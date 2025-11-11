Túi mới nhất của Chanel khiến MXH bùng nổ, dân tình khẩn thiết đòi "bản dupe"

Những mẫu túi của Chanel luôn khiến giới mộ điệu phải mê mẩn. Và mới đây, hãng lại mới ra mắt thiết kế túi đang khiến toàn cầu phát sốt: Chanel 25 Mini Suede Calfskin Dark Brown. Mẫu túi này nằm trong BST Cruise 2025/26, với chất liệu suede calfskin (da bê lộn mịn) kết hợp cùng phụ kiện kim loại mạ vàng.

Mẫu túi Chanel 25 mới đang khiến con dân toàn cầu phát sốt. (Nguồn: Dulcet Luxury)

Chanel 25 Mini Suede Calfskin Dark Brown đang trở thành hiện tượng trên MXH.

Chanel 25 Mini Suede Calfskin Dark Brown thực sự "làm mưa làm gió" trên MXH khi từ TikTok đến Instagram, hàng loạt bài đăng cùng video unbox, mix & match đều nhắc đến chiếc túi này. Một tài khoản thời trang quốc tế còn phải "kêu trời" trên Instagram: "Chanel 25 mini đã trở nên cực kỳ viral trong 24 giờ qua, đến mức nhiều người đang năn nỉ Coach hoặc Steve Madden tung ra một phiên bản dupe!".



Một bài đăng trên Instagram đang thu hút sự chú ý lớn khi kêu gọi các thương hiệu khác làm phiên bản “dupe” với mức giá dễ chịu hơn.

Nhiều tín đồ thời trang mê mẩn thiết kế của em túi.

MXH đang tràn ngập clip và bài viết unbox túi.

Mẫu Coach Suede Lana Shoulder Bag giá 495 USD (~13 triệu đồng) và Steve Madden Heidee Bag giá 129 USD (~3,3 triệu đồng) đều sử dụng chất liệu da bê lộn mịn, tông nâu trầm nhưng mức giá lại dễ chịu hơn nhiều so với Chanel 25. Do đó, nhiều tín đồ thời trang mong 2 thương hiệu này sẽ sớm ra "bản dupe" mẫu túi của Chanel 25.

Trên thực tế, nguyên nhân khiến chiếc Chanel 25 Dark Brown trở nên đặc biệt hot nằm ở phối màu tinh tế của nó. Không rực rỡ như đỏ hay đen, sắc nâu đậm kết hợp cùng ánh vàng của kim loại mang lại cảm giác trầm ấm, vintage nhưng lại rất sang chảnh, đúng kiểu quiet luxury. Đặc biệt, đây cũng là gam màu đang phủ sóng mùa Thu Đông năm nay, khiến mẫu túi mới của Chanel lên như "gặp thời". Chất liệu suede calfskin mịn như nhung tạo chiều sâu cho màu sắc, khi ánh sáng chiếu vào khiến da túi thay đổi sắc độ, sang trọng một cách tinh tế. Đây là điểm khiến những tín đồ thời trang đánh giá cao.



Sắc nâu trầm sang trọng kết hợp với chi tiết kim loại vàng tinh tế tạo cảm giác ấm áp, thanh lịch và dễ phối cùng nhiều trang phục.

Hiện tại, chiếc Chanel 25 Mini Suede Calfskin Dark Brown đang được niêm yết chính thức trên website Chanel với mức giá 6.100 USD (khoảng 160 triệu đồng). Đây là giá bán cho phiên bản mini - một con số không hề nhỏ, nhưng hoàn toàn dễ hiểu nếu xét đến vị thế thương hiệu, chất liệu da bê lộn cao cấp và mức độ hoàn thiện thủ công đặc trưng của Chanel. Mẫu túi này hiện có mặt tại một số boutique chọn lọc trên thế giới, nhưng số lượng cực kỳ giới hạn.

Mức giá này cũng khiến cộng đồng mạng càng bùng nổ thảo luận hơn, vì vừa khẳng định đây là item xa xỉ, vừa khiến nhu cầu tìm kiếm bản dupe tăng mạnh. Dưới các video review, nhiều người thừa nhận "dù biết giá cao vẫn không ngừng xem đi xem lại" vì chiếc túi quá "xinh yêu".