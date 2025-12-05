Không ngoa khi nói, 2025 là năm đen đủi nhất đối với Ngu Thư Hân khi hàng loạt drama, ồn ào “thập diện mai phục” cô nàng. Bê bối đời tư lẫn EQ thấp trong môi trường showbiz đã khiến Ngu Thư Hân trở thành sao nữ bị ghét nhất nhì giới giải trí Hoa ngữ hiện tại. Điều gì đã đưa đẩy mỹ nhân này tới thảm cảnh như bây giờ?

Cạnh tranh từ ngôi vị idol nữ tới tiểu hoa 95 hot nhất showbiz, là thiên kim tiểu thư chính hiệu

Ngu Thư Hân, sinh năm 1995, xuất thân trong một gia đình khá giả ở Trung Quốc. Bố mẹ cô là doanh nhân, ông nội theo ngành thép, nên từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với môi trường học tập và sinh hoạt chất lượng cao. Cô được xem là “tiểu thư ngậm thìa vàng” nhưng vẫn tự mình xây dựng sự nghiệp bằng chính nỗ lực của mình. Ngu Thư Hân tốt nghiệp ngành Truyền thông & Công nghệ thời trang tại LASALLE College of the Arts, nơi cô không chỉ học về thời trang mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tự tin trước ống kính.

Ngu Thư Hân

Bước chân vào showbiz từ năm 2015-2016, Ngu Thư Hân bắt đầu với các vai diễn phụ trong một số tác phẩm truyền hình Trung Quốc. Nhờ khuôn mặt sáng, nụ cười dễ gần và vóc dáng cao ráo, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ. Cùng lúc đó, người đẹp bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực ca hát, tạo dựng hình ảnh đa năng vừa hát vừa diễn, và mở rộng sức ảnh hưởng trong làng giải trí.

Năm 2020 được xem là bước ngoặt quan trọng của Ngu Thư Hân. Cô đảm nhận vai nữ chính trong phim Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc. Cùng năm, việc tham gia show thực tế Thanh Xuân Có Bạn 2 đã giúp cô đến gần hơn với khán giả đại chúng, củng cố danh tiếng trong giới trẻ. Hình ảnh “thánh lố” đã trở thành một trong những meme kinh điển mà mọi người sẽ nhớ tới khi nhắc đến Thanh Xuân Có Bạn 2.

Hình ảnh “thánh lố” đã trở thành một trong những meme kinh điển mà mọi người sẽ nhớ tới khi nhắc đến Thanh Xuân Có Bạn 2

Không nổi trội ở bất kỳ mảng nào nhưng tịn cách 4D tưng tửng mới là thứ giúp Ngu Thư Hân chiếm được tình cảm từ đông đảo công chúng. Đứng đầu lượt vote nhiều tập nhưng cô nàng lại chỉ chạm đến ngôi vị Á quân do bị “hắc mã” Lưu Vũ Hân áp đảo trên đường đua nước rút.

Sau đó, Ngu Thư Hân tập trung mạnh vào mảng diễn xuất, đảm nhận vai chính của không ít dự án ăn khách như Khúc Biến Tấu Ánh Trăng, Thương Lan Quyết, Vân Chi Vũ, Vĩnh Dạ Tinh Hà… đưa người đẹp họ Ngu lên hàng sao châu Á, cạnh tranh song song với Triệu Lộ Tư về lứa “tiểu hoa 95”.

Ngu Thư Hân tập trung mạnh vào mảng diễn xuất, đảm nhận vai chính của không ít dự án ăn khách

Ngoài ra, Ngu Thư Hân còn phát hành album solo Spicy Honey, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc. Được biết, album hiện đã bán được hơn 400 nghìn bản, thu về 2.5 tỷ đồng chỉ trong 18 giây mở bán. Ngu Thư Hân là idol nữ đầu tiên đạt được thành tích này.

