Đưa vợ và 2 con đi tránh lũ xong, người đàn ông bị mệt rồi bất ngờ ra đi mãi mãi: Hoàn cảnh đáng thương

Trận lũ kinh hoàng vừa qua bất ngờ khiến chị Bùi Thị Mai (30 tuổi, ở thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) trở thành góa phụ. 2 con nhỏ lần lượt 8 tuổi và 6 tuổi mồ côi cha.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online , chị Mai kể chiều tối ngày 19/11, nước lũ dâng cao. Khi đi làm về, chồng chị Mai là anh Lê Văn Tí (28 tuổi) phải lội nước một đoạn xa vào tới nhà để đưa mẹ con chị Mai cùng người cha đến nhà hàng xóm ở nơi cao tránh lũ.

Đưa vợ con tới nơi an toàn xong, anh Tí lại lội hàng giờ, vượt lũ về lấy quần áo cho vợ con mặc cho đỡ lạnh, đồng thời kê đồ đạc lên cao. Anh Tí quay lại nhà hàng xóm tránh lũ khi đã lo xong việc.

Chị Mai, người phụ nữ tàn tật đã mất đi người chồng - chỗ dựa vững chắc trong trận lũ vừa qua. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Theo lời chị Mai, khi anh Tí quay lại nhà hàng xóm là lúc nước lũ đã muốn ngập đầu người, nhiều đoạn, người đàn ông phải bơi. Vào đến nơi với mấy mẹ con, anh Tí nói thấy mệt và lạnh, muốn nằm nghỉ một chút. Chị Mai đắp chăn cho chồng, anh Tí ho mấy tiếng rồi bất ngờ ra đi mãi mãi, chẳng kịp trăn trối điều gì.

Người vợ nghẹn ngào nhớ lại, lúc về tới nhà hàng xóm, người anh Tí ướt sũng, run rẩy vì lạnh. Thế nhưng, câu đầu tiên anh hỏi là: " Mấy đứa nhỏ sao rồi, có lạnh không? ".

Hoàn cảnh của gia đình chị Mai rất đáng thương. Người phụ nữ bị tật ở chân, bình thường chỉ ở nhà lo cơm nước, chăm sóc 2 con. Mọi việc khác đều do một tay anh Tí lo liệu. Gia đình chị sống trong một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, nay càng ọp ẹp hơn sau trận lũ lịch sử.

Giờ đây, người vợ tàn tật và 2 đứa con thơ bất ngờ mất đi chỗ dựa vững chắc. Nghĩ về tương lai, chị Mai mơ hồ, không biết rồi từ đây sẽ phải xoay sở thế nào.

Câu chuyện của gia đình chị Mai khiến nhiều người thắt lòng, rơi nước mắt. " Thương quá cảnh mẹ góa, con côi. Mong chính quyền địa phương và các mạnh thường quân giúp đỡ để mẹ con chị Mai vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống. Chúc 3 mẹ con sức khỏe và bình an ", cư dân mạng bình luận.

Các con của ông Thôi, bà Thùy bỗng chốc mồ côi cha mẹ. (Ảnh: Người Lao Động)

Cơn lũ vừa qua cũng cướp đi cha mẹ của 3 anh em Phan Tiến Thịnh (sinh viên năm 4, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM; Phan Tấn Phú (sinh viên năm 2 Đại học Lạc Hồng) và Phan Chí Công (10 tuổi).

Chia sẻ trên báo Người Lao Động , bà Võ Thị Thạch (ở thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) kể, tối ngày 20/11, nước lũ trong thôn liên tiếp dâng cao khiến nhiều người lo lắng. Nghe có tin đồn vỡ đập, ông Phan Văn Thôi (51 tuổi, con rể bà Thạch) lập tức chở vợ là Phạm Thị Như Thùy (40 tuổi) và con trai út trên xe máy chạy khỏi nhà. Bà Thạch cũng chạy xe ngay phía sau xe của vợ chồng người con gái.

Người phụ nữ nhớ lại, khi xe máy của ông Thôi đi qua cầu Cháy thì mặt cầu bị sụp lún do nước lũ, cả người lẫn xe lao xuống hố nước sâu. Trong cơn lũ dữ, ông Thôi dùng hết sức để đẩy con trai út vào bờ, sau đó tiếp tục quay lại cứu vợ. Thế nhưng, vợ chồng ông đã không thắng được nước lũ cuồn cuộn. Đôi vợ chồng bị nước cuốn đi. Đến chiều ngày hôm sau, thi thể của ông Thôi bà Thùy đã được tìm thấy.

Bỗng chốc mất đi cả cha lẫn mẹ, em Thịnh ngậm ngùi rồi đây em không biết phải bắt đầu từ đâu để lo cho 3 anh em. Nhìn những đứa trẻ lặng lẽ ôm di ảnh cha mẹ dưới mưa mà không ai cầm được nước mắt.

Đau đớn, tin đồn vỡ đập mà vợ chồng ông Thôi nhận được lại là thông tin sai sự thật. Gia đình, hàng xóm rất bất bình và đau xót khi tin đồn thất thiệt đã đẩy gia đình ông vào bi kịch.

(Tổng hợp)