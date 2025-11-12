Tủ đồ của chị em cần có 5 item màu sắc này để phong cách trẻ trung, nổi bật hơn

Mùa lạnh 2025 đã đến, mang theo làn gió mới của thời trang với bảng màu rực rỡ, tươi tắn nhưng không kém phần tinh tế. Nếu như những năm trước, gam trung tính và tối giản thống trị tủ đồ, thì năm nay, các sắc màu rực rỡ đang lên ngôi, từ sắc vàng bơ, đỏ rượu vang đến xanh cobalt và hồng phấn ngọt ngào. Dưới đây là những item màu sắc nổi bật bạn nên sở hữu để làm mới phong cách trong những ngày gió lạnh sắp tới.

Áo len

Không gì có thể thay thế được chiếc áo len trong mùa lạnh, nhưng năm 2025, chúng không chỉ dừng lại ở công năng giữ ấm. Áo len giờ đây là tuyên ngôn màu sắc của cá tính. Các tông màu vàng mustard, cam đất, hay xanh olive đang được ưa chuộng vì vừa nổi bật, vừa dễ phối đồ.

Những thiết kế len dệt chunky (to bản) mang hơi hướng retro trở lại, đặc biệt khi kết hợp cùng quần ống rộng hay chân váy midi. Với những ai yêu thích phong cách tối giản, một chiếc áo len màu kem ngà pha xám tro cũng đủ làm sáng khuôn mặt và mang lại cảm giác sang trọng. Đừng ngại thử áo len màu pastel như hồng phấn hay xanh baby, chúng không chỉ giúp bạn "hack tuổi" mà còn tạo điểm nhấn tinh tế giữa khung cảnh lạnh giá.

Áo thun

Áo thun vốn là item cơ bản, nhưng khi chọn màu sắc hợp xu hướng, nó sẽ trở thành điểm nhấn đắt giá trong mọi outfit mùa lạnh. Xu hướng layering (phối nhiều lớp) khiến áo thun trở nên hữu dụng hơn bao giờ hết. Hãy thử áo thun màu đỏ gạch, xanh ngọc lam, hoặc tím lavender bên trong áo khoác dạ hay blazer tông trầm để tạo hiệu ứng tương phản thú vị.

Mùa đông năm nay, những chiếc áo thun có slogan hoặc họa tiết trừu tượng được in nổi bằng màu neon nhẹ cũng được yêu thích. Sự kết hợp giữa màu nền trung tính (trắng, be) với chữ màu sáng giúp outfit của bạn vừa trẻ trung vừa thời thượng. Nếu bạn muốn phá cách hơn, áo thun loang màu với tông lạnh cũng là lựa chọn đáng thử, một chút "nổi loạn" đủ để giữ bạn khác biệt giữa phố đông người.

Phụ kiện

Phụ kiện chính là "gia vị" giúp tổng thể trang phục trở nên hoàn hảo. Trong mùa lạnh 2025, những món đồ như túi xách màu xanh cobalt, khăn choàng đỏ burgundy, hay giày sneaker ánh kim đang được giới mộ điệu săn lùng.

Túi xách mini hình hộp với chất liệu da bóng màu bạc ánh gương hoặc xanh ngọc đậm là điểm nhấn lý tưởng cho outfit dạ tiệc cuối năm. Với khăn choàng, hãy chọn loại dệt len cashmere màu pastel vừa ấm áp vừa dễ phối với áo khoác tông trầm. Còn với giày, đừng giới hạn mình ở màu đen hay nâu truyền thống. Một đôi boot ngắn màu rượu vang hay xanh navy ánh xám có thể biến set đồ cơ bản thành cực kỳ thời trang chỉ trong tích tắc.

Quần ống rộng

Không chỉ tạo cảm giác thoải mái, quần ống rộng mùa lạnh 2025 còn được yêu thích vì sự đa dạng trong màu sắc và chất liệu. Từ vải tweed, len dạ đến nhung tăm, các quý cô sành điệu đều ưu ái bảng màu ấm như nâu socola, xanh rêu, hay xám khói.

Đặc biệt, quần ống rộng màu đỏ mận hoặc vàng cát đang là điểm nhấn của nhiều bộ sưu tập Thu – Đông 2025. Kết hợp cùng áo len cổ lọ màu trung tính hoặc blazer dáng dài, bạn sẽ có ngay một outfit cân bằng giữa cổ điển và hiện đại. Với những ai yêu thích phong cách công sở năng động, quần ống rộng màu be sáng hoặc xám ngọc trai giúp bạn dễ phối đồ mà vẫn giữ nét thanh lịch.

Váy liền

Váy liền luôn là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng muốn tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ vẻ chỉn chu. Mùa lạnh 2025 đánh dấu sự lên ngôi của váy liền màu trầm sang trọng như xanh navy, nâu caramel và đặc biệt là đỏ ruby – sắc màu tượng trưng cho sự tự tin và ấm áp.

Những thiết kế váy len ôm nhẹ, váy nhung dài tay hay váy xếp ly midi mang gam màu rực rỡ đang phủ sóng khắp phố phường. Nếu bạn muốn một chút phá cách, hãy thử váy có họa tiết phối màu khối (color-block) – vừa tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt, vừa giúp vóc dáng trông cân đối hơn. Đi cùng một chiếc áo khoác dạ dáng dài tông trung tính, bạn sẽ có diện mạo nổi bật mà vẫn tinh tế trong mọi hoàn cảnh.

Ảnh: Sưu tầm