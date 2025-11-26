Ồn ào từ thiện của TikToker phát ngôn chói tai "5 hay 10 triệu cũng không giúp được ai"

“Đi từ thiện phải có cả tỷ, 5 - 10 triệu không giúp được ai”

Giữa lúc cả nước đang hướng về miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, từng chiếc áo phao, từng bao gạo, từng khoản chuyển khoản dù chỉ vài chục nghìn đều đáng quý vì đó là tấm lòng chân thành và ấm áp nhất. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít - miễn là chung một mong muốn san sẻ với bà con vùng lũ.

Cũng chính vì lý do này mà mới đây, công chúng bày tỏ sự bất bình sau phát ngôn “5 - 10 triệu không giúp được ai” của một nhà sáng tạo nội dung khi nói về việc từ thiện.

Nhân vật chính trong câu chuyện này là Nana Liu (tên thật là Văn Công Hiệp, sinh năm 1998 tại Ninh Thuận cũ, nay là Khánh Hòa). Hiện tại Nana đang có tài khoản TikTok 3,2 triệu người theo dõi và con số này ở YouTube là 1,8 triệu. Nội dung chủ yếu trên kênh của cô cover nhạc và mukbang.

Trong video ăn cá được Nana đăng tải trên TikTok và Facebook, cô nói về vấn đề mưa lũ và từ thiện như sau: “Ngoài Na lũ lớn lắm, lũ tới nóc nhà mà muốn khóc luôn mọi người ơi. Những nơi như Nhị Hà hay gần sông Cái ngập lớn luôn, tất cả mọi người hướng về miền Trung.

Na coi video mà Na xót vì không giúp được gì cho đời. Tại vì Na thấy số tiền của Na không giúp được gì cho ai, ví dụ bỏ 5 - 10 triệu thì cũng không giúp được nhiều mà quay lên thì mọi người nói làm màu nên Na để số tiền đó lo cho gia đình Na. Vì ba Na nuôi dê mà, trời mưa thì không đi cắt cỏ cho dê được nên để tiền đó đi mua thức ăn cho dê hoặc mua gạo, đồ dự trữ cho gia đình.

Chứ bình thường người ta đi thiện nguyện phải có cả tỷ hoặc nhiều dữ lắm mới đi chứ Na có ít, thấy không giúp được gì cho đời nên Na cứ làm tốt công việc của Na, kiếm tiền lo cho gia đình Na trước”.

Nana Liu trong clip có phát ngôn gây tranh cãi (Ảnh chụp màn hình)

Ngay lập tức phát ngôn “chói tai” này của Nana Liu khiến nhiều người bất bình, bày tỏ thái độ phản đối.

Bởi lẽ giữa thời điểm một đồng cũng quý, câu nói vô thưởng vô phạt của Nana Liu đã vô tình phủ nhận những cố gắng, nỗ lực của người dân cả nước hướng về miền Trung. Hơn nữa, với Nana, 5 - 10 triệu có thể là nhỏ nhưng với những người vừa mất đi toàn bộ tài sản thì đó lại là một gia tài và khi nhiều người đóng góp thì càng có nhiều người được giúp đỡ.

Bên cạnh đó nhiều người cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm khi phát ngôn, sự sẻ chia và cả thái độ của người có sức ảnh hưởng trong thời điểm nhạy cảm này. Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Nói lo cha mẹ, người thân trước là đúng nhưng nhiều người góp dù chỉ 100k thôi cũng đã thành rất nhiều. Chung tay mỗi người 1 ít cùng nhau chia sẻ chứ đừng nói như thế người ta nghe được vừa buồn vừa nản lòng. - Nhiều ít không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Có bác bán vé số tật 2 chân ngồi xe lăn mà cũng ủng hộ được mấy thùng sữa mấy thùng mì tôm và ai cũng cảm ơn trân quý. Nếu không từ thiện thì mình chọn cách im lặng sẽ tốt hơn lên giải thích tiền nhiều hay ít. - Không ai bắt buộc bạn phải giúp nhưng không giúp thì im lặng là được rồi sao phải nói là ‘tôi sẽ không giúp?’. Giữa lúc cả nước đang hô hào đồng lòng thì nói vậy có phải nhụt chí nản lòng mọi người không? - Không giúp nhiều thì giúp ít không giúp được thì để người khác giúp, sao phải lên nói như vậy? Nếu có giúp rồi quay video thì cũng có lợi, có tiếng tốt cho bạn mà? 10k - 50k - 100k cũng tùy tâm, góp gió thành bão mà bạn. - Tui không có tiền nhưng cũng nhín ra 500k mua được 1 thùng sữa và mì gói cái tui chạy lại chỗ tập kết lương thực tui gửi người ta mà tui đã thấy vui rồi. - Có bao nhiêu ủng hộ bấy nhiêu. Đâu ai bắt buộc và cũng đâu ai chê ít chê nhiều đâu.5-10tr cũng bằng số lương 1 tháng của người khác mà.

