Hằng Du Mục khóc nghẹn: “Hai con nhỏ bị quấy rối, đang phải đối diện với việc bị tước quyền nuôi con”

Chiều ngày 19/11, bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (còn gọi Hằng Du Mục) có mặt tại phiên tòa, tiếp tục nghe xét xử vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Tại phiên xét xử này, bị cáo Hằng được các luật sư bào chữa, nêu ra nhiều tình tiết giảm nhẹ. Trong đó, luật sư bào chữa nhắc đến việc Hằng Du Mục đang nuôi 2 con nhỏ, bé nhỏ nhất chỉ mới 1 tuổi. Chính vì vậy trong thời gian bị khởi tố, bắt tạm giam vừa qua, Hằng Du Mục vẫn nặn sữa hằng ngày. Đây là tình tiết mà phía luật sư nêu ra, mong hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét cho bị cáo.

Về phía Hằng Du Mục, cô không có ý kiến bổ sung hay tự tranh luận, bào chữa cho mình. Song, cô liên tục bật khóc, lấy tay lau nước mắt khi nghe luật sư nhắc đến con nhỏ.

Hằng Du Mục bật khóc nức nở, nói lời sau cùng tại phiên toà (Clip: Di Anh)

Khi tới lượt nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Hằng bày tỏ rất hối hận khi để xảy ra sự việc như hiện tại. Bởi ngoài việc mất niềm tin từ khách hàng, Hằng Du Mục còn cho biết bản thân đang là mẹ đơn thân, 2 con nhỏ đang bơ vơ từ khi cô bị bắt tạm giam.

"Đối với bản thân bị cáo, từ những ngày đầu bị tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về những việc làm của mình. Bị cáo ý thức được những hành vi của bản thân là sai và vi phạm pháp luật. Bị cáo cũng nhận thức được sự thiếu sót, tắc trách và vô trách nhiệm của bản thân dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay.

Đầu tiên, bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến những khách hàng đã tin tưởng bị cáo, bởi vì đã phụ lòng tin của mọi người. Thông qua phiên tòa, bị cáo cũng hy vọng những bạn KOL khác, với vai trò những người có sức ảnh hưởng trước khi quảng cáo một sản phẩm, nhận được thông tin từ nhãn hàng hay đơn vị sản xuất, bị cáo mong các bạn sẽ chứng thực thông tin, xác minh thông tin trước khi đưa đến với khách hàng để không lâm vào trình trạng giống như bị cáo ngày hôm nay”, Hằng Du Mục nói.

Khi nhắc đến con, bị cáo Hằng bật khóc nức nở: "Kính thưa hội đồng xét xử, bản thân bị cáo đang là mẹ đơn thân và có hai con nhỏ. Trong 7 tháng tạm giam vừa rồi, bị cáo chỉ gặp con duy nhất một lần thôi. Hai con của bị cáo phải thay đổi chỗ ở liên tục vì bị quấy rối và phải nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Hiện tại bị cáo cũng đang đối diện với việc bị tước bỏ quyền nuôi con. Con của bị cáo hiện tại còn quá nhỏ, sau khi bị cáo bị tạm giam thì em bé không còn sữa mẹ để uống. Hiện tại em bé không uống được sữa bột nên hoàn toàn không có sữa để sử dụng. Về vấn đề tâm sinh lý hay sức khoẻ của hai em cũng ảnh hưởng rất nhiều. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử xem xét về hoàn cảnh của bị cáo.

Bị cáo còn nhận nuôi 1000 em nhỏ, đồng hành với các em trong việc nâng bước các em đến trường học. Bị cáo mong muốn được tiếp tục điều này nên kính mong hội đồng xét xử và viện kiểm soát cho bị cáo nhận mức án khoan hồng, để bị cáo trở về với xã hội, trở về làm người có ích cho xã hội. Được đóng góp một phần công sức của mình cho việc phát triển và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác”.

Hằng Du Mục nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến con (Ảnh: Viết Thanh)

Hằng Du Mục và chồng ngoại quốc - Tôn Bằng ly hôn từ tháng 8/2024. Sau đó, cô là người nuôi 2 con nhỏ. Ngoài ra, 2 con riêng của chồng cũng ở chung cùng với Hằng Du Mục. Thời gian qua, trong quá trình bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, các con của Hằng Du Mục được người thân của cô chăm sóc.

Thỉnh thoảng, bố và các anh em trai của Hằng Du Mục cũng cập nhật tình hình về các con của cô trên MXH. Có thời điểm các bé ở Trung Quốc, có thời điểm các bé ở Việt Nam. Song, trong 7 tháng tạm giam vừa qua, Hằng Du Mục chỉ mới được gặp các con 1 lần.