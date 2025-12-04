Cả loạt Anh Trai, Em Xinh biến mất “không chút bọt sóng”

Tham gia các chương trình thực tế như Anh Trai Say Hi hay Em Xinh Say Hi vốn được xem là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ “thăng cấp”, tiến gần hơn với công chúng. Không ít gương mặt đã bật lên từ chương trình như Dương Domic, Lamoon, Jaysonlei… Tuy nhiên, bên cạnh những cái tên vụt sáng, cũng có những trường hợp gần như “mất hút” khỏi chương trình và cả truyền thông. Điểm chung của những Anh Trai - Em Xinh tàng hình là đều rời cuộc chơi khá sớm. Gin Tuấn Kiệt và Danmy bị loại ngay sau Live Stage 2, trong khi Otis dừng lại ở live stage 3. Việc bị loại từ rất sớm khiến các Anh Trai, Em Xinh không có đủ “thời lượng vàng” để thể hiện bản thân hay tạo ra bất kỳ khoảnh khắc đáng nhớ nào cho khán giả.

Gin Tuấn Kiệt thiếu màu sắc riêng

Với Gin Tuấn Kiệt, nhiều người cho rằng nam ca sĩ trở nên kín tiếng hơn sau khi bà xã Puka sinh con, buộc phải dành nhiều thời gian cho gia đình. Đây cũng là giai đoạn nam nghệ sĩ hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, dẫn đến việc mất đi sự kết nối tự nhiên với khán giả. Dù vậy, khán giả cũng thẳng thắn nhận xét rằng Gin vốn chưa thật sự bứt phá trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật. Gin Tuấn Kiệt sở hữu ngoại hình sáng, khả năng ca hát - diễn xuất ổn, nhưng lại thiếu một màu sắc riêng đủ nổi bật để giữ chân công chúng lâu dài.

Gin Tuấn Kiệt nổi tiếng trước Anh Trai Say Hi nhưng khi vào chương trình lại không quá bứt phá

Suốt sự nghiệp, Gin từng nhiều lần đứng trước cơ hội để tỏa sáng, từ phim truyền hình, âm nhạc đến gameshow, nhưng nam ca sĩ chưa bao giờ có được khoảnh khắc bùng nổ hay cú hích quyết định. Các sản phẩm của Gin thường được đón nhận ở mức “vừa đủ”, không tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh. Chính điều này khiến hình ảnh nam nghệ sĩ dần trở nên mờ nhạt, và việc tham gia Anh Trai Say Hi cũng không giúp thay đổi cục diện khi Gin rời chương trình quá sớm, không kịp để lại dấu ấn nào đáng kể.

Em Xinh vướng lùm xùm đời tư nổi hơn cả stage

Trường hợp của Danmy lại phức tạp hơn. Nữ nghệ sĩ gần như “bốc hơi” khỏi Em Xinh, và dù vẫn có xuất hiện chớp nhoáng tại hai ngày concert của chương trình, sự hiện diện của Danmy mờ nhạt đến mức hầu như không ai chú ý. Điều khiến khán giả bất ngờ hơn là trong suốt 2 ngày concert, Danmy thậm chí còn không có booth riêng hay sự hiện diện của FC như các Em Xinh khác. Nhiều ý kiến cho rằng scandal đời tư nổ ra đúng thời điểm nhạy cảm đã khiến Danmy buộc phải hạn chế tối đa việc xuất hiện trước công chúng để tránh trở thành tâm điểm chỉ trích. Việc “ẩn mình” quá kỹ cộng thêm hình ảnh bị giảm thiện cảm khiến Danmy gần như mất luôn cơ hội kết nối với công chúng.

