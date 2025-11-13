Tính đến thời điểm hiện tại, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã hoàn thành hơn nửa chặng đường về đích, với 3 Live Show và 1 vòng loại. 5 người đã phải dừng cuộc chơi và theo đúng như kịch bản 18 Anh Trai vào Chung kết thì sẽ có 7 cái tên tiếp theo sẽ bị loại ở Live Show 4. Cảnh ai nấy cũng bật khóc, rơm rơm nước mắt - đến cả những gương mặt gai góc như Karik, Gill, Mason Nguyễn hay Robber cũng không kiềm được sự xúc động.

5 thí sinh đã phải dừng chân tại Live Show 3, lấy đi nước mắt của nhiều Anh Trai

Điều này đã phần nào nói lên tình cảm mà các nghệ sĩ dành cho nhau là thật lòng. Cùng sinh hoạt và ghi hình trong một tập thể; làm nhạc, tập hát học nhảy liên tục trong khoảng thời gian dài đã giúp họ gần nhau hơn, mối quan hệ cũng thân thiết hơn so với 2 chữ đồng nghiệp. Ấy thế mà, một bài đăng trên Threads đã khiến dân tình dậy sóng với nội dung “chọc vào chỗ ngứa” của cộng đồng fan.

Nguyên văn đoạn content “kích war” là: “Ê mọi người, sao tui thấy Anh Trai Say Hi mùa này nhìn có vẻ không thân thiết như mùa trước, kiểu giống chia bè chia phái”. Lời chia sẻ này nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn với hơn 1,6 nghìn bình luận. Nổi bật trong số đó lại đều là những bình luận từ chính các Anh Trai mùa 2.

Bài đăng kick war khiến Threads nổi sóng

Và chính các Anh Trai đã lập tức có phản ứng. Không phải những phản hồi tiêu cực hay bốp chát, hội Anh Trai áp dụng “tư duy ngược”, đồng thuận với ý kiến của antifan nhưng bằng cách hành văn dí dỏm. Các Anh Trai nối tiếp nhau tung hứng trong bài đăng khiến netizen phải thốt lên: "Làm antifan của Anh Trai Say Hi mùa này sướng ghê, được chăm sóc hơn cả người nổi tiếng”.

Cody Nam Võ là một trong những thí sinh khơi mào trước, dí dỏm đáp lại: “Ê chuẩn á, tui cũng thấy vậy hic chic. 30 ông nhìn mặt ông nào cũng ra rắn”. Rắn giờ là từ lóng được giới trẻ ưa chuộng để ám chỉ những con người toxic, hay nói xấu và chia rẽ nội bộ. Tất nhiên đây là cách nói mang tính hài hước, chọc cười là chính.

Phúc Du chuẩn bị sẵn văn mẫu từng viral vài tuần trước

Hải Nam thì phải thú nhận: “Đúng rùi, tụi tui ghét nhau ra mặt mà kiểu thích đi cùng nhau, ăn chung, ngủ chung, làm việc chung soi xem ai làm gì sai để bóc phốt ấy”. Gill E+ dí antifan nhưng vẫn phải chêm vào miếng ảo thuật của mình: “Công nhận luôn. Lần nào đi thu cũng phải chia bè, chia line rất mất thời gian lun á. Nhất là Jey B. Rồi phái thì thích nhậu, phái thì thích đi quay content. Mỗi mình mình thích phái ảo thuật”.

“Công nhận, bạn chưa hiểu luật chơi nên thoại sảng thôi mà chế cháo mang đi bêu rếu bắt nạt bạn khắp MXH. Có ông em còn xé rách cả quần ông anh lúc bơi lội. Nghĩ ló chán”, Rio nhớ lại trận chiến bể bơi mệt bở hơi tai trong tập 3.

Jey B cảm thấy chán ghét, "ngứa mắt" các Anh Trai đến mức... dính như sam

Tez thì “kể tội” 2 thành viên BIG TEAM: “Nói thì phải chỉ thẳng mặt Gill. Đợi thằng em về ăn cơm xong dắt đi ăn ốc. Được cả ông anh BigDaddy dỗi mình nguyên 1 tuần xong lại đưa đi đây đi đó. Thêm cả 28 ông còn lại tuần nào cũng hò đi nhậu trong khi mình thích ở nhà. Nghĩ chán”.

Anh “Năm nền” vẫn mãi có chấp niệm với công cuộc make-up của mình, kể cả khi đang đáp trả antifan: “Chia ca ra makeup mới kịp chứ trời”. Nhâm Phương Nam thời gian gần đây trở thành biểu tượng meme mới của Anh Trai mùa 2 với chiếc “mỏ hỗn” bắn liên thanh khiến người xem chỉ biết cười bò.

“Anh thấy em nói đúng!!! Anh thấy 28 Anh Trai còn lại đoàn kết, hùa vào trêu anh”, Mason Nguyễn hờn dỗi bộc bạch. Thế là Bùi Trường Linh cũng thả vào một bình luận : “Được rồi thôi đi”

LoHan thú nhận ghét Cody Nam Võ nhất show

Dân tình thích thú với cách dàn Anh Trai đã chọn cách vạch trần lẫn nhau bằng sự duyên dáng, biến nghi vấn chia bè phái thành màn giao lưu dí dỏm giữa họ và khán giả. Cộng đồng mạng cũng được phen cười xỉu vì loạt pha tung hứng không thể căng” nổi. Hiện giờ, Anh Trai mùa 2 vẫn diễn ra êm đẹp với gần như không có một drama nào bùng nổ trên MXH. Các thí sinh tương tác và đi chơi với nhau rất vui vẻ, tạo điều kiện cho hội đu OTP “chèo thuyền” kịch liệt.