Ngu Thư Hân được truyền thông và khán giả ca ngợi là “ngọc nữ nhà giàu” với phong cách ngọt ngào, trẻ trung và hình ảnh gần gũi nhưng vẫn sang trọng. Phong cách của cô luôn được chăm chút, từ trang phục dự sự kiện, ảnh tạp chí đến cách tạo hình trong phim, giúp cô xây dựng thương hiệu cá nhân vững chắc. Lượng fan trung thành tăng nhanh trên mạng xã hội, cô trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng quan tâm, đồng thời được mời tham gia nhiều sự kiện truyền thông và quảng cáo lớn. Trước khi bước vào giai đoạn bê bối, Ngu Thư Hân có thể xem là một trong những sao nữ trẻ triển vọng, nổi bật cả về hình ảnh và sức hút công chúng.

Ngu Thư Hân được truyền thông và khán giả ca ngợi là “ngọc nữ nhà giàu”

Đi đến đâu drama đến đó và tình cảnh bị “phong sát” nhẹ ở Trung Quốc

Từ đầu năm 2025, Ngu Thư Hân vướng phải nhiều bê bối khiến hình ảnh và sự nghiệp của cô chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đây, hàng loạt bài đăng tố cáo Ngu Thư Hân có những hành động khó chấp nổi

Tuần trước, mỹ nhân đình đám này tiếp tục mất điểm trong mắt công chúng khi tham gia Hội nghị Giải trí Quốc tế iQIYI tổ chức ở Thái Lan. Trên mạng xã hội, netizen đang lan truyền khoảnh khắc Ngu Thư Hân được một nhân viên chỉnh trang phục giúp, thế nhưng cô lại hất tà váy vào mặt người này.

Ngu Thư Hân được một nhân viên chỉnh trang phục giúp, thế nhưng cô lại hất tà váy vào mặt người này

Danh tiếng của Ngu Thư Hân đang chạm đáy sau khi bị Trương Hạo Nguyệt tố bắt nạt, cô lập cô khi cả hai cùng tham gia show Thanh Xuân Có Bạn 2. Không chỉ vậy, nam diễn viên Triệu Chí Vỹ cũng lên tiếng nói rằng Ngu Thư Hân có hành động ám chỉ khiến anh bị hiểu lầm là kẻ phụ bạc, từ đó mất đi nhiều cơ hội trong sự nghiệp.

Được biết trước đó vào tháng 3 năm nay Ngu Thư Hân cũng bị đào ra hành động dẫn dắt bạo lực mạng một cô gái có tài khoản Weibo là Hỉ Tháp Lạp Dung Âm khiến cô gái này bị ám ảnh tâm lý và từ bỏ mạng xã hội suốt 6 năm. Một vụ việc khác cũng được đào lại thời gian gần đây, đó là chuyện cô từng có những phát ngôn thiếu tôn trọng tiền bối A Vân Ca.

Sự kiện fanmeeting ở Indonesia gây sốc khi chỉ bán được 26 vé dù cho iQiyi bán vé với giá rẻ, thậm chí kèm ưu đãi “mua 1 được 2” gồm quyền tham dự fanmeeting và gói VIP nền tảng. Với một nghệ sĩ từng phủ sóng toàn mạng, con số này là cú giáng mạnh, minh chứng cho sức hút thương mại của Ngu Thư Hân đã giảm đáng báo động.

Ngu Thư Hân đang nhận những đòn trừng phạt đầu tiên

Mới đây, Ngu Thư Hân chính thức bay màu 3 triệu fan trước thềm sinh nhật tuổi mới, tạo nên nghịch lý khó hiểu: càng đi sự kiện - ra nhạc fan càng unfollow. Video mới nhất không đạt nổi 1 triệu like, không thể duy trì danh hiệu nữ hoàng mạng xã hội thế hệ mới.

Những tình huống này không chỉ gây mất thiện cảm với đồng nghiệp mà còn khiến nhiều fan trung thành quay lưng, làm lượng người theo dõi giảm mạnh trong thời gian ngắn. Hậu quả là nhiều hợp đồng quảng cáo bị hủy, dự án phim lớn bị trì hoãn, và một số nền tảng truyền hình hạn chế hoặc gỡ bỏ nội dung liên quan đến cô. Thời gian qua, Ngu Thu Hân vắng bóng hoàn toàn ở các sự kiện nội địa và đây có thể là những bước “phong sát” đầu tiên đặt lên cô nàng.