Spotify Wrapped 2024: Tôn vinh sự phổ biến toàn cầu của Kpop

Chuyên mục Nghệ sĩ và bài hát Kpop hàng đầu toàn cầu trong Spotify Wrapped đã mang đến cái nhìn toàn diện, về các nhóm nhạc, bài hát và ngôi sao thống trị các bảng xếp hạng trong năm 2024.

BTS giữ vững vị trí là Nghệ sĩ Kpop hàng đầu toàn cầu năm 2024. Không chỉ thành công với tư cách là một nhóm, mỗi thành viên BTS cũng tỏa sáng rực rỡ. Jung Kook và Jimin đều nằm trong top 5 nghệ sĩ Kpop có lượng người nghe trực tuyến nhiều nhất trên toàn cầu, lần lượt ở vị trí thứ 2 và thứ 4. Tiếp ngay sau đó là Stray Kids và NewJeans chiếm vị trí thứ 3 và thứ 5.

Ở hạng mục Bài hát Kpop hàng đầu toàn cầu, các nghệ sĩ đã cho thấy khả năng kết hợp nhuần nhuyễn, đầy sáng tạo nhiều thể loại và phong cách khác nhau trong 1 ca khúc. Nổi bật là là ca khúc Who của Jimin, không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng mà còn gia nhập Câu lạc bộ tỷ view của Spotify.

Kpop tiếp tục có một năm nhiều thành tựu (Ảnh: Kpoppost)

Vị trí thứ hai thuộc về Seven của Jung Kook hợp tác với Latto, theo ngay sau là bản hit Standing Next To You cũng của Jung Kook. Ca khúc R&B đầy cảm xúc Love Me Again của V đứng ở vị trí thứ 4, nhóm nhạc đột phá ILLIT chiếm vị trí thứ 5 với ca khúc Magnetic.

"Hợp tác quốc tế" là chủ đề chính trong năm 2024, với các bản phát hành đa thể loại, đáng chú ý đã mở rộng sức hấp dẫn của Kpop đối với khán giả quốc tế.

Sự kết hợp bất ngờ của Rosé với Bruno Mars trong ca khúc APT. đã giành được vị trí thứ 6 trong danh sách các bài hát Kpop được phát trực tuyến nhiều nhất. Màn hợp tác của Lisa và Rosalía trong ca khúc New Woman cũng đã tạo được tác động lớn, giành được vị trí thứ 16 trong danh sách.

Những sự hợp tác này đã mở rộng tầm ảnh hưởng toàn cầu của Kpop, vượt qua rào cản văn hóa thông qua các mối quan hệ hợp tác trong âm nhạc. Cho dù là nghệ sĩ solo hay hoạt động nhóm, Kpop vẫn không ngừng phá vỡ các rào cản và thu hút khán giả trên toàn thế giới.