Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Only C mới đây đã gây chú ý khi đăng tải đoạn video trên trang cá nhân về buổi gặp gỡ với một nhân vật đặc biệt trong ngành giải trí Hàn Quốc. Người này chính là Kelvin Kim và theo chia sẻ của Only C, Kevin Kim từng làm việc tại YG Plus. Và ở thời điểm hiện tại Kevin Kim đang giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối các hoạt động liên quan đến tập đoàn giải trí HYBE - tập đoàn đang quản lý nhiều nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu như BTS, SEVENTEEN, CORTIS cùng nhiều nghệ sĩ hàng đầu khác.

Bài đăng của Only C

Only C chụp ảnh với Kevin Kim - nhân vật quyền lực trong ngành công nghiệp Kpop

Trong đoạn video, Only C đã kể lại câu chuyện quá khứ giữa anh và Kevin Kim. Sáu năm trước, Kevin Kim từng đại diện YG Plus bày tỏ mong muốn đầu tư vào công ty OnlyC Production. Tuy nhiên, thương vụ này không thành công do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dù vậy, mối quan hệ giữa hai người vẫn được duy trì và phát triển cho đến hiện tại.

Điểm nhấn trong chia sẻ của Only C là việc anh vừa được Kevin Kim trực tiếp dẫn vào tham quan trụ sở HYBE tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên một producer Việt Nam công khai thông tin về việc có cơ hội tiếp cận và làm việc với những nhân vật chủ chốt của ngành công nghiệp Kpop.

Only C và music producer Bumzu

Bumzu là nhà sản xuất đứng sau cả sự nghiệp của SEVENTEEN, cùng Woozi tạo nên hàng trăm bài hát cho nhóm nam triệu bản

Không chỉ dừng lại ở chuyến tham quan, Only C còn cho biết anh đã có buổi gặp gỡ với Bumzu, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, người đứng sau nhiều bản hit của nhóm SEVENTEEN. Bumzu được biết đến như một trong những nhân tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của nhóm nhạc nam này. SEVENTEEN hiện là một trong những nhóm nhạc thành công nhất Kpop, xếp hạng đầu về doanh thu album và nổi tiếng toàn cầu. Từ lúc nhóm debut, Bumzu đã đồng hành cùng SEVENTEEN và thành viên Woozi tạo nên hàng trăm ca khúc.

Việc một nhà sản xuất âm nhạc Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc được xem là bước tiến đáng chú ý. Đây cũng là minh chứng cho sự mở rộng hợp tác giữa các nghệ sĩ Việt Nam và thị trường quốc tế, đặc biệt là Kpop, một trong những ngành công nghiệp âm nhạc phát triển mạnh mẽ nhất hiện nay.

Only C gây tò mò khi có kế hoạch hợp tác Kpop

Đáng chú ý, trong thời gian tới, Only C cho biết anh mong muốn tận dụng những mối quan hệ quốc tế này để tìm kiếm nguồn lực, định hướng và hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ tài năng của Việt Nam. Và anh cũng mong muốn thông qua mối quan hệ này, sẽ có những màn hợp tác giữa các nghệ sĩ trẻ Việt Nam và các nghệ sĩ đến từ phía Hàn Quốc. Đây được xem là một định hướng mới, mở ra cơ hội cho thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp cận môi trường chuyên nghiệp và phát triển sự nghiệp ở tầm quốc tế.

Chia sẻ của Only C đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời tạo nên nhiều thảo luận về khả năng hợp tác giữa các nhà sản xuất âm nhạc Việt Nam và Hàn Quốc. Những bước đi của Only C được chú ý không chỉ bởi tính chất cá nhân, mà còn bởi tiềm năng mở ra cơ hội kết nối cho nhiều nghệ sĩ Việt Nam khác trong tương lai. Only C hiện vẫn chưa tiết lộ cụ thể về kế hoạch hợp tác hay dự án âm nhạc nào sẽ được triển khai trong tương lai. Tuy nhiên, việc công khai mối quan hệ với Kevin Kim và chia sẻ về chuyến tham quan HYBE đã phần nào cho thấy định hướng chiến lược của anh trong việc mở rộng hoạt động ra ngoài phạm vi Vpop.