Spotify Wrapped 2025 đã chính thức xuất hiện và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ một tính năng mới mang tên "listening age"(tuổi nghe nhạc). Mỗi năm, dịch vụ phát nhạc trực tuyến này đều công bố bản thống kê cá nhân hóa, tổng hợp thói quen nghe nhạc của người dùng, bao gồm nghệ sĩ, ca khúc, album nổi bật cùng tổng thời lượng nghe trong năm. Tuy nhiên, năm nay Spotify quyết định thay đổi công thức quen thuộc bằng cách bổ sung thêm nhiều hạng mục mới, trong đó chỉ số listening age là yếu tố gây bàn tán nhiều nhất.

Theo giải thích từ Spotify, tính năng này "so sánh sở thích âm nhạc của bạn với những người trong nhóm tuổi tương ứng, dựa trên năm phát hành của các bài hát bạn nghe nhiều nhất". Trước khi hiển thị con số listening age, Spotify cũng kèm theo dòng ghi chú: "Age is just a number. So don't take this personally" (Tuổi chỉ là con số, đừng để bụng nhé), như một lời trấn an người dùng vì con số nhận được đôi khi khác xa tuổi thật.

Bên cạnh listening age, Wrapped 2025 còn bổ sung Top Song Quiz, Top Artist Sprint, Fan Leaderboard và Clubs. Tuy nhiên, phần lớn sự chú ý lại đổ dồn vào listening age khi nhiều người nhận kết quả khiến họ "ngỡ ngàng và bật ngửa".

Trên mạng xã hội X, rất nhiều người dùng đăng tải Wrapped của mình kèm những phản ứng hài hước. Một người chia sẻ rằng listening age của cô là 66 dù album nghe nhiều nhất lại là Meet The Woo 2 của Pop Smoke. Spotify giải thích rằng "Since you were into music from the Late 70s. You're an old soul", có nghĩa là do người dùng nghe nhạc của thập niên 70 nên tuổi nghe sẽ tính tại thời điểm này tới bây giờ.

Một người khác chỉ đăng loạt dấu hỏi khi hệ thống xác định listening age của họ là 60 vì thường xuyên nghe nhạc đầu thập niên 80. Streamer Austin Show thì tỏ ra bất ngờ khi được "chấm" listening age 83 do yêu thích các ca khúc từ cuối thập niên 50, kèm lời giải thích "There's history in your headphones".

Một người dùng khác công bố kết quả listening age của mình và của bố. Người bố có listening age 19 vì chủ yếu nghe nhạc mới, với lời chú thích "Your taste is trending". Trái lại, người dùng này lại có listening age 78 do thường xuyên nghe nhạc thập niên 60 và tiếp tục được gắn mác "old soul".

Trong khi nhiều người hài hước cho rằng Spotify "làm họ già đi vài thập kỷ", dàn MC của chương trình TODAY tỏ ra khá tự hào với Wrapped và Apple Music Replay của mình. Savannah Guthrie có bài hát nghe nhiều nhất là weren't for the wind của Ella Langley. Craig Melvin đồng điệu với nhiều người dùng Apple Music khi liên tục nghe luther từ Kendrick Lamar và SZA. Al Roker đặc biệt yêu thích Philadelphia Freedom của Elton John, Sheinelle Jones gắn bó với Dive của Olivia Dean, trong khi Willie Geist thường xuyên mở Just in Case của Morgan Wallen và Jenna Bush Hager lại nghe nhiều Ordinary của Alex Warren.

Tính năng listening age có thể chỉ mang tính giải trí, nhưng rõ ràng Wrapped 2025 đã tạo ra làn sóng hoài niệm và sự tò mò lớn trong cộng đồng, khiến người dùng không chỉ nhìn lại những gì họ nghe, mà còn thấy được âm nhạc có thể nói lên nhiều điều hơn họ tưởng.