Công ty 2.000 tỷ của “bà trùm” sim thẻ bắt tay Shark Thuỷ ghi số liệu ảo, nhận hối lộ: Vốn điều lệ bất ngờ giảm 4 lần

Nữ Chủ tịch nhận hối lộ để 'làm đẹp' báo cáo tài chính cho 'Shark Thủy'

Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục Egroup, cùng Nguyễn Mạnh Phú, Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Ngoài ra, 26 nhân sự của Egame cũng bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty CP thương mại dịch vụ Nhất Trần, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.



Theo kết luận điều tra, ông Thủy bị cáo buộc đã chỉ đạo bộ máy dưới quyền thổi phồng vốn điều lệ, tạo doanh thu khống và quảng cáo sai sự thật để lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần Egroup. Bằng các thủ đoạn này, ông Thủy cùng đồng phạm được xác định chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư.



Điều tra cho thấy, từ năm 2016, để tạo hình ảnh Egroup là tập đoàn có quy mô lớn và kinh doanh hiệu quả, ông Thủy đặt vấn đề với bà Liên – lãnh đạo Công ty Nhất Trần, đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại doanh thu 2 nghìn tỷ đồng mỗi năm tại TP.HCM để nhờ “chạy” doanh thu khống cho Egroup. Doanh thu cần “làm đẹp” chỉ vài trăm tỉ đồng mỗi năm nên hai bên nhanh chóng thống nhất.





Bà Liên đồng ý tham gia với điều kiện nhận phí đối soát 2% trên tổng số doanh thu ảo và khoản này phải trả ngoài sổ sách. Ngoài ra, Egroup còn phải trả lại phần lãi kinh doanh thẻ mà Egroup được ghi nhận trên giấy tờ (0,053 – 0,354% doanh thu), để đảm bảo Nhất Trần vẫn thể hiện lãi trên báo cáo. Chưa dừng lại ở đó, Egroup phải thanh toán thêm phí giao dịch ngân hàng 0,03% trên toàn bộ dòng tiền luân chuyển giữa các bên.



Thực tế, Egroup không hề kinh doanh sim thẻ, chỉ ký các hợp đồng giả để tạo vòng tiền chảy qua lại, qua đó hợp thức hóa doanh thu khống trên báo cáo tài chính.



Từ 14/12/2016 đến 15/9/2021, bà Liên bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên lập 12 hợp đồng kinh tế không có thật, xuất hóa đơn VAT khống, giúp Egroup ghi nhận tổng cộng hơn 2.327 tỷ đồng doanh thu ảo. Từ 2016 đến 2021, doanh thu bán thẻ điện thoại của Egroup là hơn 2.327 tỷ đồng, chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm của công ty.



Theo thỏa thuận, để “được” ghi nhận số doanh thu này, ông Thủy phải trả khoảng 46 tỷ đồng cho bà Liên. Tuy nhiên, năm 2021 khi Egroup không còn dòng tiền từ nhà đầu tư mới, ông Thủy chỉ mới chuyển được gần 32 tỷ đồng, còn hơn 14 tỷ đồng chưa trả.



Làm việc với cơ quan điều tra, Shark Thủy thừa nhận diễn biến vụ việc phù hợp với kết luận điều tra. Ông khai rằng giai đoạn 2016 Egroup có rất ít hoạt động kinh doanh thực, nên tìm cách “tô vẽ” báo cáo tài chính để tạo niềm tin và thu hút nhà đầu tư mua cổ phần.

Công ty Nhất Trần liên tục thay đổi vốn điều lệ﻿

﻿Về Công ty CP thương mại dịch vụ Nhất Trần, doanh nghiệp được thành lập ngày 10/01/2014, trụ sở chính tại TP HCM, ngành nghề kinh doanh chính là Đại lý cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông.

Vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng do ba cổ đông sáng lập: bà Lê Ngọc Diễm (Tây Ninh, nắm 40%), bà Tống Thị Kim Liên (thường trú TP HCM, nắm 30%) và bà Trương Kiều Phương (Cà Mau, sở hữu 30%). Bà Diễm (sinh năm 1986) ban đầu là đại diện pháp luật.

Đến tháng 3/2016, cơ cấu cổ đông hoàn toàn thay đổi khi bà Phương chỉ còn nắm 15%, trong khi đó xuất hiện 2 cổ đông mới là Lê Huy Bá (cùng địa chỉ thường trú với bà Liên) và ông Nguyễn Văn Chung (Thái Nguyên, nắm 70%).

Tháng 2/2017, công ty tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng. Hơn 2 năm sau, vào tháng 10/2019, công ty Nhất Trần bất ngờ tăng vốn mạnh lên 100 tỷ đồng, tức là gấp 20 lần chỉ sau 3 năm hoạt động, lúc này cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Từ tháng 1/2020, vốn điều lệ của công ty giảm về ﻿20 tỷ đồng sau khi nâng từ 20 lên 100 tỷ đồng vào tháng 10 năm 2019. ﻿

Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Tống Xuân Thanh.