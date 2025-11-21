Đôi tai cũng không "cứu nổi" Hà Siêu Liên vì đặc điểm này trên gương mặt?

Hà Siêu Liên là con gái thứ 2 của Vua sòng bài Macau và người vợ thứ 3 Trần Uyển Trân. Cô cũng được đánh giá là thiên kim tiểu thư xinh đẹp nhất trong gia tộc họ Hà.

Hà Siêu Liên.

Vì là con của Vua sòng bài Macau nên từ khi ra đời, cô đã được dư luận đặc biệt quan tâm. Những năm trở lại đây, ái nữ này còn nhận về nhiều sự quan tâm trên truyền thông lẫn mạng xã hội về những ồn ào với chồng - Đậu Kiêu; mặc cho cả hai đã lên tiếng phủ nhận chuyện "đường ai nấy đi".

Từ đó, xuất thân và cuộc sống hiện tại của cặp vợ chồng này cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Nhiều người xuýt xoa trước cuộc sống giàu từ trong "trứng nước" của Hà Siêu Liên và những nỗ lực (tự thân) để có cuộc sống sang chảnh, xa hoa như hiện tại. Hà Siêu Liên từng có một phát ngôn gây chú ý, phần nào nói lên bản lĩnh cá nhân: “Tiền trong nhà tôi, không phải của tôi. Tôi phải tự kiếm tiền, thì đó mới là tiền của mình.”

Không chỉ trong lời nói và hành động, vẻ ngoài của Hà Siêu Liên cũng được cho là điềm báo trước số mệnh, nói lên số phận cuộc đời mà chính ái nữ này cũng không thể lường trước. Trong bài viết "vẻ ngoài giàu có của Hà Siêu Liên nói lên tất cả" được đăng tải trên Sina, chỉ ra loạt đặc điểm về nhân tướng học - phần nào phản ánh tính cách, cách cô suy nghĩ/phản ứng trước những vấn đề trong cuộc sống.

Điều nhìn rõ và ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của ái nữ nhà họ Hà được nhắc tới đầu tiên chính là đôi tai. Một chi tiết mà ai cũng thấy rõ trong những tấm hình mà Hà Siêu Liên đăng tải lên mạng xã hội chính là tai cao hơn lông mày - dấu hiệu của trí tuệ, sự nhạy bén và dễ gặp quý nhân giúp đỡ.

Đôi tai của Hà Siêu Liên.

Người có tai cao thường được cho là sở hữu trí tuệ nhanh nhạy, khả năng phán đoán tốt và dễ gặp quý nhân hỗ trợ. Đây là một “tướng phúc khí” - không chỉ giúp ghi điểm trong công việc, mà còn có thể mang lại sự may mắn về các mối quan hệ xã hội và cơ hội thăng tiến. Với Hà Siêu Liên, đặc điểm này phần nào lý giải sự độc lập, sự tỉnh táo khi đối diện tin đồn hôn nhân hay sức ép từ dòng họ nổi tiếng.

Ngay sau đôi tai là gò má - điểm “quyết định khí chất” và ảnh hưởng trực tiếp tới đường tình duyên. Gò má của Hà Siêu Liên có phần hơi cao, sắc và rõ khối - kiểu tướng thường xuất hiện ở những người có bản lĩnh mạnh mẽ, tự chủ và không dễ bị chi phối.

Chưa dừng lại ở đó, đôi mắt của Hà Siêu Liên mang nét sắc sảo rất riêng như ánh nhìn sâu, dài và đuôi mắt hơi xếch nhẹ. Đây là dấu hiệu của người phụ nữ quyết đoán, thông minh, sống có nguyên tắc và biết nhìn xa trông rộng. Trong công việc, nó thể hiện tham vọng và khả năng chịu áp lực; trong gia đình hào môn, nó cho thấy cô không phải dạng “tiểu thư nép sau người khác”.

Theo nhân tướng học, kiểu mắt dài, đuôi hơi xếch còn thường gắn với tình duyên nhiều trắc trở: người mang nét này dễ thu hút người khác, nhưng vì mạnh tính, cảnh giác và có cái tôi rõ rệt nên mối quan hệ thường khó duy trì ổn định, dễ xảy ra va chạm với bạn đời nếu không hợp tính. Nhiều độc giả Trung Quốc vì thế liên hệ đặc điểm này với những ồn ào xoay quanh hôn nhân Hà Siêu Liên – Đậu Kiêu, dù cả hai đã nhiều lần phủ nhận rạn nứt.

Ái nữ nhà họ Hà và chồng thường xuyên vướng ồn ào trong chuyện tình yêu, hôn nhân.

Bên cạnh tai và gò má, các đường nét khác trên gương mặt cũng góp phần định hình khí chất của ái nữ nhà họ Hà. Sống mũi thẳng, thon thể hiện tư duy rõ ràng, làm việc có kế hoạch và theo đuổi sự chỉn chu.

Đôi mắt dài, mí rõ và ánh nhìn sắc cho thấy khả năng quan sát tinh tế và sự tỉnh táo khi đối diện rủi ro - điều thể hiện rõ trong cách cô xuất hiện trước truyền thông: hạn chế bộc lộ cảm xúc tiêu cực, kiểm soát hình ảnh một cách chặt chẽ.

Chưa dừng lại ở đó, một đặc điểm ở vẻ ngoài của Hà Siêu Liên cũng được nhiều người nhắc đến, toát ra khi chất hào môn, tiểu thư của cô đó là tấm lưng.

Tấm lưng của Hà Siêu Liên.

Trong quan niệm nhân tướng, lưng đại diện cho phúc khí và nền tảng gia đình: lưng càng thẳng, vai càng vững thì nền tảng phía sau càng mạnh. Vì vậy, những khoảnh khắc Hà Siêu Liên xoay lưng trước ống kính - bóng lưng thẳng, vai mở, thần thái nhẹ nhàng nhưng có lực – không chỉ được khen đẹp mà còn được xem như một “tín hiệu tiểu thư”, gần như là minh chứng thầm lặng cho thân phận hào môn.

Theo truyền thông Trung Quốc, các yếu tố ngoại hình khác như gương mặt sáng, da đẹp, tay thon, dáng đứng chỉnh chu hay thần thái điềm đạm… đều nằm trong nhóm “tướng vượng khí” - kiểu tướng dễ gặp cuộc sống sung túc, nhiều tài lộc và dễ gặp quý nhân trợ giúp.

Phong cách thời trang tối giản nhưng sang trọng của Hà Siêu Liên cũng củng cố hình ảnh “giàu từ trong trứng nước”, không cần phô trương vẫn toát ra vẻ đắt giá.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Nguồn: Sohu, Sina.