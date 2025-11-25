Người ta nói "đàn ông Việt Nam làm gì có quần áo cũ" và đây là thứ chúng ta thấy!

Lướt mạng xã hội những ngày này, nhiều câu chuyện cảm động về tình người, tình thương đồng bào hậu mưa lũ lịch sử khiến ai cũng cảm động. Ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, mọi người đều đồng lòng hướng về miền Trung. Người có của góp của, người có sức góp sức, từ những thực phẩm như nước uống, mì gói đến các nhu yếu phẩm thiết yếu, quần áo,... đều được mọi người quyên góp, gửi tại các điểm tập kết để chuyển đến nơi cần.

Hình ảnh những gương mặt xa lạ, sau nhiều ngày sinh tồn tại vùng lũ lụt, giờ được nhận đồ ăn, quần áo từ thiện khiến ai xem cũng thấy vừa thương vừa hạnh phúc. Song, trong những lúc khó khăn như này, niềm vui, nụ cười và thậm chí cả sự dí dỏm vẫn luôn xuất hiện theo cách mà không ai ngờ tới.

Theo đó, trên MXH có không ít những hình ảnh các gia đình nhận đồ quyên góp sau đó đăng tải để cập nhật tình hình và gửi lời cảm ơn. Thế nhưng, một điều lạ lùng chưa từng có chính là các chú, các bác nam giới lại xuất hiện trong những bộ đồ lanh của phụ nữ. Không những thế, có người còn mặc cả váy ra ngoài, mặc quần hoa sặc sỡ,...

Hình ảnh cụ ông cười hiền, vui vẻ mặc bộ đồ lanh đang viral khắp MXH vì quá dễ thương

Có gì mặc đó, không kén chọn, có đồ khô ráo để mặc sau những ngày chỉ mặc 1 bồ đồ ướt sũng cũng đủ khiến nhiều người thấy hạnh phúc

Điều này vô tình khiến cả cõi mạng bày tỏ: “Vừa thấy thương mà cũng vừa thấy buồn cười. Cười chảy nước mắt chính là đây”.

Bởi nhiều người cho rằng trong lúc khó khăn như này, người nhận đồ cứu trợ họ không lựa chọn quá nhiều. Có gì mặc đó, nhận được gì là vui đấy rồi tập trung vào dọn dẹp, khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Song, cũng có nhiều bình luận hóm hỉnh cho rằng, sở dĩ quần áo quyên góp chủ yếu là của phái nữ là bởi… hội chị em thường mua sắm nhiều hơn đàn ông. Không ít người cho rằng, phụ nữ thường thích sắm sửa nhiều quần áo, ai cũng sở hữu 1 tủ chất đống đồ, có những món đôi khi còn không biết là mình sở hữu. Do đó khi cần quyên góp, họ sẽ rất nhanh chóng soạn ra được những món đồ chỉnh chu, thơm tho, thậm chí còn mới nguyên.

Còn đàn ông thì ngược lại. Cánh mày râu hài hước bình luận: “Đàn ông Việt Nam làm gì có quần áo cũ”. Nói vui nhưng cũng là sự thật vì thường đàn ông có phần đơn giản trong trang phục. Họ đôi khi chỉ có 2 - 3 bộ quần áo xoay vòng, cũng không có những món đồ dự phòng. Do đó, nhiều người hóm hỉnh bày tỏ: “Rất xin lỗi các bác, các chú vì đồ nam của cháu không đủ để có thể gửi tới mọi người”.

Quần hoa sặc sỡ cũng chẳng sao, nụ cười vẫn tươi rói vì nhận được tình cảm của mọi người

Đôi khi diện luôn cả váy, vẫn đẹp!

Đây chính là lúc lý giải cho câu nói: "Đàn ông Việt Nam không có quần áo cũ"

Dẫu vậy đây vẫn là chủ đề khiến nhiều người cảm thấy “đáng tiền mạng”. Bởi nhìn sự chân chất, hạnh phúc của những người nhận đồ, không quan tâm đó là quần áo gì, chỉ cần giữ ấm cơ thể cũng đủ khiến nhiều người xúc động. Và trong những lúc khó khăn thì tinh thần, sự lạc quan, vui vẻ “ngấm trong máu” của người Việt Nam cũng vẫn được phát huy rõ rệt đã giúp mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, tích cực hơn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Mình thấy siêu dễ thương. Nhận đồ quyên góp, dù là đồ của phụ nữ nhưng mọi người đều hào hứng lấy và mặc với vẻ mặt mừng rỡ, tươi cười không chút ngại ngùng. Có lẽ vì những ngày vừa qua phải mặc đồ ướt, lạnh rồi nên giờ chỉ cần đồ khô ráo, đủ ấm là cũng thấy hạnh phúc”.

- “Sao đáng yêu quá, vừa thương nhưng cũng vừa hạnh phúc, vui vẻ. Hiếm mà thấy được các chú, các bác nam giới trong những bộ đồ lanh chuẩn “các mẹ” thế này đâu. Sẽ là một kỉ niệm khó quên. Chúc mọi người sớm ổn định lại sức khỏe, cuộc sống”.

- “Đây chính là minh chứng cho câu đàn ông Việt Nam không có quần áo cũ. Nhìn đâu đấy toàn trang phục của nữ giới được đem đi quyên góp không à”.

- “Mình chỉ có 3 bộ quần áo do vợ mua, cứ mặc đi mặc lại đến lúc cũ rách rồi mới thay nên giờ muốn quyên góp mà không có đồ…”.

- “Hình ảnh minh chứng cho mức độ mua sắm của chị em nhiều hơn cánh đàn ông. Vì vậy đâu phải chúng tôi mua sắm quần áo nhiều là không có ích đâu nhỉ hihi”.

- “Chỉ cần có sự lạc quan thì cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng. Thương mọi người mà nhìn hình ảnh ai cũng vui vẻ thấy ấm lòng”.

- “Cười vì sự dễ thương của bà con nhưng mình biết ai nhận được những bộ đồ này ấm lòng lắm. Vì mỗi cái áo quần đều là tấm lòng của mọi người trên cả nước gửi bằng tất cả tình yêu thương. Bà con cố lên nhé , yêu thương bà con nhiều. Tự hào lắm Việt Nam tôi”.

Ảnh: Sưu tầm MXH