Trời càng lạnh, 3 con giáp này càng gặp may

Mùa đông thường gợi cảm giác co ro, muốn ở yên trong chăn ấm, nhưng với một vài con giáp, đây lại là giai đoạn “lội ngược dòng”. Khi người khác than mệt, than chậm, họ lại lặng lẽ tăng tốc, chốt đơn, chốt hợp đồng, xử lý những việc dang dở từ đầu năm. Nhất là từ lúc gió lạnh tràn về, không khí cuối năm rộn ràng, 3 con giáp dưới đây càng dễ gặp quý nhân, công việc hanh thông, tiền bạc có cơ hội rủng rỉnh hơn.

Tất nhiên, vận may chỉ thật sự đến với người biết chủ động, dám thay đổi và không ngại bắt đầu lại. Nếu bạn thuộc một trong 3 con giáp này, hãy xem mình có đang đứng đúng “vùng thuận lợi” của cuộc đời hay chưa.

1. Tuổi Hợi: Càng sát Tết càng dễ “gỡ kèo”, xoay chuyển tình thế

Với người tuổi Hợi, mùa đông không chỉ là thời gian ăn ngon, ngủ kỹ, mà còn là lúc vận trình bắt đầu “đổi màu”. Suốt cả năm có thể bạn đã trải qua kha khá chuyện mệt mỏi: công việc trục trặc, kế hoạch chậm hơn dự tính, tiền vào thì ít mà việc chi ra thì lúc nào cũng dồn dập. Nhưng trời càng lạnh, tuổi Hợi càng dễ gặp may – kiểu may mắn đến từ sự kiên trì chứ không phải bỗng nhiên rơi xuống.

Cuối năm là lúc các mối quan hệ cũ quay trở lại: bạn học cũ, đồng nghiệp cũ, khách hàng cũ… Một cuộc hẹn café, một tin nhắn hỏi thăm vu vơ cũng có thể trở thành cơ hội làm ăn mới. Người tuổi Hợi vốn hiền lành, biết giữ chữ tín, nên người ta có xu hướng “chọn mặt gửi vàng” vào đúng giai đoạn nước rút.

Về công việc, nếu bạn đang làm công sở, đây là thời điểm dễ được giao thêm việc, nghe thì mệt nhưng thật ra lại là cơ hội để thể hiện. Làm tốt bây giờ, bước sang năm mới rất dễ được đánh giá, thưởng Tết, tăng lương hoặc ít nhất cũng “nằm trong tầm ngắm” cho những vị trí tốt hơn.

Về tài chính, tuổi Hợi đừng ngại nhận thêm việc tay trái, miễn là không quá sức. Mùa đông là mùa mua sắm, dịp cuối năm là mùa khuyến mãi, thời trang, đồ gia dụng, đồ trang trí nhà cửa… đều dễ bán. Chỉ cần khéo léo nắm bắt xu hướng, chịu khó một chút, thu nhập có thể “dày” hơn trông thấy.

Lời nhắn cho tuổi Hợi: Đừng nghĩ mình chỉ hợp hưởng thụ. Chính sự hiền, bền và không bon chen quá đà của bạn lại là “vốn liếng” để người khác tin tưởng. Trời càng lạnh, càng nên bước ra khỏi vùng an toàn một chút, mở lòng với cơ hội mới, bạn sẽ thấy mình không hề “đen đủi” như từng nghĩ.

2. Tuổi Tý: Cuối năm là mùa bứt tốc, càng làm càng gặp đúng người, đúng việc

Người tuổi Tý có một điểm mạnh rất rõ: đầu óc nhanh nhạy, làm việc không ngại khó, ngại sửa. Có thể trong năm, bạn đã thử nhiều hướng khác nhau, có cái hợp, có cái không. Nhưng chính mùa lạnh mới là lúc những gì bạn đã gây dựng từ từ “chín muồi”.

Càng về cuối năm, tuổi Tý càng dễ gặp may trong chuyện công việc. Những dự án từng bị treo, giấy tờ từng bị chậm, cuộc trao đổi từng bị “seen không rep” có thể bất ngờ được nối lại. Lý do đơn giản: cuối năm ai cũng muốn hoàn thành chỉ tiêu, “chốt deal”, nên những người từng lưỡng lự bỗng quay lại gõ cửa bạn.

