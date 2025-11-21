Mailisa - bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện vừa bị khởi tố là ai?

Mới đây, theo thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 07 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Trước đó vào ngày 13/11, lực lượng chức năng có mặt tại nhiều chi nhánh thuộc chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa - một trong những thương hiệu lớn trong ngành làm đẹp tại Việt Nam.

Mailisa là nickname của doanh nhân Phan Thị Mai, sinh năm 1975, đến từ Hà Tĩnh. Mailisa là nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp, là người sáng lập và điều hành chuỗi trung tâm thẩm mỹ cùng tên.

Vợ chồng Mailisa và Hoàng Kim Khánh

Mailisa thường khoe cuộc sống giàu có

Trên MXH, Mailisa ngoài được biết đến là doanh nhân còn làm người sáng tạo nội dung, sở hữu 2,2 triệu người theo dõi. Nhiều người bắt đầu biết đến Mailisa qua những đoạn clip được nhân viên hát chúc mừng sinh nhật "sếp em Mailisa".

Không chỉ đăng tải về công việc, Mailisa còn thường chia sẻ về cuộc sống gia đình trên MXH. Chồng của Mailisa tên Hoàng Kim Khánh, từng tốt nghiệp trường về kinh tế và làm việc trong lĩnh vực này. Hoàng Kim Khánh cũng được biết đến là một "tay chơi" siêu xe. sở hữu bộ sưu tập xe từng khiến nhiều người choáng ngợp.

Vợ chồng Mailisa - Hoàng Kim Khánh hoạt động có tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Các hệ thống kinh doanh của cả hai có ở nhiều nơi, đội ngũ nhân viên rộng. Theo giới thiệu từ doanh nghiệp, hệ thống Mailisa hiện cung cấp đa dạng dịch vụ làm đẹp như chăm sóc da, điều trị nám – mụn, phun xăm thẩm mỹ, triệt lông, trẻ hóa da bằng công nghệ cao, hướng đến nhóm khách hàng phổ thông và trung lưu.

Mailisa đầu tư sở hữu đất, xây dựng tòa nhà cao tầng nguy nga, sang trọng, tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở trung tâm các thành phố lớn.

Khác với nhiều cơ sở thẩm mỹ truyền thống, Mailisa sớm đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên mạng xã hội. Mailisa thường xuyên xuất hiện trong các video quảng cáo, livestream chia sẻ về làm đẹp, hay các clip thiện nguyện được lan tỏa trên Facebook, TikTok, YouTube.

Được biết, Mailisa cũng nhiều lần chia sẻ về tuổi thơ cơ cực, gặp nhiều khó khăn của mình. Lúc còn đi học, Mailisa làm thuê làm mướn như bán giày, bê tráp, cắt tóc để kiếm thêm thu nhập. Sau này, cô có cơ hội làm việc trong lĩnh vực sắc đẹp và bén duyên với nghề đến hiện tại.

Khi đã gây dựng được sự nghiệp ổn định, Mailisa về quê xây dựng một ngôi biệt thự hoành tráng cho mẹ. Bên cạnh đó, nữ doanh nhân này còn gây choáng khi tặng chồng dàn siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Dàn siêu xe "khủng" trăm tỷ của đại gia ngành thẩm mỹ mừng tiệc cuối năm

Song, trước khi bị khởi tố, Mailisa không ít lần vướng tranh cãi về chất lượng dịch vụ và quảng cáo trên mạng xã hội. Một số khách hàng phản ánh kết quả làm đẹp không như mong muốn, trong khi phía Mailisa nhiều lần khẳng định luôn tuân thủ quy trình, có đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và sử dụng công nghệ đạt chuẩn.

