Đôi tai chỉ muốn giấu kín của Phạm Băng Băng là điềm báo trước số mệnh

Trong nhân tướng học, tai được xem là bộ phận quan trọng, phản ánh vận mệnh, sức khỏe, sự nghiệp của mỗi người. Một đôi tai đầy đặn, có lỗ tai rõ ràng thường được coi là dấu hiệu may mắn, trong khi tai nhọn, sát cổ hay không có lỗ lại mang ý nghĩa khác. Nhắc tới vấn đề này, nhiều người nhớ ngay tới Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng là ngôi sao hoa ngữ nổi tiếng.

Sao nữ sở hữu gương mặt gần như hoàn hảo, song có một điểm cô thú nhận bản thân không hài lòng đó là đôi tai. Thậm chí, không khó để nhận ra sao nữ này muốn giấu kín, che đi đặc điểm không hài lòng này trên gương mặt. Bởi thế, hầu hết trong những tấm hình tự đăng tải, Phạm Băng Băng cũng thường lựa chọn góc mặt, hoặc xõa tóc để không lộ tai. Còn khi dự sự kiện, sao nữ này cũng thường "ẩn tai" bằng cách đeo khuyên tai lớn hoặc không vén tóc.

Trong bài viết "Hai khuyết điểm lớn trên khuôn mặt Phạm Băng Băng, đọc xong thấy tiếc" được đăng tải trên Sina, chỉ ra rằng sao nữ này có đôi tai dơi - với những đặc điểm nổi bật như tai ép sát cổ và đầu, đỉnh nhọn và xếch lên, không có dái tai.

Đôi tai của Phạm Băng Băng.

Điều này trong nhân tướng học được xem là điều không tốt. "Người sở hữu tai dạng này thường thiếu kiên nhẫn, hay suy nghĩ nhiều nhưng hành động ít, thích hỏi han và đôi khi lời ra tiếng vào, dễ vướng thị phi.

Không có dái tai, tính bướng bỉnh, hay dính vào chuyện thị phi. Trừ khi không nổi tiếng; càng nổi tiếng, địa vị càng cao thì thị phi càng nhiều" , tờ Sina bình luận.

Liên hệ với cuộc đời Phạm Băng Băng, điều này phần nào giải thích những thăng trầm trong sự nghiệp. Cụ thể, vào năm 2018, khi đang đứng trên vị trí minh tinh hàng đầu Trung Quốc, cô bị điều tra, xử phạt vì trốn thuế. Bê bối khiến ngôi sao hạng A này "từ đỉnh cao xuống vực sâu", như cô nhìn nhận. Tại Liên hoan phim quốc tế Berlin (Đức) năm 2023, diễn viên nói khi rơi xuống, cô học cách nhẫn nại, kiên trì, dần dần trèo lên thay vì chấp nhận buông xuôi.

Trong các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phạm Băng Băng thường vén tóc, khi dự sự kiện thường mang hoa tai che kín.

Ngoài đôi tai, các đặc điểm khác trên gương mặt của Phạm Băng Băng được nhân tướng học đánh giá cao.

Trán cô tròn đầy, cao, biểu thị trí tuệ, khả năng hoạch định và cơ hội thăng tiến, phần nào bù khuyết cho khiếm khuyết tai.

Mũi cao, sống mũi rõ nhưng hơi nhọn, phản ánh tính cách tự tin, quyết đoán, chú trọng danh tiếng và địa vị.

Tổng thể, tai kết hợp với trán và mũi cho thấy Băng Băng là người sáng tạo, tự lập, nhưng khi danh tiếng tăng cao, dễ gặp thị phi, rắc rối trong quan hệ xã hội. Những đặc điểm này lý giải phần nào cách cô vượt qua khó khăn, tái xuất showbiz và giữ sức hút quốc tế.

Song, trên thực tế, nhân tướng học chỉ là một phần thông tin về tính cách, xu hướng và thậm chí là cách người khác nhìn nhận bạn. Nhưng cuộc sống thật sự không chỉ dựa vào những dấu hiệu trên khuôn mặt hay cơ thể. Vận mệnh cuối cùng vẫn nằm ở hành động bạn chọn, thái độ bạn giữ và nỗ lực bạn bỏ ra mỗi ngày. Một người có tai hay trán “không hoàn hảo” vẫn có thể gặt hái thành công, một người sở hữu tất cả các dấu hiệu may mắn cũng có thể lạc lối nếu thiếu kiên trì và bản lĩnh.

Hiện tại, Phạm Băng Băng đang từng bước tái xuất trên thị trường quốc tế, tham gia các bộ phim đa ngôn ngữ, phát triển thương hiệu mỹ phẩm và đảm nhận các vai trò đại sứ. Nhiều năm qua, cô bị hạn chế hoạt động trong lĩnh vực giải trí Trung Quốc, không đóng phim nội địa, song vẫn đạt một số thành tựu trong kinh doanh. Cô thừa nhận nỗi đau khi không được đóng phim, nhưng xem đó là cơ hội để suy nghĩ nghiêm túc về quãng đời tiếp theo.

Diễn viên tìm cơ hội đóng phim ở nước ngoài. Trên trang cá nhân, cô từng viết : “Ai cũng vậy, người bạn có thể dựa vào cả đời chỉ có bạn mà thôi. Tôi thà vất vả khổ sở cũng phải nắm quyền chủ động trong tay.”

Sinh ra tại Sơn Đông, Trung Quốc, đóng phim từ 1996 và nổi tiếng với vai Kim Tỏa trong Hoàn Châu cách cách (1998), Phạm Băng Băng tạo dựng vị trí “Nữ hoàng giải trí”. Nhiều năm liền, cô là nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Trung Quốc.

Nguồn: Sina, QQ.