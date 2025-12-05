Tối 5/12, Lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Ở mùa thứ 5, VinFuture nhấn mạnh thông điệp “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, gửi gắm niềm tin rằng chỉ khi tri thức được lan tỏa và khoa học – công nghệ đóng vai trò chất xúc tác cho sự kết nối, các quốc gia mới có thể phát triển bền vững và tiến về phía trước cùng nhau.

Bên cạnh các hạng mục giải thưởng hấp dẫn, tiết mục nghệ thuật cũng nhận được nhiều sự chú ý. Đức Phúc vinh dự là nghệ sĩ Việt đầu tiên và duy nhất tham gia trình diễn, cùng với Alicia Keys. Sau tiết mục đồng diễn mở màn, Đức Phúc tiếp nối chương nghệ thuật với ca khúc mashup Đất Nước Lời Ru -Phù Đổng Thiên Vương.

Đức Phúc - Phù Đổng Thiên Vương x Đất Nước Lời Ru

Anh chàng xuất hiện trong bộ áo giáp đỏ hung, đội nón lá. Đúng như tựa đề bài hát, tạo hình này lấy cảm hứng từ nhân vật Thánh Gióng trong truyền thuyết và khát vọng Việt Nam vươn mình. Trang phục thứ 2 ẩn dưới bộ áo giáp là dài trắng cách điệu, với 1 ống tay áo bị cắt bỏ, vừa giữ được sự truyền thống mà vừa toát ra sự mạnh mẽ, hùng cường.

Đức Phúc lấy hình tượng Thánh Gióng, khoác lên mình outfit mang vẻ hùng cường, khí thế dân tộc

Sân khấu được đầu tư từ hệ thống âm thanh hoành tráng, ánh sáng và màn LED chuyển động linh hoạt, bắt mắt. Hình ảnh cây tre xanh hiện hữu xuyên suốt màn trình diễn, tượng trưng cho sự vững chãi, kiên cường và đầy bất khuất của người Việt. Đức Phúc “huy động” dàn vũ công múa lượn với chiếu cói và ngọn tre, góp phần tăng khí cho màn biểu diễn.

Đức Phúc đổi sang bộ trang phục thứ 2

Tại đây, Đức Phúc khoe chất giọng nội lực, ngân lên cao vút khiến hội trường như “bùng nổ” trong cảm xúc. Giọng hát của nam ca sĩ hoà cùng với chất liệu nhạc dân gian kết EDM như khơi dậy nguồn năng lượng, nội tại và những rung cảm yêu nước bên trong mỗi khán giả. Phần biểu diễn của Đức Phúc đã nhận được trang pháo tay lớn, ai nấy cũng vỡ oà hoan hô.