HOT: Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện tại lễ trao giải VinFuture 2025, 1 chi tiết rất gây chú ý

Tối 5/12, Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tại buổi lễ, các phát minh khoa học công nghệ đột phá có tiềm năng tạo ra những thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống được vinh danh.

Góp mặt tại Lễ trao giải VinFuture 2025 có đại diện cơ quan nhà nước, tập đoàn Vingroup và nhiều CEO, chủ tịch tập đoàn, nhà khoa học quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Phạm Nhật Vượng

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hoà Bình (bên trái)

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc (bên phải)

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cùng lãnh đạo cấp cao tại tập đoàn Vingroup. Hàng đầu tiên từ trái qua: ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes, ông Phạm Nhật Vượng, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup. Hàng thứ 2 từ trái qua là 2 con trai của tỷ phú Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng.

Khoảnh khắc tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 2 con trai xuất hiện ở thảm đỏ sự kiện (Clip: Như Hoàn)

Về phía tập đoàn Vingroup, ngoài Chủ tịch Phạm Nhật Vượng còn có ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinhomes và ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup.

Trong khi đó, các thành viên gia đình tỷ phú cũng có mặt gồm: bà Phạm Thu Hương, 2 con trai - Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, 2 con dâu - Bùi Lan Anh và Nguyễn Phương Nhi, con gái út Phạm Nhật Minh Anh.

Hai con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng

Hai con dâu nhà tỷ phú: Bùi Lan Anh và Nguyễn Phương Nhi

Trong lần xuất hiện này của gia đình tỷ phú, một chi tiết gây chú ý là chiếc cà vạt màu vàng đồng bộ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai.

Trước đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng chủ yếu đeo cà vạt đỏ hơn vì đây được coi là gam màu biểu tượng của tập đoàn Vingroup. Ông có thể chọn các mẫu cà vạt có họa tiết, chất liệu khác nhau nhưng về cơ bản, chúng đều phải có màu đỏ. Đây là điểm đặc trưng trong trang phục của ông trong suốt nhiều năm qua.

Ông Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968 tại Hà Nội. Ông từng theo học Đại học Thăm dò địa chất Liên bang Nga và có thời gian dài sinh sống tại Nga và Ukraine. Ông khởi nghiệp từ những năm tháng còn ngồi trên ghế giảng đường.

Năm 1993, sau khi tốt nghiệp Đại học, ông kết hôn với bà Phạm Thu Hương và chuyển về Kharkov, Ukraine sinh sống. Cũng trong năm 1993, ông Vượng thành lập Technocom bắt đầu sản xuất mì ăn liền thương hiệu Mivina. Đến năm 2004, Mivina phát triển nhanh chóng và chiếm tới 97% thị phần đồ ăn liền tại Ukraine. Năm 2010, ông bán lại cơ sở Technocom ở Ukraine cho Nestle với mức giá 150 triệu USD.

Từ những năm 2000, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư về Việt Nam thông qua 2 công ty cổ phần Vincom và Vinpearl. Năm 2009, ông Vượng đổi tên Tập đoàn Technocom thành tập đoàn Vingroup, chuyển trụ sở từ Kharkov về Hà Nội; bắt đầu tập trung toàn lực đầu tư cho các dự án Việt Nam. Tính đến hiện tại, ông đã cho ra mắt nhiều thương hiệu và công ty trực thuộc tập đoàn như: Vincom, Vinhomes, Vinpearl, Vinmec, Vinschool, Vinfast, VinEco,...

Tính đến đầu tháng 12/2025, theo VnExpress, tài sản của người đứng đầu Vingroup đạt khoảng 24,3 tỷ USD, tương đương hơn 641.800 tỷ đồng. Ông xếp thứ 94 trong nhóm 100 người giàu nhất thế giới.

Theo An ninh tiền tệ, năm 2013, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được Forbes vinh danh trong danh sách tỷ phú USD với khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD, trở thành người Việt Nam đầu tiên bước vào hàng ngũ tỷ phú toàn cầu. Thời điểm đó, ông xếp thứ 974 thế giới, đánh dấu một cột mốc lịch sử không chỉ với cá nhân ông mà còn với nền kinh tế tư nhân Việt Nam.

Từ đó đến nay, khối tài sản mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu tiếp tục tăng. Theo các công bố từ Vingroup, ông Vượng đang trực tiếp sở hữu 389,9 triệu cổ phiếu VIC - (mã cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần), tương đương tỷ lệ 10,1%.

Bên cạnh đó, theo VnExpress, ông cùng các thành viên trong gia đình và công ty riêng vẫn nắm quyền chi phối tại Vingroup với tổng sở hữu khoảng 65%. Ông Vượng cũng nắm gần một nửa vốn của VinFast qua 2 công ty riêng.

Trong năm 2025, hệ sinh thái của Vingroup liên tục mở rộng khi ông Vượng cùng gia đình thành lập nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau như VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão), V-Film (giải trí), VinSpace (hàng không - vũ trụ),...

Các công ty mới đều ghi nhận sự tham gia góp vốn của các thành viên trong gia đình ông Vượng là vợ - bà Phạm Thu Hương, con gái - Phạm Nhật Minh Anh, 2 con trai - Phạm Nhật Quân Anh (SN 1993) và Phạm Nhật Minh Hoàng (SN 2000), 2 con dâu - Bùi Lan Anh (SN 1995) và Nguyễn Phương Nhi (SN 2002).

Theo báo cáo tài chính gần nhất (quý III năm 2025), Vingroup có tổng tài sản hơn 1,08 triệu tỷ đồng vào cuối quý III, tăng 30% so với đầu năm. Họ là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt mức tài sản này.

Giải thưởng VinFuture được sáng lập năm 2020 bởi Vingroup, vinh danh các phát minh khoa học công nghệ đột phá có tiềm năng tạo ra những thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 4,5 triệu USD (hơn 118 tỷ đồng), gồm giải thưởng chính (Grand Prize) trị giá 3 triệu USD (khoảng gần 79 tỷ đồng) và ba giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng), dành cho các nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực mới. Mỗi lần VinFuture trở lại, giới khoa học lại được chứng kiến sự hội tụ của những bộ óc xuất sắc hàng đầu thế giới. Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 diễn ra từ ngày 02 đến 06/12/2025, sự kiện năm nay không chỉ là nơi tôn vinh các công trình nghiên cứu đột phá mà còn mở ra một không gian để những bộ óc xuất sắc từ nhiều lĩnh vực gặp gỡ, trao đổi và truyền cảm hứng cho cộng đồng khoa học và công chúng Việt Nam. Năm 2025, với thông điệp "Cùng vươn mình, cùng thịnh vượng", các tọa đàm của VinFuture tiếp tục mở rộng chiều sâu tri thức với những chủ đề mang tính quyết định tương lai nhân loại, như y sinh, nông nghiệp, công nghệ robot và tự động hóa thông minh, môi trường và trí tuệ nhân tạo (AI).

