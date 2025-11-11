Hứng gạch đá vì bộ ảnh áo dài phản cảm, chèn nhạc "Chinese New Year", brand Việt nói gì?

Trong thời gian qua, làn sóng local brand Việt chuyển hướng kinh doanh thêm áo dài cách tân may sẵn đang nở rộ. Từ những thương hiệu lớn đến các brand nhỏ lẻ đều sẵn sàng bước vào thị trường tiềm năng này. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ đó là không ít tranh cãi xoay quanh việc các thương hiệu để tính sáng tạo đi quá xa chuẩn mực. Đặc biệt là với 1 sản phẩm mang đậm hồn cốt quê hương như áo dài, sự nhạy cảm, thẳng thắn lên án của netizen còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Mới đây H2B à La Mode là local brand tiếp theo bước vào vết xe đổ mà một số thương hiệu Việt từng mắc phải. Một bài đăng từ cộng đồng Threads đã thu hút gần 80.000 lượt xem với nội dung phản ứng dữ dội bộ ảnh áo dài mới mà The Áo Dài H2B à La Mode (thương hiệu con của H2B à La Mode) vừa ra mắt.

Điều khiến netizen tức giận nằm ở chi tiết mối nối của chiếc áo dài nằm ở vị trí nhạy cảm, dễ gây hiểu nhầm và liên tưởng không hay, dẫn đến bộ ảnh bị đánh giá là phản cảm, thiếu tôn trọng bản chất của áo dài.

Chưa dừng lại ở đó, trong một số story trên Instagram, thương hiệu này còn để người mẫu mở nhiều khuy áo dài, làm lộ phần áo ren bên trong - một cách styling mà nhiều người cho là "quá đà", mất đi nét đẹp truyền thống.

Nhưng điều khiến netizen nổi đoá nhất lại là chi tiết: bộ ảnh được đính kèm theo bài hát "Chinese New Year" (Tết Trung Quốc) làm nhạc nền. Trong bối cảnh áo dài hay Tết cổ truyền là biểu tượng văn hóa Việt Nam, việc sử dụng cách gọi này bị coi là thiếu tinh tế, từng khiến một số ngôi sao quốc tế bị lên án tương tự.

Liên hệ với The Áo Dài H2B à La Mode, chúng tôi đã nhận được phản hồi chi tiết của thương hiệu như sau:

"H2B có biết về bài đăng đang được thảo luận. Thực ra, khi chọn nền nhạc đó, một nhân sự mới trong team chỉ đơn thuần thích giai điệu vui tươi, hoàn toàn không có ý đánh đồng văn hóa. H2B đã gỡ toàn bộ story liên quan và hiện đang làm việc lại với nhân sự này. Bọn mình hoàn toàn hiểu và tôn trọng cảm xúc của mọi người.

Với H2B, áo dài luôn là biểu tượng của sự duyên dáng và niềm tự hào văn hóa Việt Nam. Bọn mình chân thành ghi nhận sai sót lần này, và mong câu chuyện có thể khép lại tại đây, để H2B có cơ hội tiếp tục lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt một cách chỉn chu và tinh tế hơn trong tương lai."

Thương hiệu cũng cho biết thêm, hiện họ đang làm việc lại với đội ngũ thiết kế, stylist và bộ phận social media để rà soát toàn bộ quy trình sáng tạo, đảm bảo mỗi sản phẩm và hình ảnh quảng bá sau này đều được kiểm duyệt kỹ lưỡng.

"H2B hiểu rằng thời trang là lĩnh vực luôn có khoảng giao giữa sáng tạo và cảm nhận cá nhân. Bộ ảnh áo dài vừa qua là nỗ lực thử nghiệm cách tân, tuy nhiên rất tiếc đã tạo nên một số hiểu lầm ngoài ý muốn. H2B luôn tôn trọng và tự hào về giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời mong muốn mang đến những trải nghiệm tích cực cho cộng đồng.

H2B xin chân thành cảm ơn mọi người đã góp ý và sẽ tiếp tục hoàn thiện để các sản phẩm sau vẫn giữ được tinh thần sáng tạo, đồng thời thể hiện trọn vẹn nét đẹp văn hóa Việt."