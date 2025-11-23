Ngắm cơ ngơi hàng nghìn tỷ của Tập đoàn Trung Thủy - gia đình chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo

Dự án gồm 3 tháp cao tầng trên diện tích hơn 8.000 m², từng được ví như “tòa tháp đôi Lancaster của bờ Tây Sài Gòn”. Dự án vướng pháp lý liên quan đến gần 1.300 m2 đất công do chủ đầu tư đã xây dựng tầng hầm khi chưa hoàn tất thủ tục. Hiện TP.HCM đang xem xét các phương án xử lý phần đất công để có thể tháo gỡ cho dự án, nhưng chưa có quyết định cho phép thi công trở lại toàn bộ công trình.