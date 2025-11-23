Thú vui lạ của Hoàng Kim Khánh - chồng Mailisa trước khi bị bắt

Sau khi bị khởi tố và bắt tạm giam, thông tin về vợ chồng Mailisa (Phan Thị Mai, sinh năm 1975) và Hoàng Kim Khánh (sinh năm 1985) vẫn được theo dõi sát sao. Nhiều clip của cặp đôi cũng viral trở lại, trong đó có chia sẻ về niềm đam mê của Hoàng Kim Khánh.

Trong một clip vào tháng 5/2021, Hoàng Kim Khánh nói với vợ rằng mình mê nhất là trà. Thậm chí thú vui này còn được xếp cao hơn hẳn siêu xe. “Anh thích nhất là trà, thứ hai là vợ. Vợ đi công tác 1 tuần thì không sao nhưng đi đâu mà không có trà thì buồn” - chồng Mailisa nói.

Với tuyên bố này, Mailisa không hài lòng: “Thế bây giờ em đứng thứ mấy trong sở thích của anh? Trà, siêu xe, chó mèo, vợ?”. Đáp lại, Hoàng Kim Khánh nói: “Đàn ông thì phải luôn có tình yêu, trà và một cái gì đó sở thích của mình. Thì anh có sở thích siêu xe”.

Để phục vụ đam mê này, Hoàng Kim Khánh làm hẳn một phòng uống trà hoành tráng bên trong biệt phủ 4.000m2. Trong phòng trà trưng bày nhiều loại trà hiếm có và dụng cụ pha chế riêng, thậm chí có cả bàn chuyên dụng để pha trà. Các nguyên liệu và dụng cụ pha chế này được trưng bày trên kệ dọc tường cao đến tận mái trần nhà.

Trên các tài khoản MXH, Hoàng Kim Khánh thường xuyên khoe hình ảnh trong căn phòng.

Căn phòng có rất nhiều trà và dụng cụ pha trà

Hoàng Kim Khánh quay cận cảnh căn phòng trà (Nguồn: @hoangkimkhanh01)

Ngoài phòng trà này, một căn phòng khác cũng được Hoàng Kim Khánh ưa chuộng khi uống trà là chòi nghỉ sân vườn. Chòi được thiết kế cầu kì, nằm trong khuôn viên biệt phủ và ở cạnh bể cá Koi. Hoàng Kim Khánh tiết lộ đây là "góc nhỏ an yên - nơi tâm hồn tìm lại sự tĩnh lặng và cân bằng" của mình.

Chòi nghỉ sân vườn để uống trà của Hoàng Kim Khánh (Ảnh: FBNV)

Về đam mê siêu xe, trước khi bị bắt Hoàng Kim Khánh được biết đến là một tay chơi siêu xe khét tiếng. Mailisa cho biết 2 vợ chồng bắt đầu theo đuổi thú chơi này từ năm 2017 với chiếc Lamborghini Aventador S và có nguyên tắc chỉ chọn hàng độc và đẹp.

Từ đó đến nay, Hoàng Kim Khánh thường xuất hiện cùng dàn xe sang trị giá hàng trăm tỷ đồng. Theo 24h, trong dàn xe này có những mẫu xe đắt đỏ như Koenigsegg Regera (gần 200 tỷ đồng), McLaren Senna (40 tỷ đồng), Lamborghini Aventador S (50 tỷ đồng), Ferrari 488 Pista Spider, Porsche 911 Turbo S, Aston Martin V8 Vantage, Morgan Plus Six,...

Vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh và dàn siêu xe (Ảnh: FBNV)

Ngày 12/11 vừa qua, trước thông tin dàn siêu xe đã được chuyển ra nước ngoài, Hoàng Kim Khánh đăng ảnh chụp màn hình từ camera an ninh ở gara ô tô trong biệt phủ để phủ nhận thông tin.

"Hết hồn đúng là miệng đời. Đang đi du hí cùng vợ yêu mà người ta đăng video dàn xe của vợ chồng Mai Khánh nối đuôi nhau chạy qua nước ngoài. Giật mình mở camera gara xe thấy các em yêu của anh vẫn nằm ngay hàng thẳng lối" - Hoàng Kim Khánh nói.

Hình ảnh chụp từ camera an ninh nhà Hoàng Kim Khánh ngày 12/11 vừa qua (Ảnh: FBNV)

Trước đó, dàn siêu xe thường xuất hiện trong các sự kiện khai trương chi nhánh, được xem như một công cụ để vợ chồng Mailisa thu hút sự chú ý của công chúng. Song cũng chính dàn siêu xe này từng vướng lùm xùm về pháp lý, theo Người lao động. Chẳng hạn như vào năm 2023, dàn xe này bị xử phạt hành chính vì vi phạm luật ATGT tại Đà Nẵng.

Vợ chồng Mailisa thường rầm rộ diễu hành dàn siêu xe trong các sự kiện để thu hút sự chú ý (Ảnh: FBNV)

