Chàng trai 30 tuổi bỏ phố về quê, xây biệt thự 760 m2 cho bố mẹ dưỡng già: Không cần kiếm đủ tiền mới chọn được cách sống

Trở về quê gây dựng giấc mơ, dừng chân để tìm lại cảm giác thuộc về

Ngày 27/5/2025, mạng xã hội Trung Quốc rộ tin về câu chuyện của Bồ Đào, một chàng trai 30 tuổi sống tại tỉnh Hồ Nam. Năm 2020, anh quyết định rời bỏ cuộc sống thành thị và dựa vào kiến thức xây dựng tự học trong suốt nhiều năm để tự tay dựng nên một ngôi nhà dưỡng lão 3 tầng rộng hơn 760 m² cho bố mẹ và cho chính mình.

Trọn cảnh căn nhà 3 tầng được xây ở quê do chính Bồ Đào thiết kế

Bồ Đào rời nhà đi học rồi đi làm trong suốt gần 20 năm, từ thời còn là học sinh, đến những năm làm việc rồi khởi nghiệp tại Thâm Quyến. Dù từng tận hưởng cuộc sống đô thị sôi động, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa nơi đất khách quê người.

Đầu năm 2020, bố mẹ anh bày tỏ mong muốn trở lại quê hương sinh sống. Đúng lúc đó, việc kinh doanh của Bồ Đào cũng đang gặp khó khăn, anh rơi vào giai đoạn hoang mang. Anh quyết định gác lại mọi việc, bắt tay vào xây dựng một căn nhà dưỡng già cho bố mẹ và gia đình.

Tổ ấm được dựng nên giữa thiên nhiên

Xây dựng từng là ước mơ thuở nhỏ của Bồ Đào. Ngay từ thời đại học, anh đã tự tìm tài liệu học vẽ kiến trúc, từ những bản phác thảo vụng về đến các thiết kế hoàn chỉnh, tích lũy kiến thức suốt 5–6 năm. Năm 2020, anh bắt đầu thi công ngôi nhà mơ ước của gia đình. Sau nhiều năm xây dựng, công trình hoàn thiện, gia đình dọn vào nhà mới trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Ngôi nhà nằm trên triền dốc ở Hồ Nam, gồm 3 tầng với tổng diện tích hơn 760 m², được thiết kế theo ý tưởng “hòa làm một với thiên nhiên”.

Căn nhà hiện đại với thiết kế gần gũi với thiên nhiên

Tầng một gồm phòng ngủ của bố mẹ, phòng khách và phòng ăn được thiết kế nâng cốt, cùng hai khu bếp. Tầng hầm được cải tạo thành xưởng mộc cho các dự án thủ công của Bồ Đào. Tầng hai là phòng ngủ và phòng làm việc, thông ra một thảm cỏ rộng lớn bên ngoài. Cuối cùng là tầng ba dành cho em gái và hai phòng khách; từ tầng này có lối đi thông thẳng ra sườn núi phía sau. Khoảng núi sau nhà trở thành khu vườn thử nghiệm của cả gia đình, ở đó họ trồng hoa, cây xanh và các cây ăn quả theo sở thích.

Ngoài ra, để khắc phục tình trạng thiếu sáng, Bồ Đào còn thiết kế hai giếng trời: Một giếng trời đặt giữa trung tâm ngôi nhà, kết hợp cầu thang xoắn bất quy tắc cao xuyên 3 tầng, giúp ánh sáng tự nhiên tràn đều khắp không gian. Giếng trời thứ hai nằm sát sườn núi phía sau, bố trí thêm bàn dài và bể nước. Mùa hè, cả gia đình có thể ăn uống, làm việc tại đây, vừa ngâm chân trong làn nước mát vừa tận hưởng khí trời tự nhiên.

Mùa hè cả gia đình có thể vừa ngâm chân vừa tận hưởng không khí tự nhiên ở đây

Hai mặt nhà lắp cửa kính trượt sát sàn, tạo độ thoáng tối đa. Nhờ đó, ngôi nhà gần như không cần lắp lưới chống côn trùng. Vào mùa hè chỉ cần mở toàn bộ cửa là gió trời thổi vào đủ mát mẻ.

Không gian ngoài trời của tầng một được quy hoạch thành khu vườn phủ đầy hoa hồng leo. Lớp cây xanh này vừa tạo sự riêng tư, vừa che bớt những căn nhà cũ trong thôn, chỉ giữ lại tầm nhìn hướng ra dãy núi phía xa.

Khu vườn trồng đầy hoa hồng leo

Ngoài ra, Bồ Đào còn xây một nhà chòi bán kín và một hang nhỏ nhân tạo. Nơi này trở thành điểm tụ họp của hàng xóm, đồng thời là chỗ trú mưa lý tưởng vào những ngày thời tiết xấu.

Căn chòi nhỏ trở thành nơi tụ tập của mọi người trong xóm

Bồ Đào đã hoàn toàn tự mày mò học hỏi gần như mọi thứ trong quá trình xây dựng ngôi nhà. Vật liệu xây dựng chủ yếu là các chất liệu sẵn có tại địa phương như tre, đá mài, chỉ riêng hệ cửa kính là dùng loại cao cấp có khả năng cách nhiệt tốt. Nhờ hệ thống lối đi được thiết kế linh hoạt, ngôi nhà có thêm sự sinh động và gắn kết.

Đội thi công đều là người trong thôn. Nhiều hạng mục được Bồ Đào dựng mô phỏng trên máy tính trước, rồi thảo luận với các thợ, thử nghiệm và điều chỉnh từng bước. Riêng cầu thang xoắn ở giếng trời trung tâm phải tháo ra lắp lại đến ba, bốn lần mới đạt đúng thiết kế mong muốn.

Người nhà có thể dễ dàng gặp nhau khi di chuyển giữa các tầng

Trong suốt quá trình xây nhà, anh không ít lần đối mặt với nghi ngờ của mọi người. Bồ Đào cũng từng sợ hãi khi dốc hết toàn bộ tiền bạc vào dự án, nhưng anh cũng kiên định: “Nếu không xây được đúng điều mình muốn, mọi thứ đều vô nghĩa.” Chính sự bền bỉ ấy giúp anh vượt qua mọi thách thức. Đáng nói hơn, các giải pháp xây dựng mới mà anh thử nghiệm nay đã được thợ trong thôn học hỏi và áp dụng, trở thành kinh nghiệm quý trong cộng đồng.

Lối sống mới và giá trị của sự kiên định

Sau khi ngôi nhà hoàn thiện, Bồ Đào đã sống tại đây hơn 3 năm. Ngôi nhà hiện không chỉ là tổ ấm ấm áp của gia đình, mà còn thu hút nhiều bạn bè từ thành phố tìm đến để tận hưởng không gian yên bình.

Khu cảnh bình yên của căn nhà thu hút nhiều bạn bè ở thành phố tới thăm

Bồ Đào xúc động chia sẻ, nhịp sống vội vã khiến con người dễ quên mất những điều đẹp đẽ xung quanh. Sau khi trở về quê, ký ức tuổi thơ và vẻ đẹp thiên nhiên lại trỗi dậy, trở thành động lực để anh tiếp tục bước đi.

Ngày nay, quan niệm sống của Bồ Đào cũng đã thay đổi: “Trước đây tôi nghĩ phải kiếm đủ tiền mới chọn được cách sống. Giờ tôi hiểu, hãy xác định lối sống lý tưởng trước, rồi kiếm tiền nuôi dưỡng nó thì mọi thứ sẽ khác hẳn.”

Ở quê, chi phí để sinh hoạt thoải mái, thấp hơn rất nhiều so với ở thành phố. Anh cho rằng cuộc sống không cần đo bằng KPI hay tiền bạ. Việc mua hoa cho gia đình, nấu một món ăn cũng là một phần của lối sống lý tưởng, khiến những khó khăn và cảm xúc tiêu cực không còn là vấn đề lớn.

Theo Weibo