BHXH tỉnh Đồng Nai phát thông báo nóng đến công ty làm kem chống nắng giả cho chồng Đoàn Di Băng

Mới đây, trên website chính thức của Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai công bố danh sách hơn 2 nghìn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chậm đóng, trốn tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nằm trong danh sách này có Công ty Cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai, có địa chỉ tại đường số 6, Khu Công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, có 36 lao động, đang nợ 3 tháng, với tổng số tiền tiền gần 350 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai công bố danh sách các đơn vị chậm đóng, trốn tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính đến ngày 30/10/2025.

Việc công bố danh sách nhằm thông tin công khai tình trạng nợ, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương khắc phục và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định trong thời hạn được cơ quan BHXH đôn đốc.

Đây là đơn vị sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Sau đó, Nguyễn Quốc Vũ (47 tuổi, ở TPHCM, chồng Đoàn Di Băng) là người phân phối, bán ra thị trường mặt hàng này.

Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, địa chỉ: đường số 6, KCN Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Trước đó, vào đầu tháng 11 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TP.HCM chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra làm rõ hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Công ty CP Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai do Đinh Văn Liên giữ chức Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu.

Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TP HCM) do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Nguyễn Quốc Vũ bị bắt. (Ảnh: CA ĐN).

Khoảng tháng 1/2025, tại Công ty cổ phần nhà máy y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50). Hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội "sản xuất, buôn bán hàng giả", quy định tại Điều 192 bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 7/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã đình chỉ lưu hành và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g) của hai công ty trên, do vi phạm giới hạn vi sinh vật và chứa thành phần không đúng công bố.

Công ty VB Group là pháp nhân sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Công ty này phân phối nhiều dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp như sữa rửa mặt, kem chống nắng, kem đánh răng và dung dịch vệ sinh... giá bán dao động từ 200.000 - 600.000 đồng.

Người đại diện theo pháp luật kiêm chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group là ông Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978). Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về thành lập doanh nghiệp, VB Group được thành lập năm 2021, loại hình công ty TNHH một thành viên, có trụ sở tại quận 5 (TP.HCM). Vốn điều lệ ở thời điểm thành lập doanh nghiệp là 8 tỷ đồng.

Nói thêm về Nguyễn Quốc Vũ và Đoàn Di Băng. Trước đó, cả hai vợ chồng nhà Đoàn Di Băng đều là những gương mặt nổi tiếng trên MXH. Ngoài câu chuyện kinh doanh, cả hai vợ chồng này cũng thường xuyên flex cuộc sống hào nhoáng; vây quanh với xe sang, đồ hiệu, kẻ đưa người rước...

Vợ chồng Nguyễn Quốc Vũ, Đoàn Di Băng.

Sau khi Nguyễn Quốc Vũ vướng vòng lao lý, Đoàn Di Băng đã khóa trang Facebook cá nhân; TikTok vẫn để ở chế độ công khai, song đã dừng đăng bài từ tháng 5, và tắt tính năng bình luận.