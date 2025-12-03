Tháng 12 đến, mạng xã hội được phủ kín bởi một giai điệu ngọt đến mức ai nghe cũng muốn… yêu ngay lập tức - “và thế giới đã mất đi một người cô đơn”. Chỉ cần lướt vài phút trên TikTok hay Facebook, dễ dàng bắt gặp video khoe người yêu, khoe khoảnh khắc hạnh phúc được lồng ghép giai điệu này. Thời gian này, phim Zootopia 2 đang oanh tạc phòng vé cũng được fan lồng nhạc cho bộ đôi Cáo - Thỏ, càng khiến "và thế giới đã mất đi một người cô đơn" hot hơn. Mùa đông - Giáng sinh cộng hưởng với bản phối mơ màng khiến ca khúc gần như trở thành giai điệu chấp niệm cho thời điểm cuối năm.

Nhưng điều thú vị là bài hát đang viral nhất lúc này lại không hề mới. Ca khúc vốn được phát hành từ tháng 3/2018, do marzuz và Gill thể hiện, sản xuất bởi onionn. Thời điểm đó, marzuz đang nổi trong cộng đồng indie với chất nhạc tự sự, chân thật. Ca khúc thực sự bật lên khi Sơn Tùng bất ngờ ngân nga trong hậu trường Sky Tour 2019. Cú “lăng xê vô tình” ấy khiến bài hát được khán giả mainstream biết đến rộng rãi hơn. marzuz cũng xuất hiện trong danh sách khách mời trình diễn tại tour diễn đình đám này. Một khoảnh khắc nhỏ tạo hiệu ứng lớn, trở thành bước đệm quan trọng để cái tên marzuz bước gần hơn với công chúng.

Gần 6 năm sau, marzuz làm mới lại ca khúc bằng phiên bản kết hợp cùng Changg, sản xuất bởi DuongK vào cuối năm 2024. Không cần chiến dịch rầm rộ, bản phối bay bổng - trẻ trung đã tự tìm đường lên xu hướng. Suốt một năm qua, đi đâu cũng nghe được đoạn điệp khúc “và thế giới đã mất đi…” xuất hiện trong video hẹn hò, slow-motion, du lịch.

Đến thời điểm hiện tại, bài hát bùng nổ mạnh nhất nhờ thời tiết, mùa Giáng sinh và hiệu ứng viral tự nhiên. Bản phối này mang về hơn 5 triệu lượt stream trên Spotify, gần 4 triệu trên YouTube Music, và hàng trăm nghìn video sử dụng âm thanh gốc trên TikTok, cho thấy sức hút đáng gờm của "và thế giới đã mất đi một người cô đơn".

Tạo trend MXH

marzuz, tên thật là Trần My Anh, sinh năm 2000, xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật thuộc hàng “khủng” của âm nhạc Việt. Ông là nhạc sĩ Trần Tiến, cô ruột là diva Hà Trần, bố là nghệ sĩ guitar Trần Thanh Phương. Nền tảng âm nhạc ấy tạo cho marzuz một cảm quan tinh tế và khả năng sáng tác đáng nể.

marzuz bắt đầu được biết đến từ Vietnam’s Got Talent 2012, sau đó kiên trì chia sẻ các sáng tác tự viết lên mạng từ 2016-2017. Thời điểm đó, chất nhạc indie/folk nhẹ nhàng, buồn man mác của cô trở thành “divine playlist” trong cộng đồng nghe nhạc trẻ. Các bài như Nếu, 3 phút, và thế giới đã mất đi một người cô đơn ghi dấu mạnh mẽ nhờ cảm xúc mộc mạc, lời ca bay bổng. Tuy nhiên, giữa lúc được chú ý, marzuz lại bất ngờ tạm dừng hoạt động vì phải chữa lành sức khỏe tinh thần.

Năm 2024, marzuz đánh dấu màn debut làng nhạc với việc phát hành album đầu tay ả, gồm 9 ca khúc tự sáng tác. Album nhận đánh giá tích cực vì sự tinh tế, buồn đẹp và cá tính rất riêng. marzuz luôn thử sức mình, rời khỏi vùng an toàn, chơi đùa với nhiều thể loại như Pop/R&B/Electronic pha màu alternative.

marzuz còn là giọng ca góp trong ca khúc 73 triệu stream Exit Sign của HIEUTHUHAI. Âm nhạc của cô được nhận xét là thông minh, nhiều tầng cảm xúc, giọng hát nhẹ như hơi thở nhưng đủ sắc để tạo một thế giới riêng. Thế nhưng, điều nghịch lý là dù các bài hát liên tục viral, marzuz vẫn chưa thực sự bật lên thành gương mặt top của thế hệ mới.

Một phần nguyên nhân nằm ở hình ảnh: marzuz theo đuổi cá tính nghệ sĩ rất rõ, đôi khi có phần kén khán giả, không đặt nặng việc xây dựng hình tượng đại chúng. Sự hướng nội, phong cách tối giản và âm nhạc giàu tính tự sự khiến cô trở thành nghệ sĩ “được yêu rất sâu” nhưng chưa tiếp cận với nhiều khán giả đại chúng. Tuy nhiên, cũng chính điều đó tạo nên một cộng đồng người nghe riêng, trung thành và hiểu marzuz.

Ca khúc từ 7 năm trước của marzuz dăm bữa nửa tháng là tạo trend. Điều này minh chứng rõ ràng rằng, marzuz có khả năng tạo hit quốc dân, lan tỏa cảm xúc và khiến cộng đồng mạng nghe hoài không chán. Cô nàng chỉ cần 1 cơ hội để bước qua ranh giới mới.