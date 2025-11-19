CLIP: Quang Linh Vlogs xin lỗi người đã yêu thương, nhắc đến bố mẹ trong lời nói sau cùng

Có mặt tại TAND TP.HCM trong phiên tòa xét xử về tội "Lừa dối khách hàng", bị cáo Phạm Quang Linh (còn gọi Quang Linh Vlogs) liên tục cúi đầu, đôi mắt thâm quầng, gương mặt nặng trĩu.

Tại phiên tòa, Quang Linh cho biết, bản thân không am hiểu về sản phẩm và bảng xét nghiệm và chỉ nghe thông tin từ các cổ đông khác. Bị cáo khai đã mời trợ lý và chị gái tham gia góp vốn, nhưng hai người này không tham gia bàn bạc, điều hành.

Khi được hỏi có nghe ai đưa ra ý tưởng phải quan tâm đến chất lượng không, bị cáo đã chững lại. Được biết, Quang Linh Vlogs đã nộp 1,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Tiếp tục trong phiên xét xử buổi chiều, Quang Linh Vlogs được các luật sư bào chữa. Bên cạnh đó, bị cáo cũng nói lời sau cùng trước tòa, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi đến các khách hàng.

Quang Linh Vlogs nói lời sau cùng tại phiên tòa (Clip: Di Anh)

“Bị cáo rất hối hận về việc làm sai trái của bị cáo. Bản thân bị cáo là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội mà những lời nói của bị cáo không được kiểm chứng cụ thể, rõ ràng và phát ngôn sai sự thật làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng, những người tin tưởng mình, mua sản phẩm vì mình.

Trong thời gian tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các khách hàng đã luôn tin tưởng, yêu thương bị cáo, mua sản phẩm vì sự tự tin tưởng, đã làm cho các khách hàng thất vọng. Bị cáo mong hội đồng xét xử có thể giảm mức án cho bị cáo để sớm trở về với bố mẹ, làm người có ích cho xã hội. Bị cáo xin hết”, Quang Linh Vlogs nói lời sau cùng.

Quang Linh Vlogs liên tục cúi mặt tại phiên toà (Ảnh: Viết Thanh)

Theo cáo trạng, sản phẩm thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies - kẹo Kera do Công ty Chị Em Rọt ký hợp đồng gia công với Công ty Asia Life. Trong quá trình sản xuất, các bị cáo không kiểm tra, không giám sát chất lượng; dù biết hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera rất thấp, không đúng như thông điệp quảng cáo “một viên kẹo bằng một đĩa rau”, nhưng vẫn ký bản công bố thể hiện kẹo có “10 loại rau, củ, quả” chiếm tỉ lệ 28,13%.

Nhóm bị cáo xây dựng kịch bản quảng cáo, quay video, đăng tải lên các kênh TikTok cá nhân; nhiều nội dung được thổi phồng công dụng. Các bị cáo thực hiện 6 phiên livestream, trong đó Hằng Du Mục tham gia 5 lần, Quang Linh Vlogs 6 lần, Thùy Tiên 3 lần, bán tổng cộng 129.617 hộp kẹo cho 56.385 khách hàng, doanh thu hơn 17,5 tỉ đồng, với số tiền thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

VKS nhận định các bị cáo đều thừa nhận vai trò, trách nhiệm của mình; đủ năng lực nhận thức nhưng vẫn đưa ra thông tin gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, quảng bá sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe. Vì lợi nhuận, các bị cáo chấp nhận quảng cáo sai lệch trên mạng xã hội.

VKS cũng ghi nhận các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn; có nhân thân tốt, từng tham gia hoạt động thiện nguyện, đã tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Đến nay, nhóm bị cáo đã hoàn trả hơn 1,3 tỉ đồng cho khách hàng.