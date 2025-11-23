Vợ của tổng tài hot nhất Cách Em 1 Milimet: Chủ homestay to đùng ở Phú Thọ, yêu 60 ngày cưới luôn!

Cách Em 1 Milimet đang là phim Việt giờ vàng tiếp theo nhận về sự chú ý từ công chúng và hiển nhiên, cuộc sống đời thường của dàn diễn viên cũng được quan tâm. Một trong số đó Hà Việt Dũng - vai tổng tài Viễn.

Tổng tài Viễn (trái) trong Cách Em 1 Milimet

Hà Việt Dũng (sinh năm 1987) là người dân tộc Mường, quê Hòa Bình (nay là Phú Thọ). Vợ anh là Hà Thị Nhung (sinh năm 1993) - người dân tộc Thái và ở cùng quê với chồng.

Hà Thị Nhung từng theo học ngành Tổ chức sự kiện, khoa Văn hóa dân tộc, Đại học Văn hóa Hà Nội. Thời điểm còn đi học, những khoảnh khắc xinh đẹp của cô nữ sinh này cũng được chia sẻ trên MXH. Sau khi tốt nghiệp, Nhung về quê làm việc với mong muốn góp phần phát triển du lịch tại Mộc Châu và giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình.

Hà Thị Nhung - vợ Hà Việt Dũng từng là hot girl dân tộc Thái gây chú ý

Năm 2018, cặp đôi kết hôn chỉ sau 2 tháng tìm hiểu và yêu đương. Trong chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, vợ Hà Việt Dũng tiết lộ về chi tiết bất ngờ này: "Tôi và anh Dũng quen biết nhau qua sự kết nối của một người em trong làng. Ban đầu, cả hai chưa nói chuyện với nhau nhiều, cũng có gián đoạn một thời gian.

Tình cờ có lần tôi xem chương trình về anh Dũng và gia đình anh ấy thì thấy cảm động quá. Tôi mới chủ động nhắn tin cho anh và bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Anh Dũng là người dân tộc Mường, còn tôi là người dân tộc Thái. Thời điểm hai đứa quyết định đưa về nhà, hai nhà gặp nhau thì thấy chỉ có ngày đó là phù hợp nhất để cưới. Thế là hai vợ chồng gấp rút chuẩn bị đám cưới".

Trả lời Dân Việt, Nhung cho biết thêm: “Với thời gian tìm hiểu hơn 2 tháng, nhiều người sẽ cho rằng nó quá ngắn ngủi và chóng vánh để tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, trong hơn 2 tháng đó, chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Tôi nghĩ, mình đã đủ hiểu và đủ cả tình yêu để tiến tới cuộc sống lứa đôi” .

Ảnh cưới của Hà Việt Dũng và Hà Thị Nhung

Trong khi đó, Hà Việt Dũng cũng có những mô tả thú vị về vợ trên Dân Trí: “Nhung cá tính, độc lập, không ‘yểu điệu thục nữ’. Thậm chí trước khi cưới, cô ấy chủ động xuống nhà tôi trước, tôi thấy không sao cả (cười). Vợ kém tôi 6 tuổi nhưng cô ấy suy nghĩ chín chắn, là hậu phương vững chắc của tôi nên tôi luôn yên tâm mỗi lần đi quay phim xa nhà”.

Thời gian đầu - khi mới kết hôn, vợ chồng Hà Việt Dũng lập nghiệp ở Đà Nẵng song gặp nhiều khó khăn vì cả 2 còn trẻ, thiếu kinh nghiệm làm kinh doanh. Đến khi nam diễn viên tham gia bộ phim Bão ngầm, cả hai mới quyết định chuyển về lại Phú Thọ sinh sống từ đó đến nay. Tháng 11 vừa qua, vợ chồng Hà Việt Dũng đã khai trương một homestay hoành tráng ở quê.

Cơ ngơi mà vợ Hà Việt Dũng đang quản lý ở quê

Về việc về quê sống với vợ con - quyết định hơi khác biệt so với phần đông diễn viên, Hà Việt Dũng chia sẻ với VOV: “Khi quyết định sống ở quê, tôi có nhiều lý do. Lúc mới lập gia đình, hai vợ chồng chưa có điều kiện kinh tế, còn phải lo mưu sinh từng ngày. Vì vậy, chuyện mua một căn nhà ở Hà Nội khi đó gần như là không thể.

Bên cạnh đó, gia đình vợ tôi làm du lịch, nhà lại cách nhau không xa, nên tôi lên phụ bà và vợ làm du lịch. Công việc này cũng khá gần với lĩnh vực của tôi, tôi có cơ hội gặp gỡ khán giả, tiếp khách, giao lưu. Nhiều người biết đó là nhà của Hà Việt Dũng nên cũng ủng hộ, nhờ vậy mà công việc ở quê khá ổn.

Khi có dự án phim, tôi lên Hà Nội làm việc. Còn những lúc không có dự án, tôi vẫn có thể quay video, giao lưu với khán giả, bán hàng, livestream… Bây giờ làm gì cũng có thể làm từ xa, nên việc sống ở quê không làm tôi bị tách khỏi công việc hay khán giả” .

Hà Việt Dũng và vợ

Về con cái, cặp đôi đã có một bé gái đang học lớp 1. Vì con gái ngày một lớn, Hà Thị Nhung cũng nhắc khéo với chồng về chuyện đóng cảnh tình cảm trong phim.

Chia sẻ với VOV, Hà Việt Dũng tiết lộ: Vợ tôi cũng hỏi về kịch bản mỗi khi tôi nhận phim mới. Giờ con đã lớn nên cô ấy cũng khéo nhắc tôi hạn chế những vai có cảnh quá tình cảm. Vợ tôi cũng không phản đối hay khó khăn gì, chỉ nói tôi nên cân nhắc. Những cảnh quá bạo thì nên hạn chế một chút. Nghe vợ nói vậy, tôi cũng hiểu và cố gắng chọn những vai nhẹ nhàng hơn”.

(Tổng hợp)