Mẹ đơn thân 26 tuổi lái xe tải chở 45 tấn nhu yếu phẩm vào vùng lũ Đắk Lắk

Giữa những ngày cả nước đều hướng về các tỉnh miền Trung, Ngô Hạnh (SN 1999, Thái Nguyên) - nữ tài xế lái xe tải nổi tiếng mạng xã hội, cũng không thể ngồi yên. Với nhiều người, Ngô Hạnh không phải gương mặt xa lạ. Cô từng viral với danh xưng “bóng hồng container”, có nhiều năm kinh nghiệm lái xe tải hạng nặng chạy đường dài.

Lần này, Hạnh kết hợp với một đội thiện nguyện, quyết định vận chuyển hàng hóa cứu trợ từ Hà Nội vào Đắk Lắk. Chia sẻ trên báo Vietnamnet, Ngô Hạnh cho hay: “Tối 24/11, vợ chồng tôi lái xe tải 30 tấn từ Thái Nguyên xuống Hà Nội, sau đó cùng đoàn cứu trợ chất hàng hóa lên xe. Tổng cộng là 45 tấn hàng, trong đó có hơn 40 tấn gạo cùng một số nhu yếu phẩm khác. Sáng 25/11, vợ chồng tôi lên đường, dự kiến sáng 26/11 sẽ đến nơi. Chúng tôi dự định cùng đoàn phân phát đồ cứu trợ cho bà con vùng lũ xong xuôi rồi mới trở về”.

Ngô Hạnh cập nhật tình hình trên từng cung đường

Nói về lý do đưa ra quyết định này, Ngô Hạnh bày tỏ trên Tạp Chí Tri Thức rằng đây là điều cô đã ấp ủ nhiều ngày. Bởi khi nhìn thấy cảnh mưa lũ lịch sử, nhiều người gặp mất mát lớn khiến cô mong muốn được góp phần giúp đỡ, san sẻ.

"Trước đây khi Thái Nguyên gặp bão lũ, bà con miền Trung cũng ra giúp nhiều lắm. Địa phương tôi từng nhận được rất nhiều hỗ trợ. Giờ nghe tin miền Trung ngập sâu, thiếu nhu yếu phẩm, tôi thấy mình phải đi", cô tâm sự trên Tạp Chí Tri Thức.

Bên cạnh đó, Ngô Hạnh cũng cho rằng ai có của góp của, ai có công góp công. Cô vốn có xe sẵn, lại từng đi đường trường nên rất tự tin có thể đem nhu yếu phẩm đến tận nơi để hỗ trợ mọi người. Về cuộc sống cá nhân, nữ tài xế Thái Nguyên cho biết tạm gác lại công việc, thu xếp người chăm sóc con để lên đường cứu trợ.

Trên trang cá nhân của mình, Ngô Hạnh cũng liên tục cập nhật hành trình di chuyển. Hiện tại, cô cho hay đoàn đã di chuyển đến Huế. Với Ngô Hạnh, đây là một hành trình dài, có mệt nhưng lại nhiều niềm vui.

Ngô Hạnh kết hợp cùng với đoàn thiện nguyện để vận chuyển hàng vào Đắk Lắk

Ngô Hạnh tên đầy đủ là Ngô Thị Mỹ Hạnh, cô nàng từng tự giới thiệu bản thân: “Cao 1m54, nặng 40kg, người nhỏ, thích màu hồng”. Bởi, ngoại hình của cô đối lập hẳn với công việc - nữ tài xế xe tải.

Cách đây nhiều năm, Hạnh nổi tiếng nhanh chóng với các clip chia sẻ về chuyện vui buồn nghề lái xe tải. Cô bạn hiện có kinh nghiệm khoảng 5 năm với công việc này, tự đánh vô lăng đi khắp các cung đường khó ở miền Bắc như Hải Phòng, Tuyên Quang,... Có những ngày, cả đi cả về đến hơn 400km, chưa kể những ngày chạy xe đêm, Ngô Hạnh vẫn một mình “bon bon” cùng chiếc xe tải khổng lồ.

Bên cạnh ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút, Ngô Hạnh còn nổi tiếng trong cộng đồng lái xe tải Thái Nguyên bởi chiếc xe có hình Hello Kitty màu hồng nổi bật. Cùng với đó, nhiều người cũng dành sự ngưỡng mộ cho Hạnh vì là “bóng hồng” hiếm hoi trong nghề, có sự gan lì, thẳng thắn và mạnh mẽ.

Về cuộc sống cá nhân, Ngô Hạnh từng chia sẻ cô từng trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân, có 2 con gái. Do đó có những thời điểm, cô vừa lái xe đường dài, con gái vừa đi theo cùng mẹ trên từng cung đường.

Hiện tại, Ngô Hạnh đang có bạn trai, cả hai cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên MXH.

Ảnh đời thường của Ngô Hạnh được nhiều người yêu thích

