"Vén màn" công ty MK SKINCARE của chồng Mailisa: Chỉ có 5 lao động, lợi nhuận hàng nghìn tỷ

Sau bị khởi tố và bắt tạm giam vì tội Buôn lậu vào ngày 21/11, vợ chồng Phan Thị Mai (thường gọi là Mailisa) và Hoàng Kim Khánh tiếp tục nhận về sự quan tâm từ dư luận. Theo cơ quan chức năng, vụ án xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan. Hoạt động buôn lậu của vợ chồng Mailisa và các đối tượng đã giúp thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng, chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo mà hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường.

Tính đến tối ngày 21/11, các sản phẩm vẫn được đăng bán bình thường trên website Mailisa.com (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Mailisa cùng với nhân viên trong hệ thống thường xuyên livestream bán mỹ phẩm, quảng bá trên Facebook và TikTok.

Theo Lao động, toàn bộ các mặt hàng từ kem dưỡng, kem trị nám, sữa rửa mặt, kem chống nắng, tẩy tế bào chết, dung dịch vệ sinh đến mặt nạ của Mailisa đều mang thương hiệu Doctor Magic.

Mailisa giới thiệu trên website rằng Doctor Magic là dòng sản phẩm được hệ thống nhập khẩu và phân phối chính ngạch, không qua bất kỳ trung gian hay đại lý nào và đã có phiếu công bố mỹ phẩm do cơ quan quản lý cấp. Sản phẩm được dán đầy đủ tem phụ, thể hiện rõ nơi sản xuất, đơn vị nhập khẩu, nhà phân phối và mã số giấy phép lưu hành mỹ phẩm.

Cũng theo nguồn tin này, dòng sản phẩm Doctor Magic được Mailisa nhập khẩu và phân phối thông qua Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK SKINCARE (gọi tắt là Công ty MK SKINCARE).

Một livestream bán sản phẩm Doctor Magic trên tài khoản Mailisa (Ảnh chụp màn hình)

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy Công ty MK SKINCARE được thành lập ngày 20/9/2017, người đại diện theo pháp luật là cá nhân Hoàng Kim Khánh. Trụ sở chính của công ty đặt tại K31, Khu Dân Cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, Phường Thới An, TP.HCM.

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế Bán buôn tân dược Bán buôn dụng cụ y tế: bông, băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm… Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thính….. Bán buôn trang thiết bị y tế.

Theo Lao động, MK SKINCARE có vốn điều lệ 10 tỷ đồng vào thời điểm thành lập. Theo dữ liệu trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, sau 8 năm hoạt động, chưa ghi nhận thay đổi về quy mô vốn. Về nhân sự, thông tin đăng ký thuế công bố đầu năm 2025 cho biết công ty có tổng cộng 5 lao động. Hiện ông Hoàng Kim Khánh vẫn đang là chủ sở hữu, tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Vợ chồng Mailisa trước khi bị bắt

Vào ngày 18/11 vừa qua, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) khuyến cáo đến người dân và các cơ sở kinh doanh về việc thận trọng khi sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK SKINCARE - thuộc sở hữu của chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa) nhập khẩu và công bố.

Theo Tuổi trẻ, Cục Quản lý dược thông tin đến thời điểm hiện nay, qua tra cứu nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra, chưa có phản ánh hay khiếu nại chính thức về chất lượng các sản phẩm này.

Tuy nhiên theo phản ảnh của cơ quan báo chí, một số sản phẩm có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, dễ gây hiểu lầm và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Do đó Cục Quản lý dược đã yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu kiểm tra 162 sản phẩm thuộc 3 nhãn hàng của Công ty MK SKINCARE đang lưu hành trên thị trường.

Trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm, cơ quan quản lý khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh thận trọng khi sử dụng sản phẩm.

