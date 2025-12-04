Trình ca hát của Hoa hậu Thanh Thủy một 9 một 10 so với Tiểu Vy

Ngày 27/11 vừa qua, chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 (Miss International) diễn ra tại Nhật Bản, thu hút khoảng 80 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài. Các người đẹp trải qua các phần thi: hô tên, trình diễn trang phục áo tắm, trang phục dạ hội, chia sẻ các sáng kiến liên quan đến Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), ứng xử.

Đại diện Việt Nam - Hoa hậu Kiều Duy - trượt top 20 chung cuộc, khép lại hành trình đáng nhớ tại Hoa hậu Quốc tế 2025. Cũng tại đây, Thanh Thủy cũng đã có màn final walk khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế 2024 trước 13.000 khán giả. Trong bộ áo dài trắng tinh khôi và chiếc vương miện lấp lánh, Thanh Thủy hiện lên đúng chuẩn giai nhân từ nhan sắc, cốt cách đến dáng vẻ.

Gần đây, đoạn video Thanh Thủy cất giọng ngẫu hứng trên đường đến địa điểm tổ chức là Tokyo, Nhật Bản đã thu về hơn 4.3 triệu lượt xem và hơn 300.000 lượt thả tim. Người đẹp sinh năm 2002 mặc trench coat có gu, đeo sash và khoe nhan sắc rạng rỡ, ngọt ngào muốn “đốn” tim fan.

Điều gây chú ý nhất là giọng hát “í ẹ” của Thanh Thủy. Cô nàng phục vụ một tiết mục văn nghệ ngắn, dù không ai yêu cầu, cất tiếng hát vô hồn như đọc thơ. Dĩ nhiên, đây chỉ là giây phút ngẫu hứng hát vui vẻ nên dân tình cũng rất hoan hỷ với giọng hát của Thanh Thủy. Cô nàng cũng gửi thông điệp chúc may mắn tới các thí sinh qua đoạn lyrics tự ứng biến.

Netizen tỏ vẻ thích thú với cách Thanh Thủy tự tin hát giữa loat mỹ nhân từ các quốc gia và lãnh thổ. Có người còn trêu rằng, người đẹp 2x đã “đổi đôi chân lấy giọng hát” như Nàng Tiên Cá. Nhiều fan còn gọi tên Tiểu Vy, đặt lên bàn cân cả 2 nàng hậu thì giọng hát đều một 9 một 10, không nàng nào thua nàng nào.

Không phải vô cớ mà cư dân mạng gọi Thanh Thủy và Tiểu Vy là “cặp song sinh thất lạc” trong khoản ca hát. Cả hai đều sở hữu một điểm chung khá thú vị: mỗi lần cất giọng là người nghe gần như… quên luôn bản gốc ca khúc. Tiểu Vy vốn đã nổi danh với phong cách “hát không cần hay, quan trọng là dám hát”, thường xuyên đăng clip khoe giọng trên TikTok. Những bản cover của cô dù chất lượng ra sao vẫn đều đặn thu hút sự chú ý. Chính vì vậy, dân mạng càng tò mò không biết nếu Thanh Thủy và Tiểu Vy cùng góp giọng trong một bài hát, màn kết hợp ấy sẽ tạo ra điều bất ngờ gì.