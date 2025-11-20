BTV Thời sự của VTV không sử dụng tên thật trên sóng truyền hình là ai?

Khánh Trang là một trong những BTV quen thuộc của chương trình Thời sự 19h trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cô là BTV hiếm hoi không dùng tên thật khi dẫn chương trình trên sóng truyền hình.

BTV Khánh Trang dẫn chương trình Thời sự 19h của VTV.

Thực tế, nữ BTV sinh năm 1984 tại Nghệ An có tên đầy đủ là Trần Minh Trang, nhưng trên VTV, cô được biết đến với tên Khánh Trang. Theo nhiều khán giả, việc đổi tên này nhằm tránh nhầm lẫn với một BTV khác cũng tên Minh Trang cũng đang dẫn chương trình “Thời sự 19h”.

Khánh Trang được yêu mến nhờ lối dẫn chuyên nghiệp, giọng nói truyền cảm và hình ảnh thanh lịch, duyên dáng. Nét đẹp dịu dàng, phảng phất hình ảnh thiếu nữ Hà Thành xưa, cùng phong cách dẫn nhẹ nhàng, tinh tế, giúp Khánh Trang tạo ấn tượng khó quên với người xem.

Trong một bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, cô từng nhận nhiều lời khen về ngoại hình, thậm chí có người nhận xét cô giống nữ diễn viên Bảo Thanh . Khánh Trang cho biết cô vui và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của khán giả, không ngại bị so sánh.

Khánh Trang là BTV hiếm hoi không sử dụng tên thật trên sóng truyền hình.

Nữ BTV đến với nghề truyền hình tình cờ. Cô tốt nghiệp ngành Quản trị Du lịch – Khách sạn, Đại học Ngoại thương. Năm 2005, vượt qua gần 1.000 thí sinh trong cuộc thi tuyển “Người dẫn chương trình truyền hình” do Đài Hà Nội tổ chức, cô chính thức bước chân vào lĩnh vực truyền hình.

Trong 8 năm làm việc tại Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội (2005-2013), Khánh Trang từng trải qua nhiều vị trí từ phóng viên, biên tập viên đến tổ chức sản xuất. Cô tham gia sản xuất và dẫn các chương trình đa dạng về chính luận, văn hóa – xã hội, thể thao, truyền hình thực tế.

Năm 2014, Khánh Trang chuyển sang VTV, bắt đầu dẫn “Chào buổi sáng” trên VTV1 – bản tin đòi hỏi lịch làm việc khắc nghiệt, thức dậy từ 4h sáng để lên sóng lúc 6h. Dù vất vả, đây là bước đệm giúp cô làm quen môi trường chuyên nghiệp và chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn.

Khánh Trang từng kể về cơ duyên trở thành BTV: “Rất tình cờ. Ngày đó, trở thành người dẫn chương trình truyền hình là sự ngưỡng mộ lớn lao. Tôi thần tượng chị Diễm Quỳnh và mơ một lúc nào đó mình cũng cầm mic nói trước hàng triệu khán giả".

Ngày 2/2/2017, cô trở thành BTV dẫn bản tin Thời sự 19h, thay thế các BTV kỳ cựu và nhanh chóng được khán giả đón nhận. Năm 2019, Khánh Trang được đề cử giải Ấn tượng VTV ở hạng mục Dẫn chương trình ấn tượng.

Khánh Trang từng chia sẻ về sự khác biệt giữa các bản tin: “Chào buổi sáng cần sự tươi mới để bắt đầu một ngày làm việc, còn Thời sự 19h cần sự chỉn chu, đằm thắm và có chừng mực” . Phong cách dẫn của cô nhấn mạnh sự nhẹ nhàng, tinh tế, truyền cảm, kết hợp với giọng nói rõ ràng, gần gũi.

Ngoài công việc BTV, Khánh Trang còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Ngoài công việc tại VTV, Khánh Trang còn là bà chủ một cửa hàng thời trang với thương hiệu riêng. Tuy sở hữu nhan sắc xinh đẹp và gu thời trang nữ tính, thanh lịch. Nữ BTV cũng nổi tiếng với sở thích cắm hoa, thường khoe những bình hoa xinh xắn do tự tay mình cắm trên mạng xã hội.

Khánh Trang đang là mẹ của bé gái tên Khánh Chi, cô luôn cố gắng cân bằng giữa sự nghiệp và chăm sóc con cái. Cô tự nhận bản thân không hoàn hảo nhưng luôn có trách nhiệm với gia đình, coi việc cân bằng giữa công việc và gia đình là ưu tiên hàng đầu.