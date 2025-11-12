Với vẻ đẹp trong veo và thanh tú, người đẹp Hương Liên được mệnh danh là "Kim Tae Hee Việt Nam". Sắp tới đây, Hương Liên sẽ chính thức kết hôn với chồng thiếu gia, và trong những bức hình cưới được hé lộ, có thể thấy rằng cô nàng sinh năm 2002 xinh đẹp, lộng lẫy một cách hoàn hảo. Hương Liên đẹp nhất khi diện váy cưới nhưng trong những khoảnh khắc thường ngày, cô cũng rất cuốn hút.

Người đẹp sinh năm 2002 áp dụng style không quá màu mè. Thay vào đó, cô thường mặc trang phục mang tông màu trung tính làm chủ đạo, vậy mà vẫn tỏa sáng với vẻ ngoài nữ tính, yêu kiều và sang trọng.

Áo khoác dáng dài là món thời trang rất phổ biến trong mùa đông. Hương Liên khéo léo kết hợp item này với chiếc váy đồng bộ, tạo nên bộ cánh nữ tính, dịu dàng và chuẩn thanh lịch. Ngay cả khi không tô điểm phụ kiện, trang sức cầu kỳ, Hương Liên vẫn ghi trọn điểm phong cách.

Vào mùa lạnh, chị em cũng đừng bỏ qua trang phục dáng ngắn. Hương Liên gợi ý set đồ gồm áo cánh dơi kết hợp với quần short giả chân váy đồng bộ. Set trang phục trên toát lên nét nữ tính, ngọt ngào nhưng vẫn rất trẻ trung. Đôi loafer màu be chính là mảnh ghép hoàn hảo của tổng thể set đồ.

Không thể bỏ qua trang phục vải tweed trong mùa lạnh. Thay vì diện bộ suit váy, Hương Liên phá cách hơn một chút với set áo khoác cổ tròn thanh lịch kết hợp với quần short đồng bộ. Tổng thể trang phục của Hương Liên có sự đan xen giữa nét cá tính và vẻ sang trọng, long lanh. Đôi loafer màu đen mang tới điểm nhấn cổ điển cho bộ trang phục.

Không có gì để chê về bộ trang phục gồm áo khoác dạ dáng dài, áo len màu trung tính và quần short của Hương Liên. Bộ cánh rất trẻ trung, năng động và còn có công dụng tôn dáng cao ráo hơn. Khi layer bên trong một chiếc sơ mi trắng, bộ cánh thêm chỉn chu và hiệu quả hack tuổi còn tăng thêm.

Yêu thích phong cách nữ tính, chị em không nên bỏ qua công thức gồm áo len trễ vai kết hợp cùng chân váy họa tiết kẻ của Hương Liên. Bộ cánh phảng phất nét cổ điển, nhưng cũng rất quyến rũ, yêu kiều. Dù chị em đang diện bộ cánh nào, sự xuất hiện của một đôi boots da cũng góp phần nâng tầm vẻ sang trọng cho cả tổng thể.

Ngọt ngào và trẻ trung chính là những ưu điểm của bộ cánh gồm áo len màu be kết hợp cùng chân váy họa tiết kẻ. Nhờ tông màu be làm chủ đạo, set trang phục của Hương Liên còn ghi điểm ở sự trang nhã, dịu dàng. Một số kiểu giày phù hợp với outfit trên bao gồm giày sneaker trắng, giày búp bê đơn giản hay boots màu trung tính.

Áo khoác dạ dáng dài là lựa chọn luôn đúng cho mùa lạnh. Mẫu áo này đảm bảo sự ấm áp nhưng cũng không kém phần thanh lịch, sang trọng cho người mặc. Hương Liên tô điểm khăn họa tiết để bộ cánh trông nổi bật hơn. Cuối cùng, kiểu tóc tết mà cô chọn rất hoàn hảo vì giúp vẻ ngoài thêm ngọt ngào và bay bổng, nữ tính.

Thay vì kết hợp áo blazer với quần jeans, Hương Liên mix mẫu áo khoác kinh điển này cùng áo tank top trắng và quần short, từ đó tạo nên bộ trang phục cá tính, thời thượng. Thao tác sơ vin và đôi giày loafer đã giúp hoàn thiện outfit thanh lịch, sang trọng.

Vào những ngày cuối thu, chị em nên tranh thủ mặc những chiếc áo len cộc tay vừa trẻ trung, vừa nữ tính. Hương Liên ghi điểm phong cách tuyệt đối khi kết hợp item này cùng quần trắng, sau đó hoàn thiện bằng chiếc áo len quàng vai phóng khoáng, nổi bật.

Chiếc áo trễ vai tôn lên vóc dáng đẹp của Hương Liên. Mẫu áo này cũng rất trẻ trung, ngọt ngào và kết hợp vô cùng ăn ý với quần dài hoặc chân váy đen. Chi tiết khăn quàng là điểm nhấn quan trọng giúp tăng vẻ yêu kiều, sang xịn mịn cho cả bộ trang phục.

