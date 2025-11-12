Drama áo dài 6 triệu của DINGDANG: Người review chỉ đi thuê, brand không tìm được tiếng nói chung với khách

Thời điểm cuối năm cũng là lúc áo dài nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Những ngày gần đây, MXH đang bùng nổ tranh luận về mẫu "Áo dài Duật Vân" thuộc BST áo dài Ngao Vân của thương hiệu DINGDANG.

Theo đó, trên TikTok, một tài khoản có tên kieungoclan2k0 (Kiều Ngọc Lan) đã đăng tải video với tiêu đề "Lần đầu trải nghiệm set áo dài siêu hot hơn 6 triệu đồng", kèm câu hỏi: "Liệu có xứng đáng với mức giá ấy không mọi người?". Trong thời gian ngắn, đoạn clip nhanh chóng gây bão với hơn 1,6 triệu lượt xem và hơn 1,3 nghìn bình luận, đa phần là những ý kiến trái chiều xoay quanh giá cả và quan điểm xấu - đẹp về chiếc áo dài của DINGDANG.

Đoạn clip một bạn nữ thử áo dài của DINGDANG nhận được 1,4 triệu lượt xem. (Nguồn: kieungoclan2k0)



Chiếc áo dài của DINGDANG gây bùng nổ tranh cãi trên MXH.

Trước làn sóng bàn luận sôi nổi, cô gái sau đó đã đăng video đính chính, cho biết mình chỉ đi thuê để quay review chứ không mua trực tiếp và không nhận bất cứ booking nào của hãng. Theo cô, vì phần form áo dáng suông nên khi mặc cảm giác khá thoải mái, không đến mức "thùng thình" như nhiều người nhận xét. Tuy vậy, trải nghiệm thực tế vẫn khiến cô chưa hài lòng về chất liệu vì lớp vải mỏng và vô cùng dễ xước dù giá trị sản phẩm lên tới 6 triệu đồng.

Thậm chí, cửa hàng cho thuê cũng đã cảnh báo khách cẩn thận khi mặc, vì chất liệu mỏng rất dễ hư hại. Nữ TikToker này cho biết, sau buổi thuê, cô phải bồi thường thêm tiền cho shop do làm xước phần váy lót.

Kiều Ngọc Lan đã lên video đính chính về chiếc áo dài "thị phi".

Nhiều ý kiến trái chiều về mẫu áo của thương hiệu DINGDANG, đa phần là về mức giá 6 triệu cũng như thiết kế không tôn dáng.

Tranh cãi bùng nổ: Người review tố nhãn hàng chạy seeding bình luận, không đồng tình với cách xử lý của DINGDANG

Sau khi bùng nổ tranh cãi, phía DINGDANG cũng liên hệ với chủ tài khoản, mong muốn đổi sản phẩm mới với size phù hợp để đem đến trải nghiệm tốt hơn. Tuy nhiên, vì đây là sản phẩm thuê nên cô đã từ chối lời đề nghị này và muốn brand nhìn nhận lại sản phẩm của mình.

Chia sẻ với chúng tôi, Kiều Ngọc Lan lại cho biết cô không hài lòng với cách xử lý của DINGDANG. Nữ TikToker nghĩ rằng thương hiệu đã thuê KOC và seeding bình luận để phản bác lại đoạn video mà cô đăng tải.

DINGDANG đã liên hệ giải quyết với Kiều Ngọc Lan nhưng không đi đến tiếng nói chung.

Trên web, theo mô tả của hãng, mẫu áo dài này nằm trong BST có tên là "Ngao Vân", lấy cảm hứng từ áo dài ngũ thân truyền thống, nhưng được tái cấu trúc hiện đại hơn thay vì chập các tà áo vào nhau. DINGDANG tách chiếc áo dài này thành nhiều lớp được thiết kế cầu kỳ gồm: váy hai dây lót, ớp áo tơ màu nền trong hồng nhạt lớp ngoài xanh dương và 1 quần lụa 2 lớp.

Sự kết hợp màu này tạo nên hiệu ứng chuyển màu nhẹ nhàng, "nàng thơ" và thanh thoát. Phần áo dài suông, cổ trụ, tay dài, hàng cúc trước gợi nét cổ điển pha chút hiện đại. Chất liệu chính là tơ mềm ít co giãn, kết hợp váy lót tơ óng giúp tôn độ rủ và độ bay của vải. Về giá bán lẻ, lớp ngoài và lớp trong lần lượt ở mức 1.950.000 đồng, trong khi váy hai dây 1.890.000 đồng - tổng cộng gần 6 triệu đồng cho trọn bộ.

