“Không thể bình thường hóa chuyện quấy rối nghệ sĩ nam”

Ngày 2/12, một bài đăng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên nền tảng mạng xã hội Threads với nội dung tố cáo thẳng thừng hành vi quấy rối của một khán giả đối với một nam ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu. Theo những hình ảnh được ghi lại, trong lúc nam ca sĩ đang tập trung vào phần trình diễn của mình và di chuyển đến gần khu vực khán giả để giao lưu, một cô gái đã có hành vi đưa tay tiếp xúc trực tiếp, thậm chí sờ mó vào cơ thể của nghệ sĩ này. Hành động táo bạo và thiếu kiểm soát này diễn ra trong một khoảng thời gian đủ dài để các camera xung quanh ghi lại trọn vẹn, tạo nên một làn sóng phẫn nộ dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ.

Bài đăng gây xôn xao Threads

Video quay cận tay 1 khán giả cố tình đụng chạm cơ thể nghệ sĩ nam

Sau khi đoạn video trở nên viral, danh tính của nam ca sĩ trong clip nhanh chóng được xác định là (S)TRONG, người nổi tiếng với phong cách trình diễn phóng khoáng và vũ đạo điêu luyện. Được biết, sự việc diễn ra trong khuôn khổ đêm nhạc Thanh Duy Party:me của ca sĩ Thanh Duy, được tổ chức vào tối ngày 30/11 vừa qua.

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra nghệ sĩ trong đoạn clip là (S)TRONG

Ngay sau khi các bài viết tố cáo xuất hiện, hàng ngàn bình luận đã xuất hiện với nội dung chỉ trích gay gắt. Đa phần các ý kiến đều cho rằng đây không đơn thuần là sự hâm mộ cuồng nhiệt mà đã đi quá giới hạn, chạm đến mức độ của hành vi quấy rối nơi công cộng.

Khán giả bị đề cập trong câu chuyện lên tiếng:

Trước làn sóng tấn công dữ dội từ cộng đồng mạng, tài khoản mạng xã hội của được cho là của nữ khán giả xuất hiện trong clip đã nhanh chóng được tìm ra. Thay vì chọn cách im lặng hoặc đưa ra lời xin lỗi chân thành để xoa dịu dư luận, tài khoản này đã đăng tải một bài viết đính chính trên trang cá nhân với nội dung gây tranh cãi không kém hành động trước đó. Cụ thể, trong bài viết giải thích của mình, cô cho rằng hành vi đụng chạm cơ thể của mình đối với (S)TRONG không hề khiến nam ca sĩ cảm thấy khó chịu.

Cô lập luận rằng khoảnh khắc đó diễn ra trong không khí rất thoải mái, cởi mở của một đêm nhạc được gán nhãn giới hạn độ tuổi 18+, nơi mà sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả được đẩy lên cao trào. Theo quan điểm của cô, bối cảnh của sự kiện và phản ứng của nam ca sĩ tại thời điểm đó là minh chứng cho thấy hành động của cô là bình thường và phù hợp với không gian giải trí lúc bấy giờ.

Phản ứng người hâm mộ vẫn rất gay gắt:

Tuy nhiên, lời giải thích này không những không nhận được sự đồng tình mà còn như "đổ thêm dầu vào lửa", khiến làn sóng phẫn nộ bùng lên mạnh mẽ hơn. Cộng đồng mạng, đặc biệt là người hâm mộ của (S)TRONG, đã đưa ra hàng loạt phản biện đanh thép đối lại bài đăng của cô gái. Nhiều người chỉ ra rằng việc một chương trình dán nhãn 18+ hay mang phong cách phóng khoáng không đồng nghĩa với việc khán giả có quyền tự do xâm phạm thân thể nghệ sĩ.

Một số ý kiến phân tích rằng nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu đang thực hiện công việc chuyên môn, họ buộc phải giữ thái độ chuyên nghiệp để không làm gián đoạn chương trình, do đó việc (S)TRONG không tỏ thái độ gay gắt ngay lúc đó không thể được quy chụp là sự đồng thuận.Trước sức ép quá lớn từ dư luận, nữ khán giả này sau đó đã âm thầm xóa bài viết đính chính và nhanh chóng chuyển toàn bộ các tài khoản mạng xã hội của mình sang chế độ riêng tư.

(S)TRONG lên tiếng để trấn an vụ việc

Giữa tâm bão tranh cãi, mới đây, (S)TRONG đã chính thức có động thái đầu tiên liên quan đến sự việc. Trái ngược với sự lo lắng và bức xúc của người hâm mộ, nam ca sĩ đã gửi một tin nhắn trấn an trong nhóm chat fan với thái độ vô cùng tích cực và cởi mở. Cụ thể, anh chia sẻ: "Party hôm đấy S rất vui và tận hưởng khi được điên và làm chính mình, S mong là mọi người cũng hãy vui vẻ tích cực như S nhé. Không phải lúc nào S cũng điên như trong đêm đó nên cái gì của ngày hôm đó thì mình giữ ở đó thôi nhé mọi người".

Không thể bình thường hóa việc đụng chạm cơ thể nghệ sĩ

Động thái này của (S)TRONG cho thấy anh muốn khép lại câu chuyện ồn ào một cách nhẹ nhàng nhất, tránh đẩy sự việc đi quá xa gây ảnh hưởng đến không khí vui vẻ chung của đêm diễn cũng như tinh thần của người hâm mộ. Mặc dù vậy, vụ việc này vẫn để lại bài học lớn về văn hóa thần tượng và quy tắc ứng xử tại các sự kiện âm nhạc trực tiếp. Ranh giới giữa sự hâm mộ cuồng nhiệt và hành vi quấy rối đôi khi rất mong manh. Và đặc biệt hơn, cần nhìn nhận công tâm rằng giới tính sẽ không bao giờ là lý do để bỏ qua những hành động đụng chạm thân mật mà chưa có sự đồng thuận. Đã đến lúc người hâm mộ cần có cái nhìn đúng đắn hơn để bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ.