Bí ẩn nghề xin lỗi chuyên nghiệp: Dịch vụ không tưởng, thay mặt chồng hẹn gặp vợ 23 lần để "xin lỗi hộ"

Nghề nghiệp tưởng chừng như vô lý này đã âm thầm phát triển giữa chốn đô thị phồn hoa của thế kỷ 21, trở thành một góc nhìn độc đáo để quan sát các mối quan hệ giữa người với người hiện đại.

Khi "lời xin lỗi " trở thành một dịch vụ

Năm 2004, sau khi hòa giải mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp, ông Dương ở Đại Liên bỗng nảy ra một ý tưởng: Nếu ai cũng ngại xin lỗi, tại sao không khởi nghiệp một công ty chuyên xin lỗi thay người khác? Dịch vụ xin lỗi của ông có giá từ hàng trăm đến hàng ngàn nhân dân tệ, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của mâu thuẫn. Ý tưởng này nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, và những người hành nghề như Cao Thục Đông ở Tây An và Tiêu Hiệp ở Thái Nguyên lần lượt xuất hiện, thậm chí còn xuất hiện cả chuỗi "công ty xin lỗi" .

Công việc của những người môi giới xin lỗi chuyên nghiệp không chỉ đơn thuần là nói "Tôi xin lỗi". Họ cần phải hành động như những "thám tử cảm xúc", thấu hiểu sâu sắc những góc khuất của xung đột. Cao Thục Đông đã từng đi lại giữa hai gia đình của một cặp vợ chồng 23 lần để hòa giải xung đột, cuối cùng giải quyết những bất bình của họ thông qua "thư gia đình". Mô hình làm việc này tương tự như tư vấn tâm lý, nhưng nhấn mạnh hơn vào hành động. Họ không chỉ phân tích vấn đề mà còn thiết kế kế hoạch xin lỗi, và thậm chí còn đích thân đến gặp cặp đôi để xin lỗi.

Mật mã tâm lý đằng sau lời xin lỗi

Tại sao người ta lại trả tiền để xin lỗi? Các nhà tâm lý học xã hội chỉ ra rằng điều này có liên quan mật thiết đến "văn hóa thể diện" của người Trung Quốc. Theo quan niệm truyền thống, xin lỗi được coi là "cúi đầu và thừa nhận thất bại", điều này có thể làm tổn hại đến phẩm giá cá nhân. Những người xin lỗi chuyên nghiệp đóng vai trò như một "tấm đệm cảm xúc", giữ thể diện cho khách hàng trong khi vẫn thể hiện sự chân thành.

Trong cuốn sách "Sức mạnh của lời xin lỗi", nhà tâm lý học người Mỹ Alan Lazar lập luận rằng một lời xin lỗi hiệu quả cần ba yếu tố: thừa nhận sai lầm, bày tỏ sự hối hận và đề nghị bồi thường. Các chuyên gia xin lỗi chuyên nghiệp rất am hiểu nguyên tắc này. Ví dụ, khi hòa giải tranh chấp doanh nghiệp, Cao Thục Đông khuyên khách hàng không chỉ xin lỗi mà còn đưa ra các biện pháp cải thiện cụ thể, chẳng hạn như điều chỉnh kế hoạch hợp tác hoặc bồi thường thiệt hại. Lời xin lỗi "giải thích dựa trên cam kết" này hiệu quả hơn 47% trong việc khắc phục thiệt hại so với một lời xin lỗi đơn thuần bằng lời nói.

Lời xin lỗi có thể bán được không?

