Loạt sao Kpop rục rịch chuẩn bị các ca khúc cho mùa đông

V - thành viên nhóm nhạc BTS - đã bắt tay với Park Hyo Shin để cho ra mắt bản song ca Winter Ahead. Đây tiếp tục là một sản phẩm mùa đông của V để gửi tới những người hâm mộ. Trước đó, vào mỗi dịp mùa đông, nam thần tượng lại phát hành những ca khúc ấm áp như Snow Flower, Christmas Tree...

Ca khúc mới được V tiết lộ có giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn, được sáng tác bởi nhạc sĩ Jesse Harris - người nổi tiếng với tác phẩm Don't Know Why do Norah Jones thể hiện. Công ty quản lý cho biết bản song ca này sẽ mang hơi hướng jazz-pop, thể hiện rõ sở thích âm nhạc cá nhân của thành viên BTS. Ngoài ra, nam thần tượng cũng đang chuẩn bị phát hành bản phối mới cho ca khúc Giáng sinh nổi tiếng White Chrismas kết hợp cùng cố huyền thoại Bing Crosby vào ngày 6/12 tới.

Hình ảnh trong teaser MV "Winter Ahead" của V. (Ảnh: Bighit Music)

Chungha cũng thông báo phát hành đĩa đơn đặc biệt mừng Giáng sinh mang tên Christmas Promises vào 3/12, đánh dấu sự trở lại sau 4 tháng kể từ Algorithm. Đĩa đơn bao gồm 2 ca khúc chủ đề là Sleigh và There goes Santa Claus.

Sau khi cải tổ với đội hình mới, Fifty Fifty cũng tham gia đường đua âm nhạc tháng 12 với bản phát hành mang tên Winter Glow vào 9/12. Đây là album với các bài hát theo chủ đề mùa đông, tuy nhiên được nhóm khẳng định sẽ có những giai điệu khác biệt. Sau thông báo, những người hâm mộ vô cùng háo hức chờ đợi sản phẩm mà nhóm chuẩn bị ra mắt.

Trong khi đó, NCT Wish lại tập trung vào thị trường Nhật Bản khi cho ra mắt album tiếng Nhật đầu tiên của nhóm với tên gọi Wishful. Album bao gồm 13 bài hát, cùng với đó là ca khúc chủ đề Wishful Winter. Bản nhạc pop ballad trở nên nổi bật với sự hoà quyện của đàn dây và piano arpeggio, gợi lên âm thanh của tiếng chuông nhà thờ.