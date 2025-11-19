3 con giáp nên "giấu" thỏi son đỏ nếu muốn giàu sụ năm 2026

1. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn nổi bật với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và đầy tham vọng. Họ luôn muốn mọi việc diễn ra nhanh chóng và đôi khi nóng vội, đặc biệt là trong chuyện tiền bạc. Son đỏ, dù tượng trưng cho quyền lực và may mắn, lại có thể kích thích cảm xúc thái quá, khiến Thìn dễ đưa ra những quyết định chi tiêu hay đầu tư vội vàng, thiếu tính toán.

Nếu muốn năm 2026 thực sự là năm “gom lộc”, Thìn nên chọn tạm các màu son nhẹ nhàng như hồng nhạt, cam đào hoặc nude. Những màu này không chỉ giúp họ giữ phong thái tự tin, thanh lịch mà còn ổn định tâm lý, giảm bớt rủi ro tài chính, đồng thời vẫn thu hút tiền bạc một cách bền vững ngay từ những ngày đầu năm.

Ảnh minh hoạ

2. Tuổi Tỵ

Tuổi này lại có lối tư duy khôn ngoan, tỉnh táo nhưng đôi khi dễ gặp căng thẳng hoặc tranh chấp, đặc biệt trong công việc và hợp tác làm ăn. Son đỏ tuy may mắn, quyền lực nhưng đôi khi lại tạo hiệu ứng “kích động” trong các mối quan hệ, gián tiếp ảnh hưởng đến tài lộc.

Để giữ cơ hội tài chính ổn định, Tỵ nên tránh đánh son đỏ trong những dịp quan trọng hoặc ngày đầu năm. Thay vào đó, các màu nhẹ nhàng như hồng đất, hồng nude hoặc cam sáng vừa giúp họ duy trì vẻ ngoài xinh đẹp, vừa cân bằng tâm lý, đảm bảo các quyết định liên quan đến tiền bạc không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc bốc đồng.

3. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, tinh tế và biết tính toán, nhưng đôi khi quá tin vào cảm hứng nhất thời, dẫn đến việc chi tiêu hoặc đầu tư quá tay. Màu son đỏ có thể khơi dậy sự hứng khởi thái quá, khiến Dậu khó kiểm soát nhu cầu mua sắm, chi tiền hay quyết định tài chính.

Năm 2026 là thời điểm Dậu cần ổn định nguồn thu và bảo đảm tiền bạc đi theo hướng tích cực, vì vậy nên tạm “giấu” thỏi son đỏ và chọn các màu nhẹ nhàng như hồng cam, hồng đào hoặc nude. Những màu này vừa duy trì sự sang trọng, vừa giúp tâm trạng ổn định, tạo điều kiện để tiền bạc và cơ hội tài chính tự chảy về đúng hướng.

Ngoài việc chọn màu son, 3 con giáp này cũng nên chú ý đến sự đồng bộ với trang phục và phụ kiện. Việc kết hợp tinh tế giữa màu son và màu quần áo không chỉ giúp tăng sự tự tin mà còn thu hút năng lượng tích cực, mang lại những cơ hội tài chính bất ngờ. Đơn giản như ngày đầu năm, một bộ trang phục màu sắc hài hòa cùng màu son phù hợp sẽ giúp Thìn - Tỵ - Dậu cân bằng cảm xúc, tinh thần sáng suốt và dễ gặp quý nhân hoặc cơ hội tiền bạc.

Ảnh minh hoạ

Thực tế, son đỏ không xấu, thậm chí còn là biểu tượng may mắn và "quyền lực". Tuy nhiên không phải con giáp nào cũng hợp hay tuỳ từng thời điểm sẽ mang đến những vận khí khác nhau.

Bới 3 con giáp trên, việc tạm “giấu” thỏi son đỏ không chỉ giúp giữ tâm lý tỉnh táo mà còn bảo toàn và gia tăng vận may tiền bạc trong năm 2026. Đây là cách thông minh để kết hợp màu sắc, phong thủy và tư duy tài chính, tránh những quyết định nóng vội hay rủi ro bất ngờ.

Khi biết lựa chọn màu son hợp lý, kết hợp trang phục và đầu tư đúng lúc, năm 2026 sẽ là một năm trọn vẹn cả về nhan sắc lẫn tài lộc, mở ra khởi đầu vừa xinh đẹp vừa sung túc ngay từ ngày đầu năm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.