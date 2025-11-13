5 xu hướng tóc xoăn của mùa đông năm nay: Quá sang trọng, đã vậy còn hack tuổi tốt hơn cả tóc thẳng

Mùa đông 2025 đang đến rất gần, và đây chính là thời điểm tuyệt vời để thay đổi diện mạo với một kiểu tóc mới vừa ấm áp, vừa hợp mốt. Trong vô vàn lựa chọn, tóc xoăn vẫn giữ vững vị thế của mình như một biểu tượng của sự mềm mại, nữ tính và hiện đại. Dưới đây là 5 xu hướng tóc xoăn nổi bật nhất mùa đông năm nay mà bạn có thể tham khảo để "lột xác" nhẹ nhàng mà vẫn thật thời thượng.

Tóc ngắn xoăn

Tóc ngắn xoăn là kiểu tóc chưa bao giờ lỗi mốt, đặc biệt là vào mùa đông, khi các cô nàng thường thích sự gọn gàng và dễ chăm sóc. Với độ dài chạm cằm hoặc hơi qua vai, kiểu tóc này mang đến vẻ tươi mới, năng động và giúp khuôn mặt trông sáng hơn.

Xu hướng năm 2025 thiên về những lọn xoăn nhẹ, tự nhiên chứ không phải xoăn tít cổ điển. Bạn có thể chọn kiểu xoăn sóng nhẹ cho cảm giác mềm mại, hoặc xoăn lơi kết hợp cắt layer ngắn để tăng độ bồng bềnh. Những gam màu ấm như nâu hạt dẻ, nâu socola hay highlight ánh đồng sẽ giúp mái tóc nổi bật hơn giữa không khí se lạnh của mùa đông.

Tóc xoăn retro

Năm 2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của xu hướng retro, không chỉ trong thời trang mà cả ở kiểu tóc. Tóc xoăn retro lấy cảm hứng từ những năm 70–90, với đặc trưng là những lọn xoăn nhỏ xù nhẹ, đều và có độ bóng nhất định, mang lại vẻ quyến rũ và kiêu kỳ.

Đây là kiểu tóc lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách thanh lịch và cổ điển, thường được các ngôi sao diện trong các buổi tiệc tối hoặc sự kiện thời trang. Điểm đặc biệt là kiểu xoăn retro giúp tôn lên đường nét khuôn mặt, đặc biệt phù hợp với những cô gái có gò má cao hoặc khuôn mặt trái xoan.

Để tăng thêm phần hiện đại, nhiều người kết hợp tóc xoăn retro với màu nhuộm tone lạnh như nâu lạnh, đen ánh tím hoặc nâu đỏ nhẹ. Kiểu tóc này cũng cực kỳ hợp với trang phục len, áo cổ lọ hay áo khoác dạ – những món đồ đặc trưng của mùa đông.

Tóc xoăn layer

Nếu bạn đang tìm một kiểu tóc vừa dễ chăm, vừa có thể "hack" độ dày và độ bồng của tóc, thì tóc xoăn layer chính là lựa chọn lý tưởng. Kiểu tóc này kết hợp giữa kỹ thuật cắt layer nhiều tầng và uốn xoăn nhẹ, tạo cảm giác mái tóc dày và có độ chuyển động tự nhiên.

Điểm nổi bật của tóc xoăn layer là sự linh hoạt: bạn có thể chọn layer dài mềm mại cho phong cách nữ tính, hoặc layer ngắn năng động nếu muốn trẻ trung hơn. Phù hợp với hầu hết các dáng mặt, kiểu tóc này giúp gương mặt trở nên hài hòa và thanh thoát.

Xu hướng năm nay thiên về kiểu xoăn nhẹ phần đuôi hoặc xoăn sóng nước, kết hợp mái thưa hoặc mái bay để tăng độ mềm mại. Tóc xoăn layer cũng là kiểu tóc "cứu tinh" cho những ai có tóc mỏng, giúp mái tóc trông dày và đầy sức sống hơn trong mùa lạnh.

Tóc xoăn mái thưa

Một biến thể ngọt ngào của tóc xoăn chính là kiểu xoăn mái thưa, được yêu thích từ năm này qua năm khác. Mái thưa uốn nhẹ giúp khuôn mặt trông nhỏ gọn và thanh thoát hơn, trong khi phần tóc xoăn phía sau tạo cảm giác dịu dàng và nữ tính.

Tóc xoăn mái thưa đặc biệt phù hợp với những ai muốn giữ nét trẻ trung nhưng vẫn có chút quyến rũ. Bạn có thể chọn xoăn sóng nhẹ hoặc xoăn phần đuôi để kết hợp với mái thưa. Để tạo điểm nhấn, có thể thêm vài lọn xoăn nhỏ hai bên gò má – một mẹo nhỏ giúp gương mặt mềm mại hơn đáng kể.

Tóc xoăn sóng lơi

Không cần cầu kỳ, tóc xoăn sóng lơi vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều cô gái bởi sự tự nhiên và thanh lịch mà nó mang lại. Những lọn tóc uốn nhẹ như sóng nước giúp mái tóc có độ bồng bềnh mà không bị "già" hay nặng nề.

Xu hướng 2025 tập trung vào kiểu xoăn sóng rối nhẹ và buông tự nhiên, mô phỏng texture tóc thật. Phù hợp với cả tóc dài lẫn tóc lỡ, kiểu tóc này tạo nên cảm giác phóng khoáng, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng đặc trưng của tóc xoăn.

Chỉ cần kết hợp với màu nhuộm thời thượng như nâu mocha, caramel hoặc highlight nhẹ, tóc xoăn sóng lơi sẽ giúp bạn nổi bật giữa tiết trời lạnh, mà vẫn toát lên vẻ tinh tế, tự nhiên đúng chuẩn "đẹp không cần cố".

Ảnh: Sưu tầm