Em Xinh Danmy

Hotboy thanh xuân vườn trường bị chê nhạt

Trong khi đó, Otis, so với hai Anh Trai, Em Xinh phía trên, hotboy thanh xuân vườn trường nhận được ít nhiều sự quan tâm của người hâm mộ ngay khi danh sách 30 Anh Trai mùa 2 được công bố. Tuy nhiên, càng về sau, Otis càng “tàng hình” trong chương trình. Thời lượng xuất hiện trên sóng của Otis vô cùng hạn chế: từ hậu trường, các hoạt động chung cho tới những khoảnh khắc trên sân khấu, Otis gần như chỉ lướt qua, không có phân đoạn nào đủ dài để khán giả nhận biết. Trên mạng xã hội, nơi hầu hết các Anh Trai đều tận dụng để “giữ nhiệt”, Otis lại khá im ắng, không đăng tải nội dung hậu trường, không tương tác với fan, dẫn đến việc mất đi nguồn nhận diện quan trọng trong thời điểm chương trình phát sóng.

Otis của Anh Trai Say Hi mùa 2

Bên cạnh đó, dù sở hữu ngoại hình sáng, Otis lại bị nhận xét là chưa đủ sức bật về mặt tài năng. Otis không tạo được điểm nhấn trong biểu diễn, cũng không thể hiện được màu sắc riêng hay khả năng khuấy động không khí, điều mà nhiều Anh Trai khác gây ấn tượng mạnh chỉ sau vài giây lên sóng. Chính sự mờ nhạt kéo dài, cộng thêm việc bị loại sau live stage 3, khiến Otis trở thành trường hợp đáng tiếc: có tiềm năng nhận diện, có nền tảng khán giả, nhưng lại không tận dụng được để chuyển hoá thành sức nóng thực sự trong chương trình.

Otis trở thành trường hợp đáng tiếc: có tiềm năng nhận diện, có nền tảng khán giả, nhưng lại không tận dụng được để chuyển hoá thành sức nóng thực sự trong chương trình

Ngoài ra, một số cái tên khác như Công Dương, Tage, Vũ Thảo My, Nhâm Phương Nam hay Bùi Duy Ngọc… cũng rơi vào tình trạng tương tự. Dù đều sở hữu lượng fan nhất định hoặc đã có dấu ấn ở những lĩnh vực khác, các nghệ sĩ vẫn không thể tạo ra cú bứt phá tại chương trình. Nhiều người bị nhận xét là “đứng yên trong vùng an toàn”, không dám thử nghiệm phong cách mới, không thể hiện màu sắc khác biệt hoặc thiếu sự chủ động tạo khoảnh khắc đặc trưng. Khi đứng cạnh những nghệ sĩ khác liên tục đổi mới, biết làm nóng tên tuổi qua từng vòng thi, việc giữ nguyên một hình ảnh quá quen thuộc vô tình khiến các Anh Trai, Em Xinh này nhanh chóng chìm vào “đám đông”.

Công Dương

hay Vũ Thảo My có hành trình khá ấn tượng nhưng vẫn chưa bằng các nhân tố vụt sáng sau Say Hi

Nhìn chung, các Anh Trai và Em Xinh này vẫn chưa biết cách tận dụng sân chơi lớn để khẳng định bản thân và mở ra cơ hội kết nối với khán giả. Dù nguyên nhân xuất phát từ đời tư, định hướng cá nhân hay năng lực chưa đủ cạnh tranh, vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở việc họ không tạo ra được dấu ấn đủ mạnh để công chúng ghi nhớ.

Rõ ràng, việc tham gia những show thực tế như Anh Trai Say Hi hay Em Xinh Say Hi đòi hỏi nghệ sĩ phải đầu tư nghiêm túc hơn rất nhiều so với những gì khán giả nhìn thấy trên sóng. Các nghệ sĩ cần chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực, hình ảnh và cả chiến lược truyền thông song song, đặc biệt phải biết cách tạo khoảnh khắc, thể hiện màu sắc riêng và duy trì độ nhận diện với khán giả giữa một “rừng” các nghệ sĩ tài năng.