Sự xuất hiện của các chuyên viên xin lỗi chuyên nghiệp đã gây ra tranh cãi về mặt đạo đức. Một số người cho rằng xin lỗi là nghĩa vụ đạo đức cá nhân, và việc ủy thác cho người khác là trốn tránh trách nhiệm. Năm 2024, sau khi một nhân viên tuyển dụng tại một công ty ở Phật Sơn bị phanh phui vì lăng mạ người tìm việc, nỗ lực của công ty nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng thông qua quản lý khủng hoảng bằng cách thuê một chuyên viên xin lỗi chuyên nghiệp đã thất bại. Điều này chứng minh rằng hiệu quả của một lời xin lỗi chuyên nghiệp phụ thuộc vào sự chân thành của khách hàng, chứ không phải hình thức xin lỗi.

Tuy nhiên, những người ủng hộ cho rằng những người cung cấp dịch vụ xin lỗi chuyên nghiệp đáp ứng một nhu cầu xã hội. Một khảo sát của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho thấy 76% số người được hỏi đã bỏ lỡ cơ hội xin lỗi vì họ quá xấu hổ. Những người cung cấp dịch vụ xin lỗi chuyên nghiệp cung cấp một "mạng lưới an toàn", dành cho những người không thể tự mình xin lỗi do tính cách hướng nội, rào cản giao tiếp hoặc xung đột leo thang cơ hội để sửa chữa.

Khi sự phân công lao động trong xã hội ngày càng chuyên môn hóa, các đại lý xin lỗi chuyên nghiệp đang phát triển theo hướng chuyên môn hóa. Công ty Cao Thục Đông có trụ sở tại Tây An đã tập hợp một đội ngũ bao gồm các chuyên gia tư vấn tâm lý và chuyên gia pháp lý, mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực như quan hệ công chúng khủng hoảng doanh nghiệp và hòa giải tranh chấp xuyên biên giới. Năm 2024, khi một tập đoàn đa quốc gia phải đối mặt với các cuộc biểu tình của người tiêu dùng do vấn đề chất lượng sản phẩm, đội ngũ của Cao Thục Đông đã giúp công ty xây dựng lại niềm tin thông qua việc kết hợp tổ chức họp báo xin lỗi và bồi thường vì lợi ích công cộng .

Tại Nhật Bản, các dịch vụ xin lỗi chuyên nghiệp thậm chí còn tạo ra một mô hình mới mang tên "bí ẩn nhập vai xin lỗi ", cho phép khách hàng rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong môi trường ảo bằng cách mô phỏng các tình huống xin lỗi thông qua nhập vai. Mô hình sáng tạo này đang được các chuyên gia ở Trung Quốc áp dụng. Một công ty xin lỗi ở Thâm Quyến đã ra mắt dịch vụ "phòng thí nghiệm cảm xúc", sử dụng công nghệ VR để tái tạo các tình huống xung đột và giúp khách hàng phát triển các chiến lược xin lỗi được cá nhân hóa.

Lời xin lỗi là cầu nối để kết nối lại

Sự tồn tại của các nhà môi giới xin lỗi chuyên nghiệp về cơ bản là một giải pháp cho những khó khăn trong các mối quan hệ giữa người với người hiện đại. Trong nhịp sống đô thị hối hả, con người thường bỏ bê việc giao tiếp cảm xúc do bận rộn và bỏ lỡ cơ hội hòa giải vì giữ thể diện. Các nhà môi giới xin lỗi chuyên nghiệp hoạt động như những "người đưa tin cảm xúc" , truyền tải những lời xin lỗi bị kìm nén đến đối phương.

Khi nhìn thế giới từ góc nhìn của một người xin lỗi chuyên nghiệp, chúng ta khám phá ra sức mạnh to lớn ẩn chứa trong ba từ "Tôi xin lỗi". Nó không chỉ là sự thừa nhận sai lầm, mà còn là sự tôn trọng nhân loại. Trong thời đại đầy rẫy những hiểu lầm và xung đột này, những người biện hộ chuyên nghiệp chứng minh bằng hành động của mình rằng lòng dũng cảm thực sự không phải là không bao giờ phạm sai lầm, mà là dám đối mặt với lỗi lầm và nỗ lực sửa chữa.

Theo Baidu