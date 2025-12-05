Nhóm cứu trợ đăng tin lên MXH vì bữa ăn sáng: Bất ngờ phản ứng của chủ quán

Thời gian này, cộng đồng mạng Quảng Trị lan truyền bài chia sẻ của một đoàn cứu trợ từ Thái Nguyên tìm chủ một quán ăn sáng gần lối ra cao tốc Bùng - Vạn Ninh để gửi lại tiền bữa ăn mà họ vô tình chưa thanh toán do vội lên cao tốc.

Theo đó, người đại diện nhóm cứu trợ là chị Nguyễn Thị Huyền (trú tỉnh Thái Nguyên) đã chủ động gửi thông tin tìm chủ quán cho các nhóm mạng xã hội tại Quảng Bình, nhờ tìm giúp chủ quán ăn sáng ngay gần lối rẽ xuống từ cao tốc, đoạn qua xã Nghĩa Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Nội dung chia sẻ như sau: "Do sơ suất nên đoàn em 5 người quên chưa trả tiền mà xe vào cao tốc rồi chúng em không thể quay đầu được. Mong bà con ai biết chủ quán thì cho em xin số liên lạc để gửi tiền".

Nhiều người nhanh chóng tìm được, quán được nhắc tới trong dòng chia sẻ là quán Khánh Bu, gần ngã ba đường Hồ Chí Minh và đường Điện Biên Phủ (phường Đồng Hới).

Hình ảnh đoàn chị Huyền ăn sáng tại quán anh Khánh vào ngày 4/12.

Thông tin trên Tuổi Trẻ, anh Đào Hữu Khánh - chủ quán, cho biết chỉ khi nhận được cuộc gọi từ nhóm cứu trợ thì anh mới biết họ quên thanh toán. Sau khi kiểm tra và xác nhận đúng sự việc, anh Khánh liền từ chối nhận tiền, vui vẻ nói "xem như mời đoàn một bữa sáng”.

“Các bạn đã vượt đường xa từ Thái Nguyên vào tận Phú Yên cũ hỗ trợ bà con vùng lũ, mình mời các bạn ấy bữa ăn xem như góp chút lòng với công việc thiện nguyện của họ”, anh Khánh thông tin trên báo Tuổi Trẻ.

Về phía đoàn cứu trợ, thông tin trên Thanh Niên, chị Huyền cho hay nhóm đại diện bà con 2 xã Nga My và Hà Châu (Thái Nguyên) vào Phú Yên cũ trao quà, hỗ trợ người dân vùng lũ từ ngày 1/12. Sau khi hoàn thành chuyến trao tặng quà, đoàn trên đường trở về thì ghé quán Khánh Bu ăn sáng.

Hành động của chủ quán khiến chị Huyền cùng cả đoàn cảm thấy vô cùng ấm lòng.