Trong môi trường công sở, tuổi Tý nên tranh thủ thể hiện điểm mạnh: làm nhanh, chịu khó, biết gánh việc khó mà không than thân trách phận. Có thể bạn sẽ phải làm muộn hơn mọi người một chút, nhưng đổi lại là cái nhìn thiện cảm, là đánh giá tốt từ sếp và đồng nghiệp. Vận may của tuổi Tý không phải là kiểu “trúng số”, mà là càng làm càng được ghi nhận, càng bước ra khỏi vùng an toàn càng có lối đi rộng hơn.

Về tiền bạc, mùa đông là lúc bạn có thể tranh thủ “tinh gọn” lại các khoản chi. Người tuổi Tý vốn dễ bị cuốn theo cảm xúc, thích thì mua, buồn cũng mua. Nhưng nếu biết tận dụng giai đoạn này để cắt bớt những khoản không cần thiết, tập trung cho những kế hoạch rõ ràng (đầu tư học thêm, tham gia khóa kỹ năng, nâng cấp đồ làm việc), thì sang năm mới bạn sẽ thấy mình “lên đời” rõ ràng hơn.

Lời nhắn cho tuổi Tý: Trời lạnh là lúc nhiều người muốn lùi lại, còn bạn, nếu dám tiến lên thêm một bước, khoảng cách sẽ tự nhiên rộng ra. Cơ hội không ồn ào, nó nằm trong chính những việc nhỏ bạn đang làm mỗi ngày.

3. Tuổi Sửu: Ít nói, ít khoe nhưng cuối năm dễ “gặt” im lặng mà chắc

Trong 12 con giáp, tuổi Sửu là một trong những con giáp chịu khó nhất. Bạn không ồn ào, không thích khoe, cũng không giỏi PR cho bản thân. Thế nhưng chính những tháng ngày “cắm mặt vào làm” lại là nền tảng để bạn đón vận may khi trời bắt đầu trở lạnh.

Mùa đông, nhiều người dễ đuối sức, dễ nản vì nhìn lại cả năm thấy chưa “được bao nhiêu”. Còn tuổi Sửu, dù có than trong lòng thì chân tay vẫn tiếp tục làm. Nhờ đó mà tới thời điểm cuối năm, mùa tổng kết và chi trả, bạn lại là người ít lo lắng nhất. Lương thưởng, tiền dự án, tiền nợ cũ được thanh toán… tất cả đều có khả năng “đổ về” cùng lúc.

Trong gia đình, tuổi Sửu thường là người gánh việc lớn nhỏ, từ chuyện tài chính đến việc lo toan Tết nhất. Trời càng lạnh, bạn càng có xu hướng nghĩ xa: sửa nhà, thay đồ, dành dụm cho con cái. Thoạt nhìn, đó là áp lực, nhưng cũng là động lực giúp tuổi Sửu không bao giờ buông tay. Vũ trụ “ưu ái” kiểu người như vậy bằng cách gửi đến những sự giúp đỡ đúng lúc: người thân hỗ trợ, bạn bè giới thiệu việc, cơ hội phụ làm thêm, hoặc đơn giản là mọi việc trôi chảy hơn dự tính.

Về tinh thần, tuổi Sửu càng cuối năm càng nên học cách nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không phải là buông xuôi, mà là cho mình thời gian sạc lại năng lượng. Đừng ôm hết việc vào người, hãy biết chia sẻ với chồng/vợ, anh em trong nhà, đồng nghiệp. Khi bạn không kiệt sức, vận may đến mới đủ sức nắm lấy.

Lời nhắn cho tuổi Sửu: Bạn là kiểu người càng làm càng có, càng “lì” càng được bù lại. Đông này, hãy tin rằng những gì mình đã nỗ lực suốt thời gian qua sẽ bắt đầu nở hoa, dù không ồn ào nhưng đủ để bạn thấy ấm lòng.

Dù bạn là tuổi Hợi, Tý hay Sửu, thì mùa đông cũng là lời nhắc nhẹ:

- Sắp xếp lại công việc, đừng để việc quan trọng dồn sát Tết.

- Chủ động liên lạc lại với mối quan hệ cũ, biết đâu cơ hội mới nằm chính ở đó.

- Chăm chút sức khỏe: ngủ đủ, ăn ấm, giữ cơ thể không bị “đông cứng” vì mệt mỏi.

Vận may không phải là phép màu chỉ dành cho một vài người. Trời càng lạnh, nếu trái tim bạn vẫn còn ấm, vẫn còn muốn cố gắng thêm chút nữa, thì cuộc đời luôn có cách “trả công” cho bạn theo một cách rất riêng.