghiệm" nhiều sai lầm.

Ngoài đầu sư tử, 9X còn có cả bộ sưu tập trend khó đỡ: quần quần skinny jean bó sát, giày độn đế 10cm, áo phông in hình anime, phụ kiện nhựa sặc sỡ, makeup mắt khói đậm như gấu trúc... Dù bị chê cười nhiều nhưng đa số 9X khi nhìn lại vẫn cảm thấy vui vì những kỷ niệm ngây ngô khi nhìn lại:"9x là cái gì đó khó hiểu lắm" - một cư dân mạng bình luận.

Một số hot teen/ca sĩ với phong cách nổi bật được lấy làm hình mẫu thời bấy giờ:

Đông Nhi

Khổng Tú Quỳnh

Chi Pu

Nhã Phương

Minh Hằng

Sam

Midu

Tâm Tít

HKT

Ông Cao Thắng

Ngô Kiến Huy