Lên xin lỗi nhưng thái độ vẫn bị "soi"?



Ngay sau đó, Nana đã đăng bài thông báo sẽ xóa video này vì phát ngôn gây hiểu lầm và mong mọi người thứ lỗi. Song ở phần bình luận, cô lại nói rằng thời điểm này làm gì cũng sai, cho rằng trước đó mình không nói gì thì mọi người cũng tấn công mình:

“Thời điểm nhạy cảm này mình làm gì cũng sai. Trước video ăn cá này mọi người vào tấn công mình là ‘Lũ ngập người ta không có gì để ăn mà mày lên đây quay khoe đồ ăn hả con *** ****’ thế này thế kia, chửi không ra cái gì. Cho nên video sau Na lên xin lỗi vì đây là công việc kèm theo câu nói ‘5 - 10 triệu của mình không giúp được gì cho đời nên mình giúp gia đình mình trước, mình cứ lo tốt công việc của mình rồi tính sau’. Phát ngôn này làm mọi người khó chịu và chửi rất nặng lời. Và Na xin phép xóa video vì lời ăn tiếng nói của mình chưa chuẩn và để mọi người phiền lòng. Về sau Na sẽ chú ý và cẩn thận hơn, xin lỗi rất nhiều” - Nana Liu nói.

Bài đăng "mong mọi người thứ lỗi" của Nana Liu

Đến nửa đêm 25/11 - rạng sáng ngày 26/11, Nana đã làm clip xin lỗi về phát ngôn của mình, đồng thời đi làm từ thiện ở địa phương. Ở đầu video, cô vừa khóc vừa nói: “Dạ thưa cô chú anh chị, hôm qua con đăng 1 video nói về tình hình bão lũ đã gây ảnh hưởng đến người dân và mạnh thường quân. Sau khi video đăng tải lên con đã nhận được rất nhiều góp ý, nhận ra lỗi sai của mình khi phát ngôn không đúng, có lời lẽ không chuẩn mực trong thời điểm này.

Hôm nay con cùng anh chị và bạn bè của con góp sức có một nhu yếu phẩm gửi đến ông bà cô chú, mong mọi người thông cảm và tha thứ cho con vì những lời lẽ con nói ra không hay. Con chỉ mong bà con sớm vượt qua khó khăn này”.

Phần sau, Nana mang gạo và mì tôm đến tặng người thân và người dân địa phương. Đáng nói là lúc tặng quà cho người thân, Nana tiếp tục vừa khóc vừa giải thích lại rằng ý của mình là phải giúp gia đình trước, chứ đi thiện nguyện mà gia đình còn khổ thì không đành nhưng mọi người hiểu lầm và chửi mình rất nhiều.

“Trên mạng *** con rất nhiều nên con phải đi chuộc lỗi”, “Mình làm âm thầm không ai biết nhưng đụng chuyện một cái là vậy đó”,... là những chia sẻ của Nana Liu với người thân.

Nana Liu khóc khi trò chuyện với người thân

Thái độ này một lần nữa lại khiến netizen tranh cãi. Một số người cho rằng Nana đã hối lỗi nên có thể hoan hỉ bỏ qua nhưng phần lớn lại khẳng định đây là cách từ thiện đối phó, không chân thành. Bởi trong từng lời nói, cô đang trách mọi người tấn công mình nên mình mới đi làm từ thiện.

“Nhưng xem video thấy bạn này đang trách ngược lại cộng đồng mạng kiểu mình từ thiện âm thầm thì không ai hay mà nói vậy cái bị mắng”, “Cho mà đi khóc lóc kể lể ‘do người ta chửi con quá nên con mới làm để chuộc lỗi’ là sao trời”, “Làm từ thiện là phải từ cái tâm, thấy mọi người phản ứng nhiều quá mới đi từ thiện thì buồn cười ấy”, “Toàn nghe trách móc ngược lại khán giả không”, “Là bị mọi người chỉ trích sợ mất chén cơm nên mới đi làm từ thiện ấy hả? Từ thiện giúp người hay giúp gia đình không phải 1 ngày là xong mà giúp từ tâm, giúp hàng ngày”,... là ý kiến phản đối từ dân tình sau khi xem clip từ thiện của Nana Liu.

Hiện tại, sự việc vẫn đang tiếp tục nhận về nhiều sự chú ý từ dư luận.