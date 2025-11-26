Ông chủ Thorakao quyết bán mỹ phẩm giá "bèo", bao bì bị chê: Lý do nghe sững sờ

Trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm biến động và cạnh tranh khốc liệt, mỗi thương hiệu chọn cho mình lối đi riêng. Với “huyền thoại” mỹ phẩm Thorakao, con đường của họ trong 65 năm qua là đứng ngoài cuộc đua hào nhoáng, tiết kiệm chi phí cho bao bì, quảng cáo,...

Mới đây, tại buổi tọa đàm Uni Tour do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức ngày 21/11/2025, Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân - Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Mỹ phẩm Lan Hảo (Thorakao) đã giải thích về lựa chọn kinh doanh trái ngược với số đông của thương hiệu. Đây cũng là lần hiếm hoi thương hiệu chia sẻ về chiến lược định giá sản phẩm của mình.

Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân (Ảnh chụp màn hình/ BSA Media)

Theo đó, ông Trân cho biết mình là lương y đời thứ 7 trong một gia đình có truyền thống làm nghề y nên từ bé đã được dạy nho y lý số, được dạy phải luôn sống có đức. Về sau, trên con đường học thuật, ông đã đến học vị Tiến sĩ Hoá học nên hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm làm đẹp cho hiệu quả tức thời bằng các thành phần gây hại hoặc xây dựng hình ảnh hào nhoáng bằng quảng cáo và bao bì đắt đỏ. Nhưng đó là điều ông và thương hiệu kiên quyết không làm, vì trái với đạo lý của nghề thuốc và gây tổn hại lâu dài cho người dùng.

“Riêng về ngành của mình, các bạn biết là mấy chục năm qua sản phẩm rất tốt, rất ngon lành thì tại sao không phát huy? Các bạn biết là khi mình nói lời chân thật thì không bao giờ thắng được lời giả dối. Những anh chàng kiểu cách thì ăn nói rất ngon lành, những anh chàng học hành đàng hoàng thì người ta nói cái nào ra cái nấy, đâu có thấy gì vẽ vời đâu. Sự mâu thuẫn là vậy rồi” - ông Trân nói.

Lý do thứ hai là tệp khách hàng của Thorakao. Ông Trân cho biết khách hàng chủ yếu là phụ nữ nông thôn và công nhân - những người thu nhập thấp nhưng vẫn mong muốn được chăm sóc sắc đẹp an toàn. Vì thương và quý họ, ông luôn giữ giá sản phẩm thấp nhất có thể, cắt giảm mọi chi phí không cần thiết như bao bì, quảng cáo:

“Thứ hai là tình thương. Dân Việt Nam ta nhiều cô gái thôn nữ, đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Bắc Bộ,... mà thu nhập nông dân có bao nhiêu đâu. Nếu như mình bán giá cao, đầu tư bao bì quảng cáo thì làm sao họ mua được sản phẩm làm đẹp hiệu quả được? Rồi công nhân thu nhập có 7 - 10 triệu, ở cái nhà trọ đã hết 3 triệu rồi thì đi đứng, ăn uống này kia nữa,... thì phải làm sao?

Khách hàng của mình là 2 dạng phụ nữ là công nhân và nông dân. Rất thương, rất quý thương họ do đó cái giá dứt khoát là không để nó cao bằng cách tiết kiệm bao bì, quảng cáo,... Vì quảng cáo, bao bì thì cũng là tiền khách hàng nên ở cái đó mình có giới hạn”.

Một số sản phẩm của Thorakao (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, dù hoàn toàn có thể tăng giá, mở công ty mới để làm giàu hay xuất khẩu với mức lời gấp ba, ông Trân vẫn từ chối. Với ông, giá trị lớn nhất không phải tiền bạc mà là sống đúng đạo đức, giữ gìn cái tâm và kiến thức mà thương hiệu theo đuổi trong suốt 65 năm. Chủ tịch HĐTV của Thorakao nói:

“Những sản phẩm như nước ngoài đối với Thorakao thì làm 15 phút, bất kỳ loại kem phấn nào cũng làm được hết. Mình là bậc thầy của mấy hãng đó. Tại sao? Vì mình là 65 năm cha truyền con nối, mình là thầy thuốc, mình là Tiến sĩ hóa và mình học liên tục, họ là những công ty sau mình thì chỉ có kiến thức ứng dụng từ bao nhiêu trường đại học khoa học. Còn bản thân mình là người làm khoa học, có tiền thì mình cũng có ít nhiều có tiền nhưng mà phải có cái đạo đức nên mình ngừng lại, không làm.

Về nhãn hiệu, khi mình xuất khẩu cũng giá rẻ vậy thì có người nói ‘Bây giờ ông để tôi tăng giá lên gấp đôi thậm chí gấp ba’. Chuyện đó mình cũng phân vân lắm chứ nhưng đó là một cái mất đạo đức, là lừa dối nên thôi, mình đủ ăn.

Nếu mà mình lập ra một công ty khác, làm y chang vậy rồi chỉ đạo cho con cháu làm, cho giá cao thì cũng làm được, cũng giàu, cũng có vài chục ngàn tỷ đó. Nhưng mình nghĩ trên đời chỉ có giá trị đạo đức mới là mình, có nhiêu đó thôi chứ mình có thiếu gì đâu”.

Thorakao ban đầu là xưởng sản xuất mỹ phẩm do bà Hà Thị Lan Hảo lập những năm cuối thập niên 50. Đến năm 1961, xưởng nhỏ được nâng cấp lên thành công ty và có sản phẩm kem dưỡng da trân châu rất nổi tiếng.

Về sau, bà Lan Hảo và gia đình ra nước ngoài sinh sống, để doanh nghiệp cho vợ chồng con rể là ông Huỳnh Kỳ Trân quản lý. Doanh nghiệp trải qua nhiều thăng trầm nhưng đến hiện tại vẫn là một thương hiệu mỹ phẩm có sức sống bền bỉ trong lòng người tiêu dùng, đặc biệt là khu vực nông thôn.