Mỗi chi tiết của mẫu áo dài này được bán riêng lẻ.

Trên ảnh lookbook, chiếc áo dài DINGDANG thật sự gây thương nhớ với lớp voan xanh phủ lên nền hồng pastel tạo cảm giác trong veo, nhẹ như sương sớm. Từng đường rũ vải được xử lý chỉn chu, khiến tổng thể trông đắt giá và nghệ thuật. Không khó hiểu khi loạt hình quảng bá nhanh chóng phủ sóng MXH, trở thành mẫu áo dài yêu thích của nhiều chị em.

Mẫu áo dài của DINGDANG có mức giá 6 triệu đồng - ở một phân khúc khá cao.



Nhãn hàng lên tiếng: Do người mặc thuê không đúng size?

Trước ý kiến trái chiều của cư dân mạng, DINGDANG đã chính thức lên tiếng phản hồi với chúng tôi. Cụ thể, với thắc mắc về mức giá lên đến 6 triệu đồng, thương hiệu cho biết con số này hoàn toàn tương xứng với chất liệu cao cấp, kỹ thuật xử lý tơ phức tạp cùng công sức và tâm huyết của đội ngũ sáng tạo. Mẫu áo dài trong video thuộc dòng DINGDANG Original, được chế tác từ chất liệu tơ mỏng nhẹ – loại vải được dệt bằng sợi filament có đặc tính sợi dài, liên tục, mang đến cảm giác mềm mại và mượt mà đặc trưng. Đây cũng là chất liệu thường được sử dụng trong các dòng sản phẩm cao cấp nhờ độ tinh xảo và độ rủ tự nhiên.

Bên cạnh đó, tơ cũng là chất liệu vô cùng khó xử lý: mỏng nhẹ, bay bổng nhưng cũng dễ nhăn nên chỉ cần một đường cắt lệch cũng có thể khiến cả tấm vải trở nên vô dụng. Do đó, mỗi công đoạn đều phải thực hiện thủ công, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Về tranh cãi về chất lượng, phom dáng mẫu áo dài trong đoạn video đăng tải, phía DINGDANG chia sẻ: "Bộ áo dài trong video không phải sản phẩm được mua trực tiếp từ DINGDANG, mà là sản phẩm thuộc dịch vụ cho thuê của bên thứ ba. Nên DINGDANG không được trực tiếp tư vấn và chăm sóc khách để có trải nghiệm tốt nhất về chất liệu, kiểu dáng phù hợp với bản thân. Ngoài ra, người mặc trong video chọn size S trong khi dáng người thực tế phù hợp với size XS, dẫn đến việc form áo không ôm đúng chuẩn thiết kế". Ngoài ra, brand cũng trân trọng các ý kiến đóng góp và cảm ơn sự quan tâm, thấu hiểu và ủng hộ của khách hàng.

Mẫu áo dài của DINGDANG được làm từ vải tơ mỏng nhẹ, chế tác thủ công, cầu kỳ.

Dù gặp không ít "sóng gió" nhưng mẫu áo dài tơ Duật Vân vẫn nhận được nhiều lời bênh vực từ một bộ phận khách hàng từng tận mắt thấy hoặc trải nghiệm sản phẩm. Một tài khoản bình luận: "Cá nhân mình thấy đẹp, vải mềm mà vẫn giữ được form". Một người khác lại giải thích về việc phần voan dễ xước "Voan càng mỏng nhẹ, càng dễ xước thì càng đắt tiền. Không phải cứ dày và chắc tay mới là vải xịn". Thậm chí có người còn tự mua vải tương tự để may thử và đưa ra đánh giá khá công tâm: "Dòng tơ này có nhiều loại... Nhìn kỹ thì shop may gọn, tà êm, xử lý viền đẹp. Thuận mua vừa bán thôi, mình thấy vẫn đẹp."

Không ít khách hàng từng thử áo lên tiếng bênh vực DINGDANG, khẳng định vải mềm, không hề ngứa và vì là chất liệu voan nên xước là điều dễ